66 дітей померли після вживання сиропу проти кашлю. ВООЗ проводить розслідування

12 хвилин(и) тому

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Всесвітня організація охорони здоров'я проводить розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель 66 дітей у Гамбії.

Йдеться про чотири сиропи проти кашлю, що могли призвести до гострої ниркової недостатності.

Виробник препаратів - індійська компанія Maiden Pharmaceuticals, яка не надала гарантій їхньої безпеки, заявили у ВООЗ.

Сама фармкомпанія поки що не прокоментувала інцидент.

Зазначають, що наприкінці липня медичні органи Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до 5 років. Зараз відомо про 66 летальних випадків. Усі діти вживали сиропи проти кашлю.

Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.

Уряд Гамбії звернувся по допомогу до ВООЗ, призупинив використання всіх сиропів і закликав людей використовувати замість них таблетки.

Автор фото, Kuyateh family Підпис до фото, Муса - один з 66 дітей, які померли після вживання сиропу проти кашлю

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На сьогодні виробник не надав ВООЗ гарантій якості цих продуктів, а лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустиму кількість діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини є токсичними для людей і можуть бути смертельними.

Токсичний ефект може супроводжуватися болем у животі, блюванням, діареєю, неможливістю сечовипускання, головним болем, зміною психічного стану та гострим ураженням нирок, що може призвести до смерті.

Інформація, отримана ВООЗ від індійського медичного регулятора, свідчить про те, що виробник постачав згадані препарати лише до Гамбії, але через неофіційні ринки вони могли потрапити до інших країн чи регіонів.

Після запровадження заборони кількість смертей зменшилась, але в останні два тижні зафіксували ще два летальні випадки, повідомив ВВС директор служби охорони здоров'я Гамбії Мустафа Біттай.

Він розповів, що зараз у Гамбії немає лабораторії, здатної перевірити безпеку ліків, і тому їх доводиться відправляти за кордон для перевірки. Біттай додав, що Гамбія веде переговори зі Світовим банком, щоб отримати фінансування для лабораторії контролю якості.

ВООЗ заявила, що лабораторний аналіз зразків препаратів "підтверджує, що вони містять неприйнятну кількість діетиленгліколю та етиленгліколю".

А Біттай додав, що у сиропах виявили сліди бактерій, що можуть викликати діарею та блювоту.

Минулого місяця представники охорони здоров'я Гамбії заявили, що померли десятки дітей, але точної кількості не назвали.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гебреїсус назвав смерті дітей "такими, що розривають серце"

Виступаючи у Женеві в середу, директор ВООЗ Тедрос Гебреїсус сказав: "Втрата цих молодих життів є більш ніж сумною для їхніх сімей".

Він закликав до обережності, звернувшись до всіх країн з проханням працювати над "виявленням та вилученням цих препаратів з користування, щоб запобігти подальшій шкоді пацієнтам".

ВООЗ заявила, що можливе також "глобальне зараження", оскільки "виробник міг використати той самий забруднений матеріал в інших продуктах і розповсюджувати їх на місцевому рівні або експортувати".