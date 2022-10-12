Смерть майже 70 дітей від індійського сиропу проти кашлю. Як він потрапив в аптеки

Шруті Менон

BBC Reality Check

1 година тому

Автор фото, WHO Підпис до фото, ВООЗ порадила регуляторам припинити продаж чотирьох сиропів від кашлю

Смерть майже 70 дітей у Гамбії, пов'язана з індійськими сиропами від кашлю, порушила питання ефективності регулювання виробництва та торгівлі ліками.

Що пішло не так?

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила попередження щодо чотирьох марок сиропів від кашлю, які можуть спричинити гостре ураження нирок.

Заява вийшла після повідомлень із Гамбії про смерть дітей, у яких були діагностовані серйозні проблеми з нирками.

Лабораторний аналіз сиропів "підтверджує, що вони містять неприпустиму кількість токсичних речовин - діетиленгліколь та етиленгліколь", повідомляє ВООЗ.

Індійська влада та виробник сиропу від кашлю Maiden Pharmaceuticals стверджують, що ці сиропи експортували лише до Гамбії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Контроль за виробництвом ліків в Індії викликав серйозні питання

Що відомо про виробника?

Компанія Maiden Pharmaceuticals стверджує, що дотримується міжнародно визнаних стандартів контролю якості.

Але деякі продукти фармацевтичної компанії не відповідають національним або державним стандартам контролю якості в Індії.

Офіційні дані свідчать, що компанія:

була внесена у чорний список штату Біхар у 2011 році за продаж сиропу, який не відповідав місцевим стандартам;

у 2018 році індійський орган з контролю над лікарськими засобами почав судовий процес за порушення контролю якості;

не пройшла перевірку якості в штаті Джамму і Кашмір у 2020 році;

у 2022 році чотири рази провалила перевірку якості у штаті Керала.

Maiden Pharmaceuticals також входить до числа майже 40 індійських фармацевтичних компаній, занесених В'єтнамом до чорного списку за експорт неякісної продукції.

Компанія, яка базується у штаті Хар'яна, заявила, що вона "шокована" смертями в Гамбії та "старанно дотримується протоколів органів охорони здоров'я, зокрема генерального контролера якості медичних препаратів в Індії та контролерів за якістю ліків штату Хар'яна".

Фармацевтична компанія відмовилась від подальших коментарів, поки сироп тестують організації-контролери якості медичних препаратів.

Міністр охорони здоров'я штату Хар'яна Аніл Відж сказав BBC News, що зразки надіслали на тестування, і якщо виявлять порушення, то зроблять усе необхідне.

Наскільки ефективним є контроль якості в Індії?

Індія виробляє третину ліків у світі, переважно у формі дженеричних препаратів. Це лікарські засоби, еквівалентні оригінальним препаратам, термін дії патентів яких сплив або їх не було взагалі.

Індія є основним постачальником ліків до країн Африки, Латинської Америки та інших частин Азії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Індія є одним з найбільших виробників фармацевтичних препаратів у світі

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Індійські заводи-виробники повинні дотримуватися суворих стандартів контролю якості та виробничої практики.

Але індійські компанії зіткнулися з критикою та навіть заборонами з боку закордонних регуляторів, наприклад, Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), через проблеми з контролем якості на деяких заводах.

Один аналіз індійської фармацевтичної промисловості вказує на дві ключові проблеми - недостатнє фінансування наглядових органів і необґрунтоване тлумачення нормативних актів. Також йдеться про відсутність інтересу до дотримання стандартів чистоти.

Активіст із охорони здоров'я Дінеш Тхакур підкреслює відносно легке покарання в Індії за порушення стандартів якості - штраф у розмірі 242 доларів США і можливе ув'язнення до двох років.

"Якщо неможливо встановити прямий причинно-наслідковий зв'язок між неякісним препаратом і летальним результатом, покарання буде саме таким", - каже він.

Крім того, Індія не входить до стандартів ВООЗ щодо національних органів контролю за якістю ліків, хоча це не стосується вакцин.

"Це може призвести до непослідовного контролю над фармацевтичною виробничою діяльністю", - каже Ліна Менгані з медичної благодійної організації "Лікарі без кордонів" (MSF).

Чи мала Гамбія перевірити препарат?

Міністерство охорони здоров'я в Делі почало розслідування, але каже, що "за звичайною практикою країна-імпортер має перевіряти імпортні продукти... і сама відповідає за їхню якість".

Але виконавчий директор Гамбійського агентства з контролю за ліками Маркіу Джаннех Кайра каже, що воно надає пріоритет перевірці протималярійних препаратів, антибіотиків і знеболюючих, а не сиропу від кашлю.

BBC News зв'язалася з агентством за роз'ясненнями, але не отримала відповіді.

Президент Гамбії Адама Барроу заявив, що "докопається до суті" причин трагедії, і оголосив про створення "національної лабораторії контролю якості ліків і безпеки харчових продуктів".

Гамбія "гарантовано унеможливить імпорт неякісних ліків", додав він.

Організація "Лікарі без кордонів" хоче, щоб країни з достатнім потенціалом тестування допомагали країнам з низьким рівнем доходу, як Гамбія.

"Це стосується не лише відповідальності країн-імпортерів", - каже Менгані.

У Нігерії національне агентство з контролю якості харчових продуктів і ліків вимагає, щоб усі імпортні вантажі фармацевтичних препаратів проходили митне оформлення затвердженими агентами перед вивезенням з Індії.