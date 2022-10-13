У Дніпрі піднявся рівень води, підтопило Оболонську набережну: фото
Мешканці столиці останніми днями помітили незвичне підняття рівня води у Дніпрі. Посадовці пояснили це інтенсивною роботою ГЕС.
Місцеве видання "Моя Оболонь" опублікував фото підтоплених розливом Дніпра частин Оболонської набережної і парку "Наталка".
У соцмережах раніше писали про підвищення рівня води у Дніпрі. Як заявили у департаменті муніципальної безпеки, збільшення води в річці пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС і не перевищує аварійних значень.
За даними департаменту, наразі рівень води у Дніпрі піднявся приблизно на 1 метр.