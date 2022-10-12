Вчені виростили "мінімозок" в лабораторії - і він зіграв у відеогру

Паллаб Гош

науковий кореспондент

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Cortical Labs Підпис до фото, Ці 800 000 клітин мозку, вирощені у лабораторії, можуть грати у відеогру 1970-х років - хоч і не надто добре

Дослідники виростили клітини мозку в лабораторії і навчили їх грати у відеогру 1970-х років Pong.

Вони кажуть, що їхній "мінімозок" може відчувати довкілля та реагувати на нього.

Доктор Бретт Каган з компанії Cortical Labs у статті в журналі Neuron стверджує, що створив перший "розумний мозок", вирощений у лабораторії.

Інші експерти називають цю роботу захопливою, але кажуть, що називати клітини мозку розумними - це занадто.

"Ми не знайшли кращого терміна для опису пристрою, - каже доктор Каган. - Він здатний отримувати інформацію із зовнішнього джерела, обробляти її та реагувати на неї в режимі реального часу".

Автор фото, Van Weeden Підпис до фото, Людський мозок є більш адаптивним і навчається швидше, ніж сучасні системи штучного інтелекту (ШІ). Чи може він стати кращою моделлю для комп'ютерів наступного покоління?

"Мінімозки" вперше створили у 2013 році для вивчення мікроцефалії, генетичного захворювання, при якому мозок занадто малий, і відтоді використовували для дослідження розвитку мозку.

Але тепер вони уперше взаємодіяли з довкіллям - у цьому випадку з відеогрою.

Дослідники зробили наступне:

виростили 800 000 клітин людського мозку зі стовбурових клітин і деякі - з ембріонів мишей

підключили цей "мінімозок" до відеогри за допомогою електродів, які показували, з якого боку розташований м'яч і як далеко

Автор фото, Cortical Labs Підпис до фото, Pong - це рання комп'ютерна гра, метою якої є переміщення платформи ліворуч, щоб маленький квадрат не проскочив повз неї - дуже проста, але дуже захоплива в 1972 році гра

У відповідь клітини виробляли власну електричну активність.

Упродовж гри вони витрачали менше енергії.

Але коли м'яч проходив повз платформу і гра починалась заново, з м'ячем у випадковій точці вони витрачали більше енергії, щоб підлаштуватися до нової непередбачуваної ситуації.

"Мінімозок" навчився грати за п'ять хвилин.

Він часто пропускав м'яч, але його успіхи були набагато вищими за випадковий результат.

Хоча, не маючи свідомості, він не усвідомлює, що грає в понг - так, як це робить гравець-людина, підкреслюють дослідники.

Пивний понг?

Доктор Кейган сподівається, що ця технологія з часом може бути використана для випробовування лікування нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Потім доктор Кейган планує перевірити вплив алкоголю на здатність "мінімозку" грати в понг.

Якщо він реагуватиме так само, як людський мозок, це підкреслить, наскільки ефективною може бути ця система як експериментальний замінник.

Автор фото, SPL

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Однак те, що доктор Кейган називає свою систему розумно, відрізняється від багатьох визначень, які стверджують, що це означає здатність мати почуття та відчуття.

Почесний науковий співробітник Школи психології Кардіффа доктор Дін Бернет віддає перевагу терміну "система мислення".

"Інформація передається та чітко використовується, спричиняючи зміни, тому стимул, який вона отримує, вона "обмірковує", - каже він.

"Мінімозки", ймовірно, в ході дослідження стануть складнішими, але команда доктора Кагана співпрацює зі спеціалістами з біоетики, щоб гарантувати, що вони випадково не створять свідомий мозок - з усіма етичними питаннями, які можуть у зв'язку з цим виникнути.

"Ми маємо сприймати цю нову технологію дуже подібно до комп'ютерної індустрії, що зароджувалася, коли перші транзистори були невдалими прототипами, не надто надійними, але після років цілеспрямованих досліджень вони привели до величезних технологічних чудес у всьому світі", - каже він.

Дослідники штучного інтелекту вже створили пристрої, які можуть перемогти гросмейстерів.

Але професор Карл Фрістон з Університетського коледжу Лондона, який працює з доктором Кейганом, сказав: "Мінімозок навчився, коли його ніхто не вчив, тому він є більш адаптивним і гнучким".