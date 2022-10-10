Пекельний день. Як Росія обстріляла українські міста у фото

17 хвилин(и) тому

Автор фото, ROMAN PILIPEY/EPA-EFE/REX/Shutterstock

10 жовтня Росія завдала масованих ракетних обстрілів по всій території України, внаслідок яких загинули люди, були пошкоджені десятки об'єктів критичної інфраструктури, а міста залишилися без світла і води.

Обережно, деякі фото можуть засмутити.

За словами президента Володимира Зеленського, мішенню ракетних ударів по Україні в понеділок вранці стали "енергосистеми і люди".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальник на місці російського удару в Києві

Станом на 20:30 внаслідок обстрілу в 12 областях та Києві загинули 14 людей, травмувалися - 97, повідомили в Офісі президента.

Автор фото, STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Підпис до фото, Київ

Автор фото, STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Підпис до фото, Рятувальник допомагає жінці винести собак з зони небезпеки

Автор фото, ROMAN PILIPEY/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Бабуся з собакою біля пошкодженого будинку в Києві

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Водій заглядає у свій згорілий автомобіль

За словами Віталія Кличка, лише в Києві внаслідок російських обстрілів пошкоджені 45 житлових будинків, 5 об'єктів критичної інфраструктури, 6 закладів освіти, 6 закладів культури, 5 закладів охорони здоров'я, 2 адмінбудівлі та два заклади соціальної сфери.

Автор фото, VALENTYN OGIRENKO Підпис до фото, Росіяни поцілили у дитячий майданчик в центрі Києва

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images

Камери відеоспостереження зафіксували момент удару по пішохідному мосту в центрі Києва. Міст вистояв.

Автор фото, Reuters

За останніми даними української влади, Росія випустила по території України 87 крилатих ракет, 46 з яких збили українські сили ППО.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Пресслужба міноборони РФ 10 жовтня 2022 року оприлюднила відео, на якому з російського військового корабля у Чорному морі запускають ракету в бік України

Також росіяни застосували 26 безпілотників, знешкодити вдалося 15.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чоловік дивиться на дим від російського удару у Львові

Внаслідок російських обстрілів значна територія Львівщини залишилася без світла, зв'язку та води.

За словами мера Львова Андрія Садового, протягом дня ситуацію в місті вдалось покращити - якщо раніше в місті на 90% не було електроенергії, станом на 19:00 електропостачання відновили у 35% міста.

Водопостачання відсутнє у 40% міста, згодом додав мер.

Також росіяни обстріляли багато інших українських міст.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки російських обстрілів у Дніпрі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальник на місці нічного обстрілу в Запоріжжі. Останніми днями місто стало однією з головних мішеней росіян, внаслідок постійних обстрілів загинули десятки мирних жителів