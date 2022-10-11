Лукашенко і Путін створюють спільне угруповання військ в Білорусі. Як це загрожує Україні

38 хвилин(и) тому

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Білоруський лідер Олександр Лукашенко доручив міністерству оборони країни готуватись до прийому російських військових. Він заявив, що Білорусь і Росія створюють спільне "регіональне угруповання військ", але не уточнив, куди саме воно буде спрямоване. Того ж дня Польща закликала своїх громадян якнайшвидше залишити територію Білорусі.

Лукашенко пояснив необхідність створення нового угруповання серед іншого тим, що з території України нібито готується завдання ударів по Білорусі. "Як було заявлено: "Ми зробимо так, що це буде Кримський міст - 2", - цитує Лукашенко державне інформагентство БелТА.

На початку війни Росії проти України Лукашенко також запевняв, що Україна готувала напад, і Москва завдала превентивного удару.

Жодних доказів, що заслуговують на довіру, білоруський лідер при цьому не навів, і його слова "Я вам зараз покажу, звідки готувався напад" стали мемом.

Російські війська напали на Україну з території Білорусі і зараз продовжують завдавати ракетних ударів з її території.

В Україні експерти оцінюють шанси на повторне вторгнення з Білорусі російських чи білоруських військ як досить високе.

Спільні сили

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"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави [Росії та Білорусі] ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь, - заявив Лукашенко у понеділок на нараді з військовими та силовиками. - Якщо рівень загрози сягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо залучати угруповання Союзної держави".

Формування угруповання, за словами Лукашенка, вже почалося його розпорядженням два дні тому.

Його основу мають скласти білоруські війська, але при цьому на території республіки будуть розміщені російські військові. "Не розраховуйте на велику чисельність Збройних сил Російської Федерації. Але це буде не одна тисяча людей", - передає БелТА звернення Лукашенка до свого міністра оборони.

За його словами, мета угруповання є виключно оборонною, оскільки "у них [росіян] вистачає проблем". Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, своєю чергою, заявив, що "ані з литовцями, ані з поляками, ані, тим більше, з українцями ми воювати не хочемо".

"Якщо і ви не хочете і не робитимете неправильні кроки, значить війни не буде", - заявив Хренін.

Лукашенко також назвав вкиданням припущення про можливу участь Білорусі у війні з Україною на боці Росії.

"Ситуація навколо Білорусії, ми вже констатували, залишається напруженою. Тим більше на Заході насаджується думка про те, що білоруська армія вступить у спеціальну військову операцію на території України безпосередньо, - сказав він. - Повіривши цим вкиданням, військово-політичне керівництво Північноатлантичного альянсу та низка європейських країн вже відкрито розглядає варіанти можливої ​​агресії проти нашої країни аж до завдання ядерного удару. Для нас це не новина".

Чи буде вторгнення?

Українська влада вважає Білорусь однією зі сторін конфлікту, оскільки російські війська використовували територію цієї країни як плацдарм для вторгнення в Україну.

Крім того, російські війська періодично завдають ударів по Україні з аеродромів та пускових установок, розташованих у Білорусі. Від початку війни багато українців побоювалися, що білоруські війська можуть безпосередньо вступити у війну на боці Москви, проте цього поки що не сталося.

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У відповідь на останні заяви Лукашенка радник голови офісу президента України Михайло Подоляк написав у твіттері, що "Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз". "Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ (Республіки Білорусь) наразі не йдеться", - заявив він.

Водночас у понеділок міністерство внутрішніх справ України повідомило, що заступник голови відомства Ігор Бондаренко відвідав українсько-білоруський кордон, щоб "перевірити готовність підрозділів системи МВС до того, щоби дати відсіч потенційно можливій ​​агресії з території РБ".

Збройні сили активно готують оборонні рубежі на кордоні з Білоруссю на всьому багатокілометровому кордоні.

Керівник прикордонної служби Білорусі навіть пожалівся, що українці підірвали всі мости на кордоні та дуже ретельно замінували всі можливі шляхи вторгнення з півночі.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, яку деякі країни Заходу вважають обраною президенткою країни, написала у твіттері: "Україна не загрожує Білорусі. Це брехня Лукашенка, покликана виправдати причетність до терору проти України. Він також порушує нашу національну безпеку. Я закликаю білоруську армію: не виконуйте злочинні накази, відмовляйтеся брати участь у путінській війні проти наших сусідів".

Напередодні вторгнення 24 лютого Лукашенко, міністр оборони та керівник прикордонної служби Білорусі запевняли українських керманичів, що вторгнення з їхньої території не буде.

Зараз секретар РНБО Олексій Данілов підкреслює, що якщо Лукашенко наважиться дати наказ про наступ військ на територію України, то це буде останнім його рішенням "як людини, яку і так цивілізований світ не визнає як президента".

Військові експерти фонду "Повернись живим" в останньому своєму аналізі вказували, що наразі питання швидше стоїть не чи Білорусь нападе, а коли саме.

Керівник фонду Тарас Чмут також прогнозує, що Білорусь рано чи пізно вступить у війну, якщо до того часу російські війська в Україні не посипляться.

Нещодавно Білорусь викликала посла України та вручила йому ноту зі звинуваченнями у тому, нібито Україна планує напасти на Білорусь. МЗС України назвало це провокацією.

Що це за війська?

Голова польського аналітичного центру Rochan Конрад Музика вважає, що більшу частину нового угруповання складатимуть саме білоруські війська.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Білоруські війська у Казахстані

"Дехто може цього не знати, але російська частина регіонального угруповання (що існує з 1998 року), що складається з 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї гвардійської загальновійськової армії та деяких частин ПДВ, була дуже сильно пошматована в Україні, і тепер їхні бойові можливості, м'яко кажучи, сумнівні, - пише експерт у своєму твіттері. - Тож нове угруповання в основному складатиметься з білоруських частин та російських резервістів. Лукашенко нарешті зможе заявити, що можливості білоруських та російських частин рівні, і він, ймовірно, буде правий".

Як зазначає агентство Reuters, чисельність білоруської армії становить близько 60 тис. осіб. Раніше командування країни направило до кордону з Україною кілька тисяч військовослужбовців.

За висновком New York Times, створення нового угруповання лише зміцнить думку українців про Білорусь як країну, яка бере безпосередню участь в агресії.

Газета цитує незалежного білоруського політолога Артема Шрайбмана, на думку якого Лукашенко чинитиме опір відправленню своїх військ в Україну, оскільки "для нього це небезпечно на дуже багатьох рівнях". "Це буде політична катастрофа", - вважає Шрайбман, проте додає, що залишки політичної незалежності білоруського лідера від Москви "випаровуються у нас на очах".

Білоруський опозиціонер Андрій Санніков сказав виданню, що Лукашенко виявився затиснутим між двома вогнями: з одного боку Москва вимагає, щоб він допоміг її деморалізованим військам в Україні, з іншого - він розуміє, що участь у конфлікті білоруських з'єднань буде вкрай непопулярним кроком - навіть серед його прихильників.

Втім, Санніков вважає, що рано чи пізно Лукашенку доведеться відправити війська в Україну, бо "в нього немає вибору". "Він не бере участі в ухваленні рішень на цій війні. Усі рішення ухвалює Путін і він каже Лукашенку, що робити", - каже Санніков.

Реакція Польщі

На тлі заяв Лукашенко Польща закликала своїх громадян залишити Білорусь усіма "доступними комерційними та приватними способами".

Як передає кореспондент ВВС у Варшаві, польське МЗС попередило, що владі, можливо, доведеться закрити кордони з Білоруссю у разі загострення ситуації. Наш кореспондент нагадує, що Польща є одним із найвідданіших прихильників України - вона надає Києву озброєння та приймає мільйони українських біженців.

Проте відносини між Польщею та Білоруссю різко погіршилися ще до російського вторгнення до України. Лідери польської громади Білорусі перебувають за ґратами, у країні зруйновано кілька польських військових цвинтарів. Крім того, у 2021 році Варшава звинуватила Мінськ та Москву у створенні небувалої міграційної кризи на польських кордонах.

Аналіз: чому Лукашенко змушений демонструвати солідарність із Путіним?

Як пише кореспондентка ВВСу Східній Європі Сара Рейнсфорд, улюблене слово Лукашенка - "стабільність", і він завжди запевняв, що ніколи не залучатиме білоруських військових безпосередньо до бойових дій, щоб не втягуватися в цю війну.

Він добре знає, що у нього вдома цієї війни не бажають, а сам президент два роки тому зіткнувся з небувалою хвилею вуличних протестів у зв'язку з його черговим переобранням: результати виборів були більш ніж спірними.

Сотні критиків свого режиму Лукашенко відправив за ґрати, ще тисячі покинули країну. Він сам утримався при владі багато в чому завдяки підтримці Володимира Путіна. Тому сьогоднішні розмови про створення "об'єднаних сил" з Росією виглядають скоріше як жест, аніж перехід до прямої участі у війні з Україною.

При цьому Лукашенко опинився на слизькій доріжці, тому, як пише Сара Рейнсфорд, на Білорусь зараз варто звернути пильну увагу.