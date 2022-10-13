"Думав, я вже не повернусь": азовець Ілля Самойленко - про російський полон

Х'юго Бачега

BBC News, Київ

2 годин(и) тому

Підпис до фото, Іллю Самойленка звільнили в результаті обміну полоненими минулого місяця

Українських бійців, які здалися в полон після багатотижневої облоги під металургійним комбінатом "Азовсталь" у Маріуполі, Росія тримала в нелюдських умовах, розповів ВВС звільнений український захисник.

Лейтенант Ілля Самойленко розповів BBC, що його тримали в одиночній камері в Росії 120 днів і він боявся, що ніколи не повернеться в Україну.

За його словами, російські війська конфіскували його протез руки після захоплення.

Боєць полку "Азов" був звільнений в результаті обміну полоненими минулого місяця.

28-річний лейтенант Самойленко втратив праве око та ліву руку на Донбасі у 2018 році. У нього в руці вибухнув боєприпас.

Перше, що він зробив, коли повернувся з полону в Україну, - купив пачку сигарет, "щоб почуватися живим", - розповідає він.

"Я щасливий бачити людей, які мене чекали, і сльози радості на їхніх обличчях, і їхні посмішки".

У першому інтерв'ю, яке він дав міжнародним медіа після того, як частину бійців "Азову" звільнили під час масштабного та несподіваного обміну полоненими між Росією та Україною минулого місяця, він заявив, що декого з його побратимів утримували в окремих камерах, катували та позбавляли лікування та їжі.

Траплялися "очевидні речі", розповідає Самойленко у Києві, де він проходить курс реабілітації.

"Очевидні речі, що людей, які потрапляють у полон, росіяни катують".

Росія заперечує катування або жорстоке поводження з військовополоненими, хоча українські офіційні особи кажуть, що бійці зазнавали жорстокого поводження в російському полоні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські бійці провели тижні в облозі на металургійному заводі в Маріуполі

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Лейтенант Самойленко був серед сотень військових, які залишались в облозі у підземних тунелях "Азовсталі" під безжальними російськими бомбардуваннями.

Вони відмовлялися здаватися, доки не надійшов наказ вищого військового керівництва України. Битва за Маріуполь, найбільш смертоносна та найруйнівніша у цій війні, припинилась.

Бійці залишили місто виснаженими і з важкими пораненнями. Дехто з них був на милицях. Їх вивезли на автобусах на підконтрольну Росії територію.

Спершу їх відправили до в'язниці в Оленівці під Донецьком, який контролюють підтримувані Росією сепаратисти, розповідає Самойленко.

Кілька днів по тому його та інших, переважно командирів "Азову", перевели у невідоме місце в Росії. Він каже, що його тримали в одиночній камері, де він робив віджимання та присідання і стежив за часом, подумки рахуючи дні.

"Мене не катували фізично, - каже він. - Тому це було далеко від того, що довелось пережити людям в інших місцях".

Ті, кого відправили в інші місця, за його словами, опинились в умовах, які були "дуже, дуже поганими" і погіршувалися "з кожним наступним тижнем".

Дехто з тих, кого звільнили минулого місяця, розповіли Самойленку, що їм давали обмежену кількість води, і що вони погано харчувалися.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Змучених українських бійців автобусами доправили до Оленівської в'язниці після того, як вони здалися

У липні вибух у в'язниці в Оленівці забрав життя десятків українських полонених. Росія заявила, що колонію обстріляла Україна, але український уряд назвав це цинізмом, звинувативши Росію в спробі знищити докази тортур і вбивств.

За словами Самойленка, Росія знехтувала правилами ведення війни. "Їх не хвилювали Женевські (конвенції. - Ред.), Їх не хвилювали життя людей".

Він також додає, що поки що не може ділитися більш детальною інформацією.

"Росіяни теж дивляться ці інтерв'ю, - сказав він. - Коли вони бачать наші щасливі обличчя, вони ще більше зляться".

За кілька днів до полону у травні Самойленко провів пресконференцію, яка транслювалася в прямому ефірі з бункера під металургійним заводом. Протягом майже двох годин він описував жахливі умови життя поранених бійців і сказав, що він і всі інші бачать себе "загиблими".

У Росії багато хто демонізує "Азов", через те, що він спочатку асоціювався із ультраправими. "Азов" використовують у російській пропаганді, щоб виправдати безпідставні заяви президента Володимира Путіна про те, що він "денацифікує" Україну.

Після захоплення українських бійців деякі росіяни вимагали суворих тюремних вироків азовцям, інші закликали стратити їх.

Але в Україні азовці є символом спротиву російському вторгненню, їх прославляють на білбордах. "Я особисто не вважаю себе героєм", - сказав мені Самойленко.

Обмін полоненими, під час якого 215 українців обміняли на 55 росіян, стало перемогою президента Володимира Зеленського та джерелом загальнонаціональної радості. Угода відбулася на тлі ганебних невдач Росії на полі бою. Як саме домовились про обмін, залишається загадкою.

Але звільнення також має гіркий присмак, каже Самойленко, багато його "товаришів і бойових побратимів" залишилися в полоні, і "росіяни продовжують їх катувати і тримати у нелюдських умовах".

Самойленко живе зі своєю родиною у Києві, звідки він родом. Він чекає на новий протез руки та отримує психологічну допомогу. Тому що, як він каже, вже скоро "ми маємо повернутися на поле бою".

Репортаж за участі Анастасії Левченко.