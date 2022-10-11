Другий день масованих ударів по українській інфраструктурі. Що відомо на цю мить

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Будівля бізнес-центру в Києві, що постраждала від ударів у понеділок

Росія у вівторок продовжила завдавати удари ракетами та безпілотниками по різних регіонах України, але другий день атак став не таким інтенсивним, як перший. Російські запаси високоточної зброї виснажуються, вважають експерти. Увечері стало відомо про пожежу на російській електропідстанції у Бєлгородській області.

У вівторок надійшли повідомлення про удари у Київській, Запорізькій, Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Миколаївській, Рівненській та Одеській областях. Повітряна тривога була оголошена по всій країні.

І про удари, і про повітряну тривогу в українських містах пишуть також провладні російські ЗМІ. Вони роблять це другий день поспіль, а раніше ігнорували такі повідомлення.

Міноборони Росії також не приховує завдання "масованого удару" не лише по об'єктах військового управління, а й енергетичній інфраструктурі України. Пресреліз міністерства при цьому буквально повторює сказане напередодні: "Мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти вражені".

Однак, судячи з повідомлень української влади, інтенсивність ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України другого дня помітно поступається першому.

Куди били цього разу

Вночі удари були завдані по місту Запоріжжя. Це вже четвертий поспіль обстріл за тиждень.

За словами голови обласної військової адміністрації Олександра Старуха, метою ударів стали об'єкти інфраструктури. Які саме, він не уточнив. При цьому постраждали і цивільні споруди. У зруйнованому автосалоні знайшли одного загиблого. Пошкоджено також школу та поліклініку. Старух заявив про використання 12 ракет С-300 для атаки на Запоріжжя.

Напередодні основною метою масованих ударів Росії стала енергетична інфраструктура. Без електрики залишилося понад 3,9 тис. населених пунктів, подекуди були перебої з водопостачанням. У вівторок, за даними прем'єра-міністра Дениса Шмигаля, у 3,8 тис. населених пунктів повернулося світло.

Вранці збройні сили Росії знову вдарили по енергетиці - дронами-камікадзе було атаковано Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, стверджує пресслужба теплоелектростанції.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Вінницька область нечасто стає метою російської армії і напередодні не фігурувала у списку атакованих регіонів України, але у липні в результаті удару по Дому офіцерів у центрі Вінниці було багато загиблих - 27 осіб, за даними обласної влади.

Цього разу обійшлося без загиблих - пошкоджено електрообладнання станції, а внаслідок повторного удару постраждали шестеро людей, розповіли у пресслужбі.

У Києві в першій половині вівторка повітряна тривога тривала протягом п'яти годин. Біля міста було збито кілька російських ракет, заявив у телеефірі мер Віталій Кличко. "Жодних вибухів не відбувалося в столиці України. Тому можу сказати, що сьогодні день розпочався нормально, без будь-яких інцидентів", - сказав Кличко.

Напередодні ракети влучили в центральну частину Києва, крім об'єктів інфраструктури постраждали десятки будинків, згоріли автомобілі, загинули щонайменше шестеро людей. По всій країні, за даними на ранок вівторка, кількість жертв збільшилася до 20.

Другий день поспіль вибухи лунають на Львівщині. Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про три вибухи на двох об'єктах енергетики. "На даний момент уражено чотири [електропідстанції], дві з них повторно зазнали ракетних атак. Якщо відверто, від них нічого не залишилося", - сказав він журналістам.

Внаслідок ракетного удару 30% Львова залишилося без електроенергії, заявив мер Андрій Садовий. У двох районах міста - перебої з водопостачанням. Електропостачання в місті вдалося відремонтувати лише напередодні ввечері. Мер обіцяв, що і "вода до ранку буде в усіх".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наслідки ударів 10 жовтня

Як сказав ВВС Садовий, зараз використовуються генератори, і поки що не ясно, коли енергосистеми запрацюють у нормальному режимі.

У Дніпропетровській області, згідно з заявою голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, після п'ятигодинної повітряної тривоги відомо про влучення ракет по енергетичній інфраструктурі у двох районах. "Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла", - написав він у телеграм-каналі. В області вводиться режим "тотальної економії електроенергії", щоб забезпечити роботу лікарень та транспорту.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у вівторок заявив, що сили ППО збили іранський дрон-камікадзе Shahed-136.

Закінчуються ракети?

Автор фото, ДТЕК

За даними на 15.00 за київським часом, у вівторок Росія вже вдарила 28 крилатими ракетами, стверджує представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Це не остаточні цифри, зазначив він.

Напередодні українські військові заявили про використання 84 ракет для масованої атаки практично по всій території України, а також про 24 дрони-камікадзе. Зниження кількості ракет та продовження використання безпілотників може підтверджувати оцінки західних експертів про те, що запаси високоточної зброї Росії виснажені, констатує видання "Агентство".

У вівторок російська армія знову застосувала високоточну зброю - крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, крилаті ракети морського базування типу "Калібр", іранські дрони-камікадзе Shahed-136, заявив Ігнат. Він стверджує, що 20 із 28 ракет було збито ППО в різних регіонах країни. Українські військові, за його заявою, збили також 13 іранських дронів.

Україна переломила хід війни та протистоїть російським військам, які перебувають у виснаженому стані, йдеться у заяві глави Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга. Витяг з майбутньої промови посадовця ВВС отримала напередодні ввечері.

Як вважають у GCHQ, попри масований ракетний обстріл української території, боєприпаси у російських військових закінчуються, а рішення російського президента Володимира Путіна про "масований удар" було помилковим.

Путін оголосив про завдання "масованого удару по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України" за два дні після вибухів на Кримському мосту, природа якого залишається до кінця нез'ясованою. Влада Росії заявила про підрив багатотонної вантажівки і звинуватила в диверсії спецслужби України.

Український Forbes підрахував, що "масований удар" у понеділок міг коштувати Росії щонайменше 400 млн доларів.

"Ми знаємо - і російські командири на місцях знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються, - заявив глава GCHQ. - В умовах відсутності ефективної внутрішньої протидії рішення Володимира Путіна виявилися помилковими. Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженнях".

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна критично потребує посилення системи ППО для відбиття ракетних ударів, а у вівторок, виступаючи по відеозв'язку на саміті країн G7, закликав до симетричної відповіді на дії Москви: "Коли Росія атакує енергетичний сектор та енергетичну стабільність наших країн, потрібно заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою та газом".

Постачання США передових систем ППО Україні зроблять конфлікт більш тривалим та болючим для Києва, заявив у вівторок представник Кремля Дмитро Пєсков. Своєю чергою представник Білого дому Джон Кірбі напередодні не виключив, що Росія могла планувати масовані удари по Україні ще до вибуху Кримського мосту.

Пожежа на російській підстанції

Увечері у вівторок з'явилися повідомлення про велику пожежу на електропідстанції у місті Шебекіно у Бєлгородській області. Опубліковано відповідне відео.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков стверджує, що цей об'єкт зазнав атаки з боку збройних сил України. Він опублікував фото пожежі.

Автор фото, t.me/vvgladkov

"ЗСУ обстріляли підстанцію в Шебекіно. Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Зараз від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв і постраждалих немає", - написав губернатор у своєму телеграм-каналі.

Місто Шебекіно розташоване приблизно за 5 кілометрів від кордону з Україною.

Україна не брала на себе відповідальності за інцидент.