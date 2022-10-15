"Росія намагається вбити Starlink". Ілон Маск несподівано поскаржився на РФ
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск каже, що Росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink в Україні.
"Starlink - єдина система зв'язку, яка все ще працює на фронті - всі інші мертві. Росія активно намагається вбити Starlink. Аби захиститися, SpaceX направила величезні ресурси", - написав Маск у твіттері.
"Попри це, Starlink все одно може загинути", - додав він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія Маска звернулася до Пентагону з проханням перебрати на себе фінансування послуг Starlink в Україні.
Пізніше це підтвердив і сам Маск. Він уточнив, що "операція вже коштувала компанії 80 млн доларів".
Starlink є надзвичайно важливими для ЗСУ на фронті.
Ілон Маск оцінює кількість терміналів Starlink, які є в Україні, приблизно у 25 тисяч.
Оплата інтернету для України
У листі SpaceX до Пентагону, який отримали журналісти CNN, йдеться про те, що використання Starlink в Україні коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця року.
Тому компанія Маска попросила Пентагон перебрати на себе фінансування Starlink в Україні.
У розпорядженні CNN також опинився запит командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного від липня, у якому він просив надати Україні ще майже 8 тисяч терміналів Starlink.
Водночас журналісти з посиланням на документи самої компанії Starlink вказують, що понад 85% послуг зв'язку для України оплатили США, Польща та інші організації.
Вони також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.
Тому вимога SpaceX про оплату рахунків за інтернет в Україні роздратувала вище керівництво Пентагону.
Реакція України
Представники української влади спробували згладити хвилю невдоволення, яка виникла в українських соцмережах через останні заяви Ілона Маска та перебої в роботі Starlink, про які повідомляли зі звільнених територій українські військові.
"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв'язок", - написав голова Офісу президента Михайло Подоляк.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що термінали Starlink "працювали, працюють та будуть працювати".
Він додав, що 150 терміналів Starlink допомагають у відновленні звʼязку на деокупованих територіях у Харківській області.
"Поки мобільні оператори та інтернет-провайдери відбудовують базову телеком-інфраструктуру, Starlink дозволяє налагодити резервний зв'язок", - написав Федоров і подякував за ці термінали Польщі, яка їх передала.
"Мирний план" від Маска
Раніше Ілон Маск запропонував "мирний план" для України. У ньому містилася пропозиція віддати Крим Росії та провести новий референдум на окупованих Росією територіях, а Україні залишитися у нейтральному статусі.
На його думку, оскільки населення Росії приблизно втричі більше за населення України, перемога українців у цій війні є "малоймовірною", і ті, хто хвилюються за народ України, мають шукати миру.
У Кремлі такі пропозиції Маска зустріли позитивно. Попри це, вони викликали обурення й широку полеміку.
Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник опублікував твіт, в якому закликав пана Маска піти, використовуючи при цьому лайливе слово.
Своєю чергою Маск пристав на пропозицію, коментуючи заяви про те, що його компанія не може фінансувати послуги зв'язку в Україні: "Ми просто виконуємо його рекомендацію".