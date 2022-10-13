У Дніпрі піднявся рівень води, підтопило Оболонську набережну: фото

Дніпро

Автор фото, Олександр Кіліверді

Мешканці столиці останніми днями помітили незвичне підняття рівня води у Дніпрі. Посадовці пояснили це інтенсивною роботою ГЕС.

Місцеве видання "Моя Оболонь" опублікував фото підтоплених розливом Дніпра частин Оболонської набережної і парку "Наталка".

У соцмережах раніше писали про підвищення рівня води у Дніпрі. Як заявили у департаменті муніципальної безпеки, збільшення води в річці пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС і не перевищує аварійних значень.

За даними департаменту, наразі рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр.

Автор фото, Олександр Кіліверді

Автор фото, Олександр Кіліверді

Автор фото, Олександр Кіліверді

Автор фото, Олександр Кіліверді

Автор фото, Олександр Кіліверді

Автор фото, Олександр Кіліверді

Автор фото, Олександр Кіліверді

Автор фото, Олександр Кіліверді

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