Помста Путіна. Чого чекати Україні після масованих атак Росії

Світлана Дорош

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, EPA-EFE

Внаслідок масованих ударів по українських містах Росія зруйнувала десятки об'єктів інфраструктури. Загалом понад 100 ракет і бойових дронів було випущено впродовж шести годин 10 жовтня. Сьогодні атаки на енергетичні об'єкти продовжуються.

Для України такі дії Росії не є великою несподіванкою: останні місяці прогнози про те, що, програючи на фронті, Росія завдаватиме ударів по цивільній інфраструктурі, лунали постійно.

Після того, як сталися вибухи на Кримському мосту, імовірну швидку помсту Кремля обговорювали соцмережі, про загрози говорили політики і військові експерти. 9 жовтня Володимир Путін назвав підрив мосту "терористичним актом українських спецслужб".

Пропагандисти російського державного телебачення та прихильники Путіна у соцмережах закликали до нападів на енергетичну інфраструктуру України. Зранку 10 жовтня, коли ракети і дрони влучали у цивільних, вони зловтішалися.

Зокрема, редакторка контрольованої Кремлем міжнародної телевізійної мережі RT Маргарита Симоньян, назвавши напад на Кримський міст "червоною лінією" для Росії, написала у телеграм: "А ось і "ответка" прийшла".

Що ця "відповідь" змінить, чи вдалося Росії помститися за Кримський міст і що чекати далі, ВВС News Україна дізнавалася в експертів.

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"Лють і презирство"

Українська влада переконана, що дії Росії лише посилять рішучість Збройних сил України і викличуть ще більшу лють українців до ворога.

"Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися. Ви пробуджуєте в нас бажання нищити вас, терористів, де б ви не перебували - на вулицях і в бункерах, на морі і на суші", - написав у твіттер секретар РНБО Олексій Данілов.

"Це ніщо інше, як залякування, - каже ВВС News Україна директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик. - Але такі залякування не працюють ще з лютого 2022 року, з початку російського вторгнення. Інших настроїв, окрім гніву і рішучості, не могло бути".

Він також звертає увагу на те, що і до ударів, і під час них Росія вдавалася не лише до ракетних, але й до інформаційних атак, які свідчать про намагання посіяти паніку серед людей, однак успіху вони не мали.

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"У соцмережах проросійські пабліки і кремлівські пропагандисти ширили інформацію, що "Зеленський втік", що "Білорусь почала наступ", що в Києві паніка, що скуповують продукти тощо.

Ще одна інформаційна атака під час масованих ударів - про створення спільного військового угруповання Росії та Білорусі. Воно і так давно існує, мова лише про легалізацію саме у день атак. Усі ці інформаційні вкиди вже не мають такої реакції в Україні, як це було на початку війни", - каже Віталій Кулик.

Військовий експерт Кирило Данильченко вважає, що головна мета масованих ударів була, перш за все, медійна.

"Те, що росіяни "відкрили кран" після втечі з-під Харкова і після Керченського мосту, означає тільки одне - вони розуміють, що пусками 50-80 ракет все одно не досягнуть стратегічних цілей. І розмінюють їх на медійні", - каже він.

"Це все мало прилетіти до нас у пік морозів. Вони не накопичують місячне виробництво і не відкривають "недоторкані запаси" просто так. І те, що вони їх розкрили зараз - це спроба розширення агресії, поки росіяни до неї не готові. А у нас буде час підлататися. Такий темп вони довго не втримають", - пише Кирило Данильченко у фейсбуку.

Автор фото, EPA-EFE Підпис до фото, Володимир Путін назвав ракетні атаки по Україні 10 жовтня "ударами по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України"

Відповідь тим, хто хоче говорити з Путіним про мир

"Це відповідь Путіна усім "умиротворювачам" у світі, які хочуть поговорити з ним про мир", - так прокоментував ракетні удари по цивільній інфраструктурі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це має продемонструвати нашим партнерам "недоговороздатність" і відсутність будь-яких умов для ефективних переговорів з Росією. Вона не готова до цих переговорів і вони недоцільні зараз. Після анексії українських територій РФ йде на ескалацію, на розмову з позицій сили, мову ультиматумів", - додає експерт Віталій Кулик.

"Єдиний спосіб зупинити геноцид Путіна - це продовжувати зупиняти його, поки він не зупиниться. Із більшою кількістю зброї, а не лише більшою кількістю слів", - так відреагував на масовані удари міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у твіттері.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Військові експерти вважають, що на фронті Україна перемагає, тому Росія завдає ударів по тилу

"У ворога не лишилось жодного іншого аргументу"

Найближчим часом, вважають експерти, повторення масованих атак Росії триватиме.

Володимир Путін, назвавши ракетні атаки по Україні 10 жовтня "ударами по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України", сказав, що і надалі "відповіді будуть жорсткими і відповідатимуть рівню загроз". Загрозами він називає "проведення терактів на території Росії".

"Путіну не потрібні причини для удару, йому потрібні приводи, а приводом може бути будь-що - і чергова контратака ЗСУ, і провокації на кордоні", - каже Віталій Кулик.

"У ворога не лишилось жодного іншого "аргументу", здатного стримати наступ ЗСУ та відстрочити розгром окупантів. Сьогоднішній "аргумент" теж не такий вже і сильний (втім, його сила чи безсилля вповні залежить від нас з вами - українського тилу), але оскільки інших вже остаточно та незворотно немає, то цей піде в хід ще не одноразово", - пише у фейсбук аналітик і учасник війни з 2014 року Євген Дикий.

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Однак військові експерти наголошують, що на масовані атаки у Росії не вистачатиме ресурсів. Про це також заявив і секретар РНБО Олексій Данілов.

"Хочу заспокоїти всіх наших громадян, що в нього (Володимира Путіна. - Ред.) вже не так багато лишилося всіх цих ракет, і вони рано чи пізно закінчуються. І ми точно знаємо, що їх уже набагато менше, ніж було до 24 лютого", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді".

Погано, але не найгірше

Співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що на лінії фронту "Росія навряд чи здатна зараз щось продемонструвати, принаймні, впродовж наступних кількох тижнів".

Водночас він наголошує, що Путін і радикальна патріотична спільнота РФ продовжують вірити в те, що Росія зможе досягти результатів з допомогою мобілізації і завдаючи ударів по українському тилу.

"Допоки вони в це вірять, це погано, але не найгірше. Коли Путін повністю розчарується в можливостях своїх збройних сил, "вагнерів", і "кадирових", може настати критичний момент, коли у нього з усіх козирів залишиться один - ядерна зброя", - наголошує експерт в коментарі ВВС News Україна.

"Тому завдання України і західних партнерів полягає у тому, щоб у такий критичний момент Путін не зміг зробити цього фатального кроку для себе і для світу", - додає Олексій Мельник.