Як російське вторгнення сплюндрувало незаймані ліси українського Полісся

Френк Гарднер,

кореспондент ВВС з питань безпеки, північна Україна

38 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC/Frank Gardner Підпис до фото, Валерій Степаненко - санітар лісу Древлянського заповідника України

Людська та матеріальна ціна російського вторгнення в Україну добре задокументована. Але рідкісні види тварин і квітів з на півночі країни також сильно постраждали від руйнівного використання окупантами зброї та протипіхотних мін, і є побоювання, що на відновлення підуть десятиліття.

Валерій Степаненко, вдягнений як військовий, оточений чоловіками, які озброєні автоматами Калашникова та постійно стежать за новинами.

Він санітар лісу, який допомагає патрулювати те, що колись було незайманим заповідником дикої природи на півночі України. Зі своїми болотами, озерами, лісами та вересом це місце настільки багате дикою природою, що його навіть називають європейською Амазонкою.

Але зважаючи, що розташоване це місце лише за 24 кілометри від кордону з Білоруссю, це - одна з найбільш небезпечних частин світу, і Степаненко має всі підстави для побоювання.

Це через цей кордон у лютому Росія направляла ракети, реактивні та артилерійські снаряди, за якими слідувала колона бронетехніки, яка пройшла весь шлях на південь до околиць Києва, перш ніж її відкинули українські військові, озброєні новітньою західною зброєю.

"Російські наземні міни, - каже Степаненко, сидячи на поваленій колоді біля лісової доріжки. - Це найгірша спадщина, яку залишило по собі вторгнення. А також лісові пожежі, які вони влаштували своїм артилерійським вогнем".

Автор фото, BBC/Frank Gardner Підпис до фото, Древлянський заповідник є важливим притулком для рідкісних диких птахів

Росіяни вдерлися в Україну 24 лютого з трьох сторін - із півночі Білорусі, їхньої власної території на Сході та з Криму, який вони захопили та анексували в 2014 році.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Справедливо припустити, що збереження рідкісних українських видів флори та фауни було, мабуть, не у топі пріоритетів президента Путіна, коли він відправив свої танки через кордон.

Артилерійські снаряди, які росіяни пускали по півночі України, спровокували лісові пожежі, що спалили понад 2000 гектарів раніше незайманого лісу, розкидавши диких тварин, випаливши орхідеї та сотні інших рідкісних рослин.

Один погляд на обгорілі та почорнілі від вогню стовбури дерев підказує, що дикі тварини в цю частину України найближчим часом не повернуться. Їм просто нічого їсти, ніде сховатися.

Снаряди також приземлялися у сусідньому місті Народичі, де, за словами українців, місцеві колаборанти допомагали росіянам, спрямовуючи артилерійський вогонь на скупчення військ.

"Нам досі доводиться остерігатися диверсантів з боку Білорусі", - каже Степаненко.

Це пояснює, чому ми бачили біля кордону озброєні до зубів українські патрулі - невеликі групи підтягнутих чоловіків зі снайперськими гвинтівками та раціями, поруч із якими тяжко дихали німецькі вівчарки.

Автор фото, BBC/Frank Gardner Підпис до фото, Російські обстріли цього року спустошили великі масиви незайманих лісів, вигнавши диких тварин, які досі не повернулися

Ця частина України, відома як Полісся, гігантський овал на карті, що простягається також на Білорусь, Польщу та Росію. Тут живуть такі види, як рись, вовк і лось, які давно зникли з більшості території решти Європи.

Російське вторгнення - це не перша катастрофа, яку пережило Полісся. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух реактора №4, що розкидав шлейф високорадіоактивних частинок по всій Європі та забруднив частину півночі України радіонуклідами.

Чорнобиль лише за 65 кілометрів звідси - більшість віддалених сіл і хат у цій частині України були закинуті, коли населення поспішно евакуювали в безпечне місце.

Та все ж дика природа здебільшого пережила цю катастрофу і навіть отримала користь через відсутність людей.

Автор фото, BBC/Frank Gardner Підпис до фото, Горихвістка чорна - знайомий птах у селах північної України

"У цьому регіоні було дві вовчі зграї, а поліський вовк - один із найбільших у світі, - пояснює Степаненко. - До Чорнобиля вони обходили села, а тепер, якщо їм це зручно, вночі проходять через них".

Міни, встановлені росіянами, створили для української частини Полісся зовсім іншу проблему. Росія не є учасницею Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року, на відміну від України. З моменту вторгнення російські війська встановили щонайменше сім різних видів протипіхотних мін у різних частинах країни, переважно на немаркованих мінних полях.

Тут, у північних лісах, це означає, що ґрунтові стежки, які раніше патрулювали рейнджери, тепер надто небезпечні для використання. На початку вересня одна з їхніх машин наїхала на міну, убивши одного з пасажирів і важко поранивши іншого.

"Інколи, - розповідає Степаненко, - ми натрапляємо на останки оленя, який підірвався на міні. Тварини їх не бачать. Це так сумно".

Отже, скільки часу знадобиться, щоб знову зробити територію безпечною?

Він надовго затягується сигаретою, перш ніж підняти очі на соснові гілки, що м'яко погойдуються на осінньому вітерці.

"Роки", - відповідає він. Потім повертається і додає, зітхнувши: "Насправді десятиліття".

Автор фото, BBC/Frank Gardner Підпис до фото, Мухоловка плямиста

Автор фото, BBC/Frank Gardner Підпис до фото, Пофарбована леді-метелик