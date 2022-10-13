У Дніпрі піднявся рівень води, підтопило Оболонську набережну: фото

1 година тому

У соцмережах раніше писали про підвищення рівня води у Дніпрі. Як заявили у департаменті муніципальної безпеки, збільшення води в річці пов'язане з інтенсивною роботою ГЕС і не перевищує аварійних значень.