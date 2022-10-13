Як російські мобілізовані вже гинуть і здаються в полон на війні в Україні

2 годин(и) тому

Автор фото, Russian Defence Ministry

Влада Челябінської області РФ підтвердила загибель п'ятьох осіб, відправлених на війну в Україні. Перша офіційна заява про смерть мобілізованих на фронті пролунала лише за три тижні після оголошення Путіним "часткової" мобілізації.

Повідомлення про загибель мобілізованих почали надходити з України вже давно, також вже є інформація про десятки перших мобілізованих полонених.

Частину з них без жодної підготовки одразу кинули на фронт на Донбас.

"На жаль, військкомат підтвердив інформацію про загибель п'ятьох південноуральців, призваних з коркінського військового комісаріату. [...] Надамо всю необхідну допомогу рідним та близьким наших полеглих воїнів", - йдеться у заяві пресслужби влади регіону.

Челябінська влада також пообіцяла виплатити родичам загиблих по мільйону рублів на додаток до федеральних виплат.

З кінця вересня стало відомо про більш як десять випадків, коли мобілізовані росіяни вмирали, не доїхавши до зони бойових дій. Перші повідомлення про загибель мобілізованих на фронті почали надходити на початку цього тижня, однак російська влада їх не коментувала.

У понеділок видання "Вечерний Карпинск" (Свердловська область) повідомило про загибель під Херсоном трьох містян, мобілізованих наприкінці вересня.

Видання It's My City писало про загибель Євгена Бізяєва з Краснотур'їнська Свердловської області - чоловіка, як повідомляли, мобілізували 28 вересня.

Російський правозахисник Павло Чиков увечері в середу повідомив, що в Україні загинув перший мобілізований у Росії адвокат - Андрій Никифоров з Петербурга. За його даними, адвоката мобілізували 25 вересня, й загинув він під Лисичанськом (Луганська область, контрольована наразі російськими військами).

Обставини загибелі мобілізованих росіян невідомі. Міністерство оборони Росії 29 вересня обіцяло не надсилати непідготовлених солдатів на передову.

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Редактор ВВС Ілля Абішев пояснює, чому мобілізовані РФ так швидко опиняються на фронті:

"Основних причин надсилання бійців запасу одразу до зони бойових дій - дві. Російські сили, що воюють в Україні, відчувають гостру нестачу особового складу - це спричинено як недостатньою кількістю людей для повномасштабних бойових дій на протяжному фронті, так і втратами - вбитими, пораненими, хворими, полоненими та відмовниками.

В умовах, коли укомплектованість багатьох підрозділів далека від штатної, а українська армія володіє ініціативою, російське командування часто не має часу на підготовку резервістів - іноді доводиться кидати солдатів на небезпечні напрямки просто "з коліс".

Інша причина, чому колишні "запасники" опиняються на передовій без перепідготовки - слабка навчальна база, що не розрахована на одночасне навчання такої мобілізованої маси.

У соцмережах можна знайти безліч відеороликів, де мобілізовані скаржаться на погані умови; відсутність офіцерів, інструкторів, чіткого розпорядку дня; безглузді шикування та заняття кроковим строєм замість нормальної бойової підготовки.

Вивчивши свідчення мобілізованих, зокрема й тих, що вже потрапили до українського полону, можна зробити висновок, що на передову одразу ж направляють солдати, що мають бойову, але не найскладнішу військово-облікову спеціальність. Це можуть бути як мотострілки, так і десантники, прикордонники, морські піхотинці та інші роди військ.

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Наприклад, якщо у людини у військовому квитку стоїть відмітка ВОС 124259 (водій БТР) або 101627 (кулеметник), з великою ймовірністю російське командування визнає, що такому бійцю не потрібна додаткова підготовка - ні техніка, ні озброєння за ті роки, що він перебував у запасі, не змінилися, а якщо він щось і забув, то на місці швидко згадає.

Однак у реальній бойовій обставі навички окремого військовослужбовця далеко не завжди відіграють вирішальну роль.

Значно важливішою є бойова злагодженість підрозділів, організація взаємодії, вміння розуміти одне одного з півслова. Вкрай важливе й гарне знання місцевості, розкладу сил, особливостей ведення бойових дій у конкретних умовах, можливостей своїх і супротивника та багато іншого. Жодні особисті якості бійця цих знань не замінять, а вчитися на війні буває надто пізно".

Мобілізовані росіяни, що потрапили в полон

Українська сторона вже більше тижня повідомляє про загибель та потрапляння в полон мобілізованих росіян.

Російський мобілізований військовослужбовець Єгор Чеботарьов, що здався в полон ЗСУ, розповів про свій бойовий досвід.

Чеботарьова призвали у перший день мобілізації - 22 вересня. За його словами, у військкоматі медичної комісії не було. Його одразу зарахували на службу попри наявність кісти в голові та обмеженої працездатності.

Автор фото, Фейсбук Юрія Бутусова Підпис до фото, Єгор Чеботарьов - перший російський мобілізований військовослужбовець, що здався в полон ЗСУ

Бойової підготовки перед відправкою до України його підрозділ не проходив. Командиром взводу призначили мобілізованого офіцера, який не служив в армії, а закінчив військову кафедру цивільного вузу.

Чеботарьов каже, що їхній підрозділ мав посилити оборону села Зарічне біля Лиману Донецької області. Однак БМП виявилася небоєздатною - заклинило зброю й не працювала радіостанція.

Потрапивши під обстріл у Зарічному, командир взводу нібито їх покинув, і вони вибиралися самостійно. Чеботарьову стало зле. Його товариші допомоги йому не надали, залишили його одного. Він втратив орієнтування і 1 жовтня здався в полон.

Також є інформація, що четверо російських мобілізованих та один найманець добровільно здалися в полон воїнам 92-ї бригади.

Росіяни розповіли, що їх мобілізували 27 вересня, а за три дні вони опинилися на фронті під Сватовим. Як вони кажуть - без жодної підготовки, управління та забезпечення.

Військові блогери, які викладають численні відео з полоненими мобілізованими, так само викладають і історії про загибель новоприбулих російських солдатів на Донбасі.