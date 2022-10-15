Бахмут: єдиний напрямок, де росіяни досі наступають

Джонатан Біл

BBC News, Бахмут

23 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Бахмут, як і інші прифронтові населені пункти, місяцями живе без води та електрики, а його мешканці залишаються в межах досяжності російської артилерії

Майже вісім місяців Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Українські збройні сили повернули захоплені території на сході та півдні країни. Одним з найскладніших на фронті залишається Бахмутський напрямок на Донеччині.

Зараз російські війська повільно просуваються до Бахмута. Вже багато тижнів це місто живе під безперервними обстрілами - вдень та вночі.

Більшість мешканців колись 70-тисячного міста виїхали. Залишилися переважно літні люди. Вони живуть без води й електрики. Бахмут - дуже зруйнований і майже нежиттєдайний.

Волонтери, як і раніше, мужньо вивозять людей, але на останню евакуацію утворилася невелика черга.

Серед тих, хто чекав на можливість виїхати, була й Олена, якій майже 70.

"Люди виснажені", - розповідає жінка. Кожен реагує по-різному, за її словами, хтось тягнеться до сигарети чи щось поїсти, а хтось просто сидить і плаче.

Життя стало надто важким, додає вона, доводиться готувати їжу на відкритому вогні й носити відрами воду.

"Я проклинаю того, хто розпочав цю війну. Я проклинаю його 100 разів", - емоційно реагує Олена.

Піднімаючись в евакуаційний автобус, вона стиснула руки на знак вдячності за те, що нарешті їде.

Підпис до фото, Олена каже, що мешканці Бахмута - дуже виснажені

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У Бахмуті Росія відчайдушно намагається змінити наратив цієї війни. Це одне з небагатьох місць, де її сили не відступають. Їхнє просування тут - дуже повільне й дороге, але російські бійці все ж рухаються вперед.

На початку літа РФ захопила сусідні міста - Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Наступним мав стати Бахмут - з розрахунком на те, що потім російські війська рушать у бік Краматорська та Слов'янська.

Але це було до того, як Україна розпочала свій контрнаступ, внаслідок якого російські сили відкинули далі на північ. А Краматорськ і Слов'янськ вже не перебувають у зоні досяжності російської артилерії, як це було у липні.

Російська армія значною мірою була змушена перетворитися з наступальної на оборонну.

Прессекретар східного угрупування українських військ, полковник Сергій Череватий сумнівається, що росіяни мають достатньо сил й техніки, щоб взяти Бахмут, який, за його словами, зараз є центром їхніх військових зусиль.

Водночас, за його словами, Росія намагається будувати нові оборонні споруди далі на північ, навколо Сватового та Кремінної, де її ключові лінії постачання тепер також перебувають під загрозою з боку України.

Підпис до фото, "Ми їх перемагаємо на полі бою, і єдина перевага, яка у них залишилася, - це ракети", - каже Череватий

Полковник Череватий пояснив мені, що зараз багато залежить від того, скільки додаткових сил зможе мобілізувати Росія, та якої якості будуть ці резерви. "Поки що ми бачимо, що вони - поганої якості, їм також не вистачає зброї".

Я зустрівся з полковником на звалищі підбитих російських танків і бронемашин неподалік нещодавно звільненого Лимана. Саме такий образ російської армії Україна хоче показати світові.

Череватий розповів: нещодавно Росія відправила на передову старі радянські танки Т62, побудовані ще в 1960-х роках, оскільки більша частина її сучасної броні знищена.

Чи допоможе мобілізація?

На днях президент Володимир Путін заявив, що мобілізаційний план РФ на час війни в Україні, який він оголосив у вересні, ось-ось буде виконано.

За його словами, із запланованих 300 тис. бійців вже мобілізовано 223 тис., додатковий призов не планується.

Він додав, що 33 тис. мобілізованих перебувають у підрозділах, 16 тисяч - вже виконують бойові завдання.

Однак, на думку британської розвідки, на Бахмутському напрямку воюють найманці російської приватної військової компанії "Вагнер".

Відомо, що ПВК "Вагнер", власником якої називають наближеного до глави Кремля бізнесмена Євгена Пригожина, примусово забирає з російських колоній в'язнів для війни проти України.

У вересні в мережі з'явилося відео, зняте в одній з російських колоній, на якому людина, що дуже схожа на Пригожина, закликає ув'язнених записатися у ПВК і воювати в Україні.

"Нам потрібні лише штурмовики. 60% моїх хлопців - це штурмовики, і ви будете одними з них".

Підпис до фото, Знищені російські танки поблизу нещодавно відвойованого Лимана

Чи можливо, що російські війська зможуть захопити Бахмут? І що буде тоді?

"Коли ми відступали від Лисичанська, ми виснажили ворога", — каже полковник Череватий.

Він очікує, що з Бахмутом буде те саме.

Що ж до активізації російських ракетних ударів великої дальності, то, за його словами, єдиним ефектом від цього буде ще більша мотивація для України: "Ми їх перемагаємо на полі бою, і єдина перевага, яка у них залишилася, - це ракети".