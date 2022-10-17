Удар дронів-камікадзе по центру Києва - фото
У понеділок Київ зазнав атак дронами-камікадзе. В результаті пошкоджено цивільну інфраструктуру і житловий будинок у центрі столиці. Під завалами опинилися люди, є загиблі.
Як повідомляє влада, на 13.00 число жертв нальоту дронів-камікадзе на будинок у центрі збільшилося до трьох. 19 людей витягли з-під уламків, але роботи ще тривають. Тим часом у Києві знову лунає повітряна тривога.
Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала у своєму акаунті в соцмережах фото з місця удару.
"Полювання на Шахеда". Перші розповіді киян про атаку дронів-камікадзе
У понеділок кияни, як і тиждень тому, прокинулися під звуки вибухів і тривалої повітряної тривоги.