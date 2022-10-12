Підрив Кримського мосту. ФСБ Росії назвала свою версію, хто це зробив

1 година тому

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П'ятьох громадян Росії та трьох громадян України та Вірменії затримали у справі про вибух на Кримському мосту, заявила ФСБ. Російська влада вважає те, що сталося, терактом, а організатором називають українську військову розвідку.

"Організатором теракту на Кримському мосту було головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура", - заявили у ФСБ. У російській спецслужбі стверджують, що їм вдалося встановити щонайменше 12 людей, які причетні до вибуху на мосту.

Україна вже прокоментувала версію російської служби безпеки.

"Нісенітниця - вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету", - так в українській розвідці відреагували на звіт ФСБ щодо підриву мосту у Криму.

"Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту", - сказав "Суспільному" представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов.

Раніше представник офісу президента Михайло Подоляк вказував, що за підривом можуть стояти російські спецслужби і це частина внутрішнього протистояння ФСБ та російських військових.

Версія ФСБ

За версією російського слідства, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулонах із будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22 770 кг і на початку серпня відправили з морського порту Одеси до болгарського міста Русе.

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Як вважає слідство, вантаж розмитнили у Єревані за правилами ЄврАзЕс, після чого відбулася підміна документів, згідно з якими його відправником стала вірменська компанія, а одержувачем - московська.

Потім на зареєстрованому в Грузії вантажному автомобілі DAF 4 жовтня вантаж нібито перетнув російсько-грузинський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а 6 жовтня доставлений та розвантажений на оптовій базі Армавіра Краснодарського краю.

"7 жовтня цього року за сприяння Р. Соломка, громадянина України Злоби Володимира Васильовича, 1987 р.н., та ще п'ятьох встановлених громадян Росії, документи на вантаж знову були змінені, відправником вказали ТОВ "ПЕК-34" (м. Ульяновськ) , а одержувачем - неіснуючу фірму у Республіці Крим", - заявила ФСБ.

Як твердить слідство, того ж дня палети завантажили у вантажний автомобіль громадянина Росії Юсубова Махіра, 1971 р.н., "який виїхав до м. Сімферополя, а 8 жовтня 2022 р. о 06:03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив".

"При цьому контроль за пересуванням вантажу усім маршрутом та контакти з учасниками злочинної схеми транспортування здійснював співробітник ГУР МОУ, який представлявся "Іваном Івановичем", який використовував для координації як віртуальний анонімний номер, придбаний в інтернеті, так і зареєстрований на громадянина України - жителя м. Кременчук Андрійченка Сергія Володимировича, 1988 р.н.", - заявили у ФСБ.

Вибух на Кримському мості

Вибух на автомобільній частині Кримського мосту пролунав вранці 8 жовтня.

Російська влада заявила, що на мосту вибухнув вантажний автомобіль, полум'я перекинулося на паливні цистерни залізничного ешелону, що проходив паралельною залізничною гілкою мосту. Обвалились два прольоти автомобільного полотна, залізничні колії отримали пошкодження на ділянці завдовжки понад кілометр.

Вже у день вибуху голова слідчого комітету Росії (СКР) Олександр Бастрикін доповів президенту Володимиру Путіну, що за цим стоять спецслужби України, але також "громадяни Росії та зарубіжних держав, які допомагали у підготовці теракту". Путін із викладеною Бастрикіним версією погодився.

Після цього російські військові розпочали масовані обстріли міст по всій Україні з інтенсивністю, якої не було від початку війни. Путін, не називаючи безпосередньо Кримський міст, погрожував новими ударами у відповідь на аналогічні диверсії.

Кримський міст, який побудував Путін після анексії та окупації півострова, був відкритий у травні 2018 року. Російський президент особисто приїжджав на церемонію відкриття, яку транслювали державні телеканали.