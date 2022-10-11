Росія найближчим часом не застосує ядерну зброю проти України - розвідка Британії

Гордон Корера

Кореспондент з питань безпеки, BBC News

3 годин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Підбитий російський танк під Ізюмом на Харківщині

На думку британських спецслужб, наразі немає ознак того, що Росія розглядає можливість використання ядерної зброї у війні з Україною.

Про це у вівторок в інтерв'ю ВВС заявив голова Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг. Центр є однією зі спецслужб країни та займається веденням радіоелектронної розвідки та забезпеченням захисту інформації органів уряду та армії Британії.

Як й інші американські та західні посадовці, Флемінг не бачить ознак підозрілої активності навколо ядерного арсеналу РФ.

За його словами, одним із завдань GCHQ є відстеження підготовки Кремлем до застосування тактичної ядерної зброї.

"Те, як російська військова машина і президент Путін ведуть цю війну, залишається в рамках тієї доктрини, яку ми розуміємо для їхнього застосування, зокрема, для ядерної зброї", - зазначив Флемінг.

"Я переконаний, що Путін стурбований небезпеками ескалації. Він думає про це інакше. І я вважаю, що це ознака того, що він не вдається до інших форм ведення війни".

При цьому Флемінг запевнив, що немає ознак того, що Росія займається технічною підготовкою до застосування тактичної ядерної зброї. Цей вид зброї збирається шляхом сполучення ядерної боєголовки зі звичайною ракетою меншої дальності. За словами експертів, для вивезення таких боєголовок зі сховища потрібен час.

Глава GCHQ сподівається, що британські спецслужби вчасно розпізнають ознаки таких дій.

Однак Флемінг попередив, що будь-які розмови про ядерну зброю є "дуже небезпечними".

"Будь-які розмови про ядерну зброю - дуже небезпечні, і ми повинні бути дуже обережними з тим, як ми про це говоримо".

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"Російська армія виснажена, росіяни бачать, що Путін помилився"

В ефірі радіопрограми ВВС Today Джеремі Флемінг також поділився деякими підсумками роботи свого департаменту, пов'язаної з війною в Україні.

"Ми вважаємо, що в Росії закінчуються боєприпаси, у неї майже не залишилося друзів і, як ми бачимо, оголошена мобілізація означає, що в неї закінчуються солдати. Росія та російське командування стурбовані станом їхньої військової машини. Вони у розпачі, і цей розпач спостерігається на багатьох рівнях російського суспільства", - сказав він.

Про відчайдушне становище армії свідчить оголошена мобілізація ненавчених бійців та рішення поповнити лави збройних сил ув'язненими, пояснює Флемінг.

Глава GCHQ також заявив, що Володимир Путін виявився нездатним до адекватної оцінки поточної ситуації.

"Через відсутність ефективної протидії всередині свого кола всі його рішення виявилися помилковими. Прагнення підвищувати ставки призводить до серйозних стратегічних помилок у судженнях", - зазначив Флемінг.

Витрати Росії на війну в Україні щодо людей і обладнання приголомшують, але всі успіхи російських військ на полі бою, досягнуті в перші місяці війни, наразі зведені нанівець, вважають британські спецслужби.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джеремі Флемінг очолив GCHQ у 2017 році, а до цього займав високі посади в службі британської контррозвідки МІ-5

Те, наскільки сильно Путін помилився в оцінці ситуації, бачать і російські громадяни, вважають у GCHQ.

"Рятуючись від мобілізації, розуміючи, що доступ до подорожей, сучасних технологій та зовнішнього світу тепер різко обмежиться, вони відчувають масштаби жахливої ціни за розв'язану ним [Путіним] війну", - вважає керівник GCHQ.

Але він попередив, що ракетні обстріли по всій Україні в понеділок показали, що Росія все ще "має достатньо сил", щоб завдати шкоди.

"Російська військова машина може застосовувати зброю, має глибокі запаси й досвід", - додав він.

Китай небезпечніший за Росію

Раніше в інтерв'ю ВВС він визнав, що, окрім бойових дій, Росія веде повномасштабну кібервійну в Україні, але більший занепокоєння викликають можливості Китаю.

Британію турбують темпи розвитку технологій, за допомогою яких китайська влада придушує інакодумство і веде стеження. Також, за словами Флемінга, загрозу становить дедалі більша здатність Китаю атакувати супутникові системи та контролювати ринок цифрових валют.

Поки Заходу вдається підтримувати військову та технологічну перевагу над Пекіном, але в майбутньому це не гарантовано, сказав Флемінг. Тому одним з пріоритетних завдань GCHQ на цей момент є відстежувати ситуацію у цій галузі.