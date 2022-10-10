"Люди падали на землю, плакали і молилися". Очевидці обстрілів у Києві

2 годин(и) тому

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У понеділок вранці в Києві пролунали кілька серій вибухів. Незабаром їх було чутно у багатьох містах України, від Львова на заході до Харкова на сході та Одеси на півдні.

Ті, хто був у столиці в лютому, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, чітко відчули дежавю, розповідає кореспондент BBC Пол Адамс. Людей просили залишатися в укриттях якомога більше часу, влада очікувала можливих подальших атак з використанням ракет і безпілотників.

Вибухи пролунали у самому центрі міста.

Російські ракети влучили у парк Шевченка біля Київського національного університету, впали поруч із Центральним залізничним вокзалом, поцілили у скляний пішохідний міст біля Арки свободи українского народу, популярне туристичне місце та оглядовий майданчик над Дніпром.

Поліцейські досліджують вирву біля скляного мосту. Жодна з опор мосту не пошкоджена. На землі лежить трохи скла і каміння, розповідають очевидці.

У відеозверненні, оприлюдненому за кілька годин після вибухів, російський президент сказав, що удари завдали по військових об'єктах і енергетичній інфраструктурі.

Одна з ракет впала поруч із залізничним вокзалом вранці у час-пік: до столиці прибували потяги один за одним. Станція працювала, у будівлі повилітали вікна, розповідає очевидець подій Василь.

"Було чути три гучних вибухи. Було дуже страшно. Згори сипалося скло. Люди падали на землю, плакали і молилися", - розповідає чоловік. Він будівельник за професією, приїхав до Києва з Івано-Франківська. Війна вдруге застала його у столиці.

Перший раз він бачив війну у лютому, коли повертався до Києва з Донбасу, де волонтерив.

Вибухи Василь почув, коли якраз виходив з потяга. Він говорить, що була дуже сильна паніка, люди не знали, куди бігти.

Марина приїхала до Києва з Закарпаття. Після окупації її рідної Чернігівщини жінка втекла від війни у гори, де провела шість місяців.

10 жовтня вона вирішила повернутися додому.

"У мене моментально все ожило, все пережите у березні під час окупації Чернігівщини", - каже вона.

Вибух за вибухом почали лунати, коли Марина якраз виходила з потягу.

Символічні цілі

Олена та Валерій Бадах живуть у квартирі з видом на дитячий майданчик у парку Шевченка.

"Це було жахливо. В одну мить у нашому житті з'явилася діра. Це було страшно", - розповіла Олена кореспонденту BBC Полу Адамсу.

"Я все своє життя тут провів. Тут ходив до школи. Прибирав парк, сіяв траву. Тут виріс мій син, а тепер і онук", - розповів її чоловік Валерій.

"Тут завжди дуже багато дітей".

Підпис до фото, Валерій та Олена були нажахані атаками

"Я думаю, що вони хотіли вдарити по будівлі університету і по пам'ятнику Грушевському. Для нас це важливі символи, це був символічний напад".

Чи дійсно цілі були символічними? Розгледіти логіку одразу непросто. Але з інших повідомлень відомо, що ракети також влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого частково знеструмленими були декілька областей України.

Президент Володимир Зеленський сказав, що мішенню ударів стали енергооб'єкти по всій державі і мирні люди. Мета обстрілів - залякати.

Ракетні удари здавались неминучими після вибуху на Кримському мосту у суботу, але це не зменшує шоку від цинічних атак понеділка.

Київ поступово оговтується після обстрілів. У місті знову відкриваються кав'ярні, на вулиці виходять люди.

Автор фото, Кирило Тимошенко Підпис до фото, Місце біля дитячого майданчику в парку Шевченко, куди влучила ракета