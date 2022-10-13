Вбивала немовлят і співчувала батькам. У Британії судять медсестру-вбивцю

1 година тому

Автор фото, SWNS Підпис до фото, Люсі Летбі, що працювала медсестрою неонатального відділення лікарні у Честері

У британському Манчестері триває суд над медсестрою Люсі Летбі, яку звинувачують у вбивстві семи немовлят та замаху на вбивство ще десяти у неонатальному відділенні лікарні міста Честера.

Згідно з показами свідків, Летбі вбила одну недоношену дівчинку з четвертої спроби, після чого надіслала її батькам листівку співчуття.

32-річна медсестра відкидає 22 висунуті проти неї звинувачення.

Зло

Автор фото, Anthony Devlin Підпис до фото, Лікарня, у якій працювала Люсі Летбі

Обвинувач, адвокат Нік Джонсон, сказав, що вона була "неминучим злом" у неонатальному відділенні.

Це була звичайна лікарня загального профілю, яких є чимало по всій країні. Її відмінність, за словами адвоката, у тому, що в її неонатальному відділенні діяв "отруйник".

"До січня 2015 року статистика смертності немовлят у неонатальному відділенні Лікарні графині Честерської була така ж, як і в інших таких самих відділеннях, - зазначив він. - Однак протягом наступних півтора року кількість померлих немовлят різко зросла".

Це зростання помітили консультанти лікарні. Крім того, їх почало турбувати те, що діти, які втратили свідомість, не реагували на своєчасну реанімацію, але потім деякі з них несподівано і повністю одужували.

Хоча причин незвичайних смертей, різких погіршень і таких самих різких одужань знайти так і не вдалося, вони всі мали спільний знаменник: присутність однієї з неонатальних медсестер. Цією медсестрою була Люсі Летбі.

Тому керівництво лікарні звернулося до поліції, яка провела ретельне розслідування.

З четвертої спроби

Автор фото, TasfotoNL Підпис до фото, Будівля Королівського суду в Манчестері, де триває суд над Люсі Летбі

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Виступаючи в суді, Нік Джонсон зазначив, що один зі злочинів, у яких її звинувачують, вбивство недоношеної дівчинки з четвертої спроби, виділяється навіть на тлі інших звинувачень у цій незвичайній за своєю жорстокістю справі.

Дівчинка, що фігурує в судових документах як "Дитина I", була, хоч і у важкому, але стабільному стані, але, як сказав Джонсон, зрештою з четвертої спроби Люсі Летбі таки вдалося її вбити.

Він сказав, що спочатку медсестра ввела "Дитині І" повітря, але спрацювала сигналізація.

Під час другої спроби інший працівник лікарні помітив, що вона стояла у дверях затемненої палати, де був інкубатор із дівчинкою. Летбі спокійно сказала, що дитина чомусь виглядає блідою.

Чергова медсестра увімкнула світло, побачила, що дівчинка не дихає, але змогла її врятувати.

Після третьої спроби у "Дитини I" знову виявили надлишок повітря у шлунку.

Тоді дівчинку тимчасово перевели до іншої лікарні, де її стан стабілізувався, а згодом відвезли назад до Честера.

Коли після четвертої спроби спрацювала медична сигналізація, Летбі знову опинилася поряд з інкубатором. Уранці дівчинка померла.

Листівки співчуття

Автор фото, OLI SCARFF Підпис до фото, Фургон поліції з Люсі Летбі прибуває до суду Честера у 2020 році. Під час слідства, яке розпочалося у 2017 році, її заарештовували три рази

Прокурор заявив, що хоча дівчинка народилася недоношеною і дуже маленькою, вона пережила перші два місяці й до того часу, коли її перевели під опіку Летбі, почувалася добре.

Все, що Летбі робила, як сказав Джонсон, вона робила наполегливо, обачливо і холоднокровно.

Суд також почув, як одразу після смерті "Дитини I" її батьків відвели до окремої кімнати й запитали, чи не хоче мати викупати її востаннє.

Саме тоді, коли мати це робила, у ванну кімнату зайшла медсестра Летбі. За словами матері, вона посміхалася і почала розповідати про те, як вона була при першому купанні дитини та що дівчинці це дуже сподобалося.

Присяжним також повідомили, що пізніше Летбі надіслала батькам померлої дівчинки листівку зі співчуттями й навіть сфотографувала її, зберігши зображення на своєму смартфоні.

Підозри лікарів

Автор фото, Christopher Furlong Підпис до фото, Будівля, в якій працювала Летбі

На суді розповіли про випадок, коли дії Люсі Летбі викликали підозри у лікаря-педіатра Раві Джараяма.

Він допомагав при пологах "Дитини К", що народилася недоношеною.

Джонсон сказав присяжним, що цей лікар і раніше помічав, що незрозумілі й несподівані смерті немовлят, чи різке погіршення їхнього здоров'я часто відбуваються у присутності Летбі.

Дізнавшись, що саме ця медсестра на чергуванні в тій палаті, де була "Дитина К", Джараям поспішив до інкубатора. Він застав її над дитиною, причому по монітору було видно, що рівень насичення киснем крові впав небезпечно низько, десь до 80% (небезпечним вважається, якщо рівень кисню падає нижче 95%).

Теоретично мав спрацювати сигнал медичної тривоги, але його можна й відключити десь на хвилину.

Педіатр побачив, що груди немовляти не здіймаються і запитав Летбі, що саме сталося. Та відповіла, що стан дитини "щойно погіршився".

Лікар помітив, що дихальна трубка була зміщена. Дитина, що активно рухається, може змістити її сама, але "Дитина К" була дуже недоношеною й перебувала під дією седативних препаратів.

Того ж ранку медсестра Летбі знову опинилася біля ліжечка "Дитини К" і почала кликати на допомогу. Вона сказала, що намагалася допомогти дитині дихати, але дихальна трубка чомусь прослизнула надто глибоко в її горло.

Пізніше це немовля перевели до іншої лікарні, але його стан так і не покращився, і за два дні дитина померла.

Небезпечне коло

Підпис до фото, Підозри лікарів призвели до поліцейського розслідування

Раніше прокурор розповів суду про замахи на життя ще однієї недоношеної дівчинки, яку в суді називають "Дитиною Х".

У дівчинки були серйозні проблеми зі здоров'ям, але й на цьому фоні її стан різко і незрозуміло погіршувався двічі.

Він сказав, що першої ночі, коли це сталося, Летбі була черговою медсестрою при цій дівчинці. Після того, як дівчинка незрозуміло знепритомніла, її перевели до іншої лікарні, де їй стало краще.

"Це - примітний факт, - зазначив Джонсон. - Коли дітей відвозили з лікарні, й вони виходили зі сфери впливу Люсі Летбі, їхній стан раптово і дуже помітно покращувався".

Він сказав, що за тиждень після того, як дитина знепритомніла, Летбі шукала у фейсбуку батьків цієї дівчинки та сім'ї двох інших дітей, у нападі на яких вона звинувачується.

Суд почув і про ще один випадок, теж дівчинку, яку назвали "Дитина J". Вона також народилася недоношеною, але після операції на кишківнику почувалася добре.

Однак у листопаді 2015 року, в ніч, коли Летбі була однією з шести чергових медсестер, у дівчинки виникли серйозні проблеми з диханням.

Її перевели до палати інтенсивної терапії, і о 06:56 за Гринвічем у неї стався напад. О 07:20 Летбі влила дитині якісь ліки.

За кілька хвилин "Дитина J" знову знепритомніла, і лікарям довелося її реанімувати.

Незалежний медичний експерт, що вивчав справу "Дитини J", сказав, що її стан вказує на обструкцію дихальних шляхів, тобто на ядуху.

Медсестра Летбі знову шукала батьків дитини у фейсбуку.

"Сувеніри" чи просто записи?

Автор фото, Anthony Devlin Підпис до фото, Поліція провела ретельний обшук у будинку Летбі, під час якого виявила її щоденник із записами про те, кому з дітей та які ліки вона вводила

Присяжні також почули про братів-близнюків ("Дитина L" та "Дитина М"). Летбі звинувачують у тому, що вона намагалася їх убити у квітні 2016 року.

Звинувачення заявило, що Летбі намагалася вбити "Дитину L", додавши інсулін у поживну суміш, одночасно ввівши повітря у вену "Дитини M".

У підсумку обидва хлопчики опинилися на межі смерті.

Коли за два роки в будинку Люсі Летбі в Честері провели обшук, виявили медичні записи, в яких докладно описувалося, які ліки й кому вона вводила.

Сама вона категорично заперечує, що ці записи були "сувенірами", а також те, що вона свідомо хотіла завдати дітям шкоди.

Триває суд.