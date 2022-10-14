"Геть диктатуру!" Коротко про причини та наслідки протестів в Ірані

2 годин(и) тому

Автор фото, Twitter Підпис до фото, Протести, спровоковані смертю 22-річної іранки, поширилися на десятки міст країни

Масові протести в Ірані тривають уже кілька тижнів. Люди протестують проти репресій та насильства з боку влади щодо мирних громадян.

Це найбільша хвиля суспільного невдоволення в Ірані за кілька десятиліть та серйозний виклик для влади країни.

Що спровокувало протести?

Все почалося через смерть 22-річної Махси Аміні, яку 13 вересня затримала іранська поліція моралі за порушення правил носіння хіджабу.

Свідки арешту стверджують, що поліцейські побили її, після чого вона впала в кому. За кілька днів Махса померла у лікарні.

Поліція стверджує, що молода жінка померла через раптову зупинку серця і що жодного побиття не було. На підтвердження своєї версії влада опублікувала відео, на якому Махса падає непритомною. Але це не переконало громадськість, а, навпаки, спровокувало хвилю люті.

Правозахисники заявили, що плівка була змонтована, з неї прибрали всі попередні події, а момент, коли Махса зомліла, і є початком коми.

Батьки дівчини підтвердили, що вона ніколи не мала проблем із серцем. А за словами лікарів лікарні, куди її доставили з поліцейської дільниці, вона надійшла до них без ознак життя.

Перші протести розпочалися під час похорону Махси Аміні в її рідному місті Секкез.

Деякі жінки почали знімати з себе хіджаби на знак солідарності та скандувати "Смерть диктатору!" Під диктатором мається на увазі верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Відтоді протести поширилися по всій країні. Люди виходять на вулицю з різними вимогами: від надання більших свобод жінкам до повалення уряду.

Яку роль грають жінки?

На різних відео у соціальних мережах видно, як іранки спалюють свої хіджаби і публічно стрижуть волосся під вигуки "Жінка, життя, свобода" та "Смерть диктатору!"

Випадки, коли жінки в Ірані виступали проти носіння хіджабу, були й раніше, але поодинокими, і винуватців карали найжорстокішим чином. Таких масштабних жіночих протестів, як зараз, в Ірані не було ніколи.

Безпрецедентною стала участь в акціях школярок, які знімають головні убори не лише усередині шкіл, а й на вулицях.

Чоловіки та юнаки-підлітки також приєдналися до протестів у багатьох містах, висловлюючи повну підтримку вимогам співвітчизниць.

Як реагує влада?

Офіційно вона применшує масовість та значення протестів і намагається придушити їх силою.

У ЗМІ влада намагається казати, що протести були зрежисовані ззовні, а не виникли з реальних бажань іранців.

Аятола Хаменеї звинуватив у організації заворушень Сполучені Штати та Ізраїль, яких Тегеран називає заклятими ворогами Ірану.

Скільки людей загинуло?

ВВС та багатьом іншим західним ЗМІ заборонено працювати всередині Ірану. Інформація про те, що відбувається в країні, надходить переважно через соціальні мережі, але журналістам важко перевірити її незалежно.

Користувачі соцмереж, активісти та правозахисні організації розповідають про ситуацію, як можуть, попри те, що влада намагається заважати роботі інтернету та телефонних ліній.

За даними однієї з іранських правозахисних організацій, що базується в Норвегії, за час протестів поліція та служби безпеки вбили щонайменше 201 людину, з них 23 - діти.

Силовики заперечують вбивство мирних демонстрантів, але є кадри, на яких видно, як вони стріляють на вулицях бойовими патронами.

Чим відрізняються ці протести від попередніх?

У 2009 році мільйони іранців вийшли на вулиці після президентських виборів, результати яких багато хто вважає сфальсифікованими. Проте тоді акції пройшли лише у великих містах країни, за участю лише представників середнього класу.

Економічний спад спровокував масові протести у 2017 та 2019 роках. Акції проходили по всій країні, але в них брав участь переважно робітничий клас.

На нинішні протести вперше в історії вийшли представники всіх соціальних та вікових груп у десятках міст та сіл Ірану.