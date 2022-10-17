"Полювання на Шахеда". Перші розповіді киян про атаку дронів-камікадзе

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий під час атаки дронів

У понеділок кияни, як і тиждень тому, прокинулися під звуки вибухів і тривалої повітряної тривоги.

Але цього разу мешканці центральних районів столиці почули також інший звук - гучне дзижчання, схоже на двигун "старого мопеда".

Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе, підтвердили в офісі президента.

Віталій Кличко повідомив про щонайменше чотири вибухи. Через атаку в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа у житловому будинку. За словами мера, 18 людей врятували, ще двоє під завалами. На кількох вулицях у центрі перекрили рух.

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"Звук старого мопеда"

Ранок понеділка, 17 жовтня, почався майже так само, як і тиждень тому, розповідає ВВС News Україна киянин Олег.

Олег живе на Лук'янівці, перший вибух він почув о 6:40 зі сторони залізничного вокзалу. Каже, що від нього навіть не прокинулася дитина, яка звикла до подібних звуків.

Але вже за хвилин 10-15 за вікнами почувся новий звук - стрілецької зброї, згадує киянин.

"Ще один новий звук - старого мопеда - і ми розуміємо, що йде полювання на "Шахеда". Дитина з мамою йде до ванни, а я виглядаю. Дійсно, у метрах 100 летить дрон. Дивно, але у променях вранішнього сонця він не чорний, а яскраво жовтий. Через секунду лунає вибух. Орієнтовно за 2 км від мого будинку", - каже Олег.

Таких вибухів цього ранку було ще 4-5 у Шевченківському районі, твердить він.

"І почалося: перший, другий, третій"

"О 6:20 почалася тривога. Я ще спала і не могла зрозуміти - це в мене в голові чи насправді, - згадує Оксана з Києва. - Швидко перенесла подушку і ковдру у ванну. І почалося: перший, другий, третій"

Оксана описує гучний і неприємний звук в небі - так деренчав дрон, якими вранці атакували Київ. Потім пролунали постріли і гучний вибух.

"Ситуація напружена і незрозуміла. Сил нема. Це дуже страшно", - каже Оксана, яка живе в центрі.

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"Було дуже гучно"

"Я чув вибухи. Саме робив собі каву. Звук був схожий на той, що під час ударів минулого понеділка ракетами. Всі сховалися у коридорі. Трохи згодом почули, як деренчить мопед, і по ньому стріляють", - розповідає Дмитро, який живе на Печерську.

"Було дуже гучно цього разу", - додає киянин.

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Автомати і сигналізації

Кореспондент BBC Пол Адамс, який був у центрі Києва, розповідає, що вибухи почалися близько 06:30, загалом їх було п'ять. Останній - близько 08:10.

Два були точно неподалік від центру, сирени та автомобільні сигналізації чутно сильно.

У Києві лунали звуки автоматичної зброї, коли військові намагалися збити дрони. У соцмережах з'явилося відео, на яких показали одне "перехоплення".

Що було ціллю сьогоднішньої атаки, важко остаточно визначити. У мерії кажуть, що постраждали житлові та нежитлові будинки. Залізничники кажуть, що вибухи - поблизу головного вокзалу Києва.

Але останні атаки були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України. Вочевидь, така ж мета була й сьогодні, каже Адамс.