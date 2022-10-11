Україна переважає виснажену російську армію - британська розвідка

Гордон Корера

Безпековий кореспондент, BBC News

36 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Підбитий танк під Ізюмом на Харківщині

Україна має перевагу над "виснаженими" російськими силами, заявив у вівторок у своїй промові голова британської розвідувальної служби GCHQ.

Попри ракетні обстріли по всій Україні в понеділок, сер Джеремі Флемінг стверджує, що у Москви закінчуються боєприпаси.

За його словами, рішення президента Володимира Путіна виявилися "помилковими".

Голова розвідки також вважає, що Британія та її союзники перебувають у вирішальній точці стосовно Китаю.

Директор агенції розвідки, безпеки та кібербезпеки каже, що витрати Росії на війну в Україні - як з точки зору людей, так і обладнання - є "приголомшливими", а їхні здобутки на початку війни зараз нівельовані.

"Ми знаємо - і російські командири на землі знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - заявить сер Джеремі у своїй промові на щорічній лекції з безпеки Королівського інституту об'єднаних збройних сил.

Він вважає, що мобілізація в'язнів і недосвідчених чоловіків "говорить про безвихідну ситуацію", а також прямо критикує президента Путіна, який є ізольованим і робить помилки.

"Практично без внутрішньої критики, його рішення виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженні", - вважає він.

Сер Джеремі також стверджує, що росіяни зараз починають розуміти проблеми, спричинені "війною, яку обрав" Путін.

"Вони бачать, наскільки погано Путін оцінив ситуацію", - каже він.

"Вони тікають від призову, розуміючи, що більше не можуть подорожувати. Вони знають, що їхній доступ до сучасних технологій і зовнішнього впливу буде суттєво обмежений", - вважає очільник розвідки.

У березневій промові сер Джеремі сказав, що розвіддані показали, що деякі російські солдати в Україні відмовилися виконувати накази, знищували власне обладнання та випадково збили один зі своїх літаків.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сер Джеремі Флемінг застерігає від покупки китайських технологій із "прихованими витратами"

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Основна частина його лекції у вівторок присвячена Китаю. Він каже, що Британія зараз перебуває у поворотному моменті, коли вибір різних шляхів матиме безпосередній вплив на майбутнє.

Він стверджує, що Комуністична партія Китаю прагне маніпулювати технологіями, які забезпечують життя людей, щоб закріпити свій вплив вдома та за кордоном і забезпечити можливості для стеження.

Він також попереджає, що Китай прагне створити "клієнтські економіки та уряди", експортуючи технології в країни по всьому світу, і каже, що ці країни ризикують "віддати своє майбутнє під заставу", купуючи китайські технології з "прихованими витратами".

За його словами, це включає, зокрема, нові стандарти для інтернету, які можуть забезпечити методи відстеження та більший державний контроль; китайські цифрові валюти, які можна використовувати для моніторингу транзакцій користувачів і намагатися уникнути санкцій, накладених на Росію; плани щодо китайської супутникової системи, яка, як побоюються, може бути використана для відстеження людей.

Проте китайський контроль над цими сферами не є неминучим, вважає сер Флемінг: "Наша майбутня стратегічна технологічна перевага залежить від того, що ми, як спільнота, робитимемо далі".