"Хочемо, щоб Чернігів був велостолицею України". Як місто пересідає на велотранспорт

Олена Лазун

для BBC News Україна, Чернігів

6 годин(и) тому

Автор фото, Сергій Безбородько

Близько сотні мешканок Чернігова влаштували велопробіг у центрі понівеченого війною міста. Захід назвали "Леді на велосипеді". Спеціально для нього учасниці підібрали яскраві образи.

Пробіг розпочався на стародавньому Дитинці (місцевий парк, відомий ще як "Вал") біля найстарішої в Україні вишні-антипки.

Поряд облаштували фотозону. Кожна учасниця мала змогу отримати світлину від професійного фотографа. Також тут працювала мобільна "веломайстерня". Фахівці допомагали полагодити несправності в їхніх "байках". Комусь потрібно було підкачати колеса, а хтось потребував і більш детального огляду двоколісника.

"Люди в захваті, - говорить учасниця велопробігу Юлія Ковтун. - Єдине, що спочатку заходу була повітряна тривога, і це заважало нам стартувати".

За її словами, колона не рушила, доки не закінчилась тривога.

Автор фото, Сергій Безбородько

Дівчина розповідає, що побачила багато знайомих, яких не зустрічала з початку війни.

На її думку, такі велопробіги сьогодні потрібні. Люди живуть в стресі навіть попри те, що в Чернігові зараз немає активних бойових дій.

Постійні повітряні тривоги, прикордоння обстрілюється майже кожної доби. "І важливо, щоб люди не сиділи вдома, не впадали у відчай, а брали свій велосипед і виїжджали", - вважає Юлія.

Автор фото, Юлія Ковтун Підпис до фото, Учасниця велопробігу Юлія Ковтун (праворуч) зустріла на заході багато знайомих

Організаторами виступили кілька місцевих громадських організацій: "Агенція міських ініціатив", "Еко місто" і "ВелоЧе".

Попри руйнування в місті, тривоги та небезпеку - велорух у Чернігові стає популярним. Люди пересідають на двоколісники. Щотижня проводять акції на підтримку велоруху.

"Зараз економічна криза і криза пального, ми можемо використати цей шанс, щоби зробити Чернігів "веломістом", - вважає керівник громадської організації "Еко місто" Сергій Безбородько.

Коли не працював громадський транспорт і був дефіцит пального, містяни почали пересідати на велосипеди.

Автор фото, Ольга Рись

Тепер влада намагається підтримати цю тенденцію різними "велоактивностями", каже Безбородько. Це, наприклад, безкоштовні сервіси та велосипеди з Європи.

Велопарад "Леді на велосипеді" символічний ще і тому, що у Чернігові дівчата і хлопці майже однаково використовують велосипед, зазначає керівник "Еко-міста". За статистикою: 42% жінок і 58% чоловіків.

"Це в десятки разів більше порівняно з Києвом чи Львовом. Ми хочемо, щоб Чернігів був велостолицею України!" - підсумував він.

Автор фото, Сергій Безбородько

Автор фото, Юлія Ковтун