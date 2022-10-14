"Як м'ясо – у штурмову групу". Історії росіян, що загинули на Херсонщині після мобілізації

Катерина Седлярова, Ілля Барабанов

ВВС

2 годин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мобілізованих челябінців відправили до захопленої Росією Херсонської області, де зараз триває контрнаступ українських сил

У четвер влада РФ вперше повідомила про загибель на фронті тих, кого мобілізували на війну в Україні.

Військовий комісаріат Челябінської області підтвердив загибель п'яти мешканців Південного Уралу. Від близьких та рідних загиблих ВВС дізналась, що одразу після мобілізації їх кинули на передову у Херсонській області - без будь-якої підготовки.

Українські військові вже кажуть, що попри погану навченість мобілізованих, їхня велика кількість вже створює великі проблеми ЗСУ на фронтах.

ВВС вдалося встановити імена трьох з п'яти загиблих - це Антон Борисов, Ігор Євсеєв та Тимур Ахметшин. Їх мобілізував військкомат Коркінського району з 26 по 29 вересня. Загалом у районі під мобілізацію потрапили близько тисячі людей, стверджують знайомі загиблих.

Вже 3 жовтня вони опинилися під Луганськом, звідти їх перекинули на Херсонщину, а 9-го рідним почали надходити повідомлення про загибель мобілізованих.

Знайомий одного із загиблих переслав ВВС запис телефонної розмови, на якій челябінський мобілізований, що наразі лежить у шпиталі в Севастополі, розповідає іншому, який готується вирушити на фронт, обставини загибелі п'ятьох челябінців.

"Ми у перший день приїхали, ще жодного разу не стріляли, а нас як м'ясо - до штурмової групи й відправили з двома гранатометами. Я на них читав інструкцію, як ними користуватися. На третій день ми відступили, переночували, пішли вперед і зайняли свої окопи".

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"Вони [українці] за двісті метрів від нас були в посадці й почали нас штурмувати, - розповідає поранений. - Дрони один за одним кидають. Мене "затрьохсотило" [поранило]. Ми ще годину відстрілювалися, а вони вже метрів за 50. Ніякого прикриття, БТР, що нас прикривав, спалили, танк спалили. Під час перепочинку побіг, навколо трупи. Чую, міна свистить. Як я вибрався - не знаю".

За словами цього військовослужбовця, Тимур Ахметшин перебував у посадці за півтора кілометра від його позиції, і її "просто рівняли із землею": "На ношах його несли, він задвохсотився [загинув]".

Про своє командування військовослужбовці розповідають так, що це не піддається цитуванню, стверджують, що жодного разу навіть не побували на стрільбах, а окопуватись на передовій їм доводилося штик-ножами.

Тимур Ахметшин служив за контрактом близько 10 років тому, розповідають його друзі, після розлучення з дружиною один виховував сина, якому зараз сім років, у нього залишилися брат і мама.

В іншій розмові, запис якої є у розпорядженні ВВС, ще один мобілізований з Коркінського району розповідає про обставини загибелі Ахметшина.

"Сьомого числа з ранку пішли в наступ. Попередили, що буде артобстріл. О 7-й ми як впали на землю, так і провалялися до 10 або 11, - розповідає мобілізований другу. - Він до мене підповз: "Іллюха, тримайся, все нормально, повернемося, горілки вип'ємо". Ну я: "Базару немає, вип'ємо обов'язково".

"У нас попереду пацанчик лежав, у нього з міномета прилетіло і відразу задвохсотило, - продовжує розповідь цей мобілізований. - Нам сказали відступати, всі розгубилися. Хто куди, хто з ким. Тимур задвохсотився".

Підпис до фото, На надісланій ВВС світлині крайній праворуч - південноуралець Тимур Ахметшин (загиблий), а посередині - Дмитро Меньшенін (поранений)

На уточнювальне запитання, чи бачив він сам тіло загиблого, військовослужбовець розповідає: "Я пішов у той бік. Думаю, треба про своїх дізнатися, хто де є. Іду, пацани тягнуть на ношах. Мене хоч і контузило, все одно я не ** * (ідіот), впізнав. Так все чистенько було, ні крові, нічого не було. Куди, як прилетіло. Можливо, в окоп. Або з серцем що. У людей серця відмовляли. І від хвилі могло *** (вбити)".

З Нової Каховки на Херсонщині всіх російських поранених оперативно перевезли гелікоптерами до Севастополя. Серед них були Дмитро Меньшенін, Рауль Ішмуратов, Максим Молчанов та Денис Амосов. За словами друзів військових, їх обіцяють перевезти звідти до Новоросійська.

Загиблих мають привезти до Челябінська найближчими днями. "Тіла загиблих привезуть завтра чи післязавтра. Чекаємо на дзвінок з військкома", - сказала ВВС подруга одного з них.

"Ми сумуємо разом із рідними, висловлюємо щирі й глибокі співчуття", - заявили 13 жовтня у пресслужбі уряду Челябінської області. Там пообіцяли, що рідним й близьким загиблих нададуть всю необхідну допомогу, а родичам у прискореному порядку на додаток до федеральних виплат перерахують по 1 мільйону рублів.

Після початку мобілізації російська влада неодноразово заявляла, що призивати на війну з Україною будуть лише людей з бойовим досвідом, після мобілізації вони проходитимуть підготовку та злагодження, тож на фронті мобілізовані мали опинитися лише за місяць-два після початку мобілізаційної кампанії.

Але на практиці мобілізовані вже за кілька днів після призову опинялися на передовій і там загинули.