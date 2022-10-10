Пекельний день. Як Росія обстріляла українські міста у фото
10 жовтня Росія завдала масованих ракетних обстрілів по всій території України, внаслідок яких загинули люди, були пошкоджені десятки об'єктів критичної інфраструктури, а міста залишилися без світла і води.
Обережно, деякі фото можуть засмутити.
За словами президента Володимира Зеленського, мішенню ракетних ударів по Україні в понеділок вранці стали "енергосистеми і люди".
Станом на 20:30 внаслідок обстрілу в 12 областях та Києві загинули 14 людей, травмувалися - 97, повідомили в Офісі президента.
За словами Віталія Кличка, лише в Києві внаслідок російських обстрілів пошкоджені 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 6 закладів освіти, 6 закладів культури, 5 закладів охорони здоров'я, 2 адмінбудівлі та два заклади соціальної сфери.
Камери відеоспостереження зафіксували момент удару по пішохідному мосту в центрі Києва. Міст вистояв.
За останніми даними української влади, Росія випустила по території України 87 крилатих ракет, 46 з яких збили українські сили ППО.
Також росіяни застосували 26 безпілотників, знешкодити вдалося 15.
Внаслідок російських обстрілів значна територія Львівщини залишилася без світла, зв'язку та води.
За словами мера Львова Андрія Садового, протягом дня ситуацію в місті вдалось покращити - якщо раніше в місті на 90% не було електроенергії, станом на 19:00 електропостачання відновили у 35% міста.
Водопостачання відсутнє у 40% міста, згодом додав мер.
Також росіяни обстріляли багато інших українських міст.