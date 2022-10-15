"Росія намагається вбити Starlink". Ілон Маск несподівано поскаржився на РФ

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск каже, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink в Україні.

"Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Аби захиститися, SpaceX направила величезні ресурси", - написав Маск у твіттері.

"Попри це, Starlink все одно може загинути", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія Маска звернулася до Пентагону з проханням перебрати на себе фінансування послуг Starlink в Україні.

Пізніше це підтвердив і сам Маск. Він уточнив, що "операція вже коштувала компанії 80 млн доларів".

Starlink є надзвичайно важливими для ЗСУ на фронті.

Ілон Маск оцінює кількість терміналів Starlink, які є в Україні, приблизно у 25 тисяч.

Оплата інтернету для України

У листі SpaceX до Пентагону, який отримали журналісти CNN, йдеться про те, що використання Starlink в Україні коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року.

Тому компанія Маска попросила Пентагон перебрати на себе фінансування Starlink в Україні.

У розпорядженні CNN також опинився запит командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного від липня, у якому він просив надати Україні ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.

Автор фото, Getty Images

Водночас журналісти з посиланням на документи самої компанії Starlink вказують, що понад 85% послуг зв'язку для України оплатили США, Польща та інші організації.

Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.

Тому вимога SpaceX про оплату рахунків за інтернет в Україні роздратувала вище керівництво Пентагону.

Реакція України

Представники української влади спробували згладити хвилю невдоволення, яка виникла в українських соцмережах через останні заяви Ілона Маска та перебої в роботі Starlink, про які повідомляли зі звільнених територій українські військові.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв'язок", - написав голова Офісу президента Михайло Подоляк.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що термінали Starlink "працювали, працюють та будуть працювати".

Автор фото, Михайло Федоров

Він додав, що 150 терміналів Starlink допомагають у відновленні звʼязку на деокупованих територіях у Харківській області.

"Поки мобільні оператори та інтернет-провайдери відбудовують базову телеком-інфраструктуру, Starlink дозволяє налагодити резервний зв'язок", - написав Федоров і подякував за ці термінали Польщі, яка їх передала.

"Мирний план" від Маска

Раніше Ілон Маск запропонував "мирний план" для України. У ньому містилася пропозиція віддати Крим Росії та провести новий референдум на окупованих Росією територіях, а Україні залишитися у нейтральному статусі.

На його думку, оскільки населення Росії приблизно втричі більше за населення України, перемога українців у цій війні є "малоймовірною", і ті, хто хвилюються за народ України, мають шукати миру.

У Кремлі такі пропозиції Маска зустріли позитивно. Попри це, вони викликали обурення й широку полеміку.

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував твіт, в якому закликав пана Маска піти, використовуючи при цьому лайливе слово.

Своєю чергою Маск пристав на пропозицію, коментуючи заяви про те, що його компанія не може фінансувати послуги зв'язку в Україні: "Ми просто виконуємо його рекомендацію".