"Рамштайн": яке нове озброєння дали Україні

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У середу, після двох днів масових російських атак по українських містах, відбувається шоста зустріч контактної групи з питань України у форматі "Рамштайн", де обговорюють надання країні засобів ППО.

Про те, що ППО - головна тема, зокрема, у своєму твіттері заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Раніше пришвидшити постачання Україні сучасних систем ППО закликав Володимир Зеленський.

Головують на зустрічі очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів НАТО Марк Міллі.

Остін зазначив, що масований ракетний обстріл України, здійснений Росією на початку тижня, ще більше згуртував Захід у його рішучості підтримувати Київ у цій війні.

Він також назвав екстраординарними успіхи контрнаступу ЗСУ, які, за його словами, змінили динаміку війни.

"Це перемоги відважних українських солдатів. Але допомога контактної групи у забезпеченні, навчанні та її підтримка мають життєво важливе значення", - зазначив голова Пентагону.

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Під час зустрічі німецьке міноборони пообіцяло, що найближчими тижнями передасть Україні нові самохідні гаубиці та ракетні установки MARS II - аналог HIMARS на гусеничному ходу.

"Координуємо нашу допомогу. В найближчі кілька тижнів нові PzH2000 та MARS II передадуть Україні", - йдеться у твіті відомства.

Водночас нідерландське видання De Telegraaf пише, що міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен у середу оголосила про надання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.

Зазвичай Нідерланди неохоче розкривають інформацію про конкретну військову підтримку України, але цього разу уряд вирішив зробити виняток, аби показати, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків.

"Єдиний результат, якого досягне Путін, - це те, що ми будемо постачати ще більше через такі атаки", - сказала Оллонгрен на засіданні в Брюсселі.

Ані Німеччина, ані Нідерланди не уточнили, скільки одиниць анонсованої зброї доставлять Україні.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила на зустрічі у Брюсселі, що її країна відправить українцям артилерійські снаряди, зимове обмундирування та камери для дронів на загальну суму 47 млрд доларів.

Крім того, до цього пакету увійде оплата для українців супутникового зв'язку.

За словами Ананд, витрати на ці окремі статті у новому пакеті допомоги розподіляються так: 15 млн - на зимове обмундирування, 15 млн - на камери для дронів (Ананд нагадала, що Канада вже передала Україні понад 50 таких камер), 2 млн - на супутниковий зв'язок, решта - на снаряди калібром 155 мм.

З багатьох джерел також надходить інформація - наразі, однак, офіційно не підтверджена - що Франція на зустрічі союзників України пообіцяла віддати три свої ракетні установки LRU M270 - це модернізований аналог HIMARS на гусеничному ходу.

Експерти з озброєнь із проєкту Oryx відзначають, що у Франції в строю - всього 12 установок LRU, і ще 40 не модернізованих LRM M270 зберігаються на складах.

Також комітет постійних представників країн ЄС погодив рішення створити місію військової допомоги для України, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері.

"Посли ЄС сьогодні погодилися створити місію військової допомоги ЄС для України зі штаб-квартирами у Німеччині та Польщі", - написав він.

За словами журналіста, міністри закордонних справ країн ЄС повинні якомога скоріше успішно розпочати її роботу.

Чому цю місію вирішили започаткувати саме зараз і що там будуть вирішувати не зазначається.

Від початку повномасштабної війни в Україні представники понад 50 країн НАТО та ЄС, а також Африки та Азії зустрічаються у контактній групі з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що походить від назви німецького міста, де вони вперше зібралися у квітні.