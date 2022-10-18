100 років BBC: десять людей, моментів і речей, які створили корпорацію

1 година тому

Британська телерадіомовна корпорація (BBC) святкує своє 100-річчя.

Цей нині найбільший у світі мовник був офіційно створений 18 жовтня 1922 року в Лондоні й мав різноманітну, захопливу та довгу історію.

Ми вирішили згадати найголовніші моменти, відомих людей і знакові речі, які сформували Британську телерадіомовну корпорацію.

1. Перша радіостанція BBC

Підпис до фото, Перша радіостанція BBC називалася 2LO

Після закриття численних аматорських станцій 14 листопада 1922 року ВВС запустила свою першу щоденну радіостанцію в Лондоні, Англія.

Першою програмою, яка вийшла о 18:00 GMT, став випуск новин, які надавали інформаційні агенції. Після цього був прогноз погоди, підготовлений національною метеорологічною службою Великої Британії.

Їх прочитав англійською Артур Берроуз, директор програм. Берроуз прочитав випуск двічі, один раз швидко, а потім повільно, щоб слухачі, якщо забажають, могли робити нотатки.

2. Початок Всесвітньої служби

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Король Георг V виголосив перше королівське різдвяне послання

19 грудня 1932 року король Георг V виголосив перше королівське різдвяне послання до Британії та інших частин світу.

У трансляції, що відбувалася на коротких хвилях і була спрямована головним чином на англомовних слухачів по всій Британській імперії, він сказав, що ця служба призначена для "чоловіків і жінок, настільки відрізаних снігом, пустелею чи морем, що до них можуть дістатися лише голоси з повітря".

У цій промові було започатковано BBC Empire Service (яка тепер називається BBC World Service, або ж Всесвітня служба ВВС).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Старша ведуча BBC Afghan Сана Сафі з королем Чарльзом III і королевою Каміллою в телестудії BBC

Зараз Всесвітня служба BBC є найбільшим у світі зовнішнім мовником з точки зору території, вибору мови та охоплення аудиторії.

Вона мовить понад 40 різними мовами по всьому світу через інтернет, соціальні мережі, телебачення та радіо.

3. Культовий мікрофон BBC

Підпис до фото, Мікрофон типу А часто можна побачити в численних програмах і фільмах

Комерційно доступні мікрофони в 1930-х роках були дорогими, тому BBC співпрацювала з компанією Marconi над розробкою власної моделі.

У 1934 році мікрофон типу А здійснив революцію в мовленні.

Його розробляли й удосконалювали протягом багатьох років. Згодом він став відомим як класичний мікрофон BBC, який можна побачити в численних програмах і фільмах.

4. BBC Arabic стає першою радіомовною службою BBC

Підпис до фото, Диктор Ахмад Камаль Соурур Ефенді став голосом BBC Arabic, коли вона розпочала роботу в 1938 році

BBC Arabic стала першою мовною радіостанцією корпорації в 1938 році. Диктора Ахмада Камаля Соурура Ефенді запросили на роботу диктором з єгипетського радіо.

Його призначення відразу зробило службу популярною, оскільки Ефенді був одним із найулюбленіших ведучих в арабському світі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сьогодні Всесвітня служба BBC мовить понад 40 різними мовами по всьому світу

Протягом наступних десятиліть у BBC додалося більше мовних служб, зокрема й українська, по всьому світу мовлення велося по радіо, а згодом і на телебаченні.

BBC Online з'явилася значно пізніше, у 1997 році, а мовні служби наслідували її приклад. З появою соціальних мереж бренди BBC News і BBC World Service також з'явилися на багатьох платформах.

Сьогодні BBC World Service зміщує свою увагу на цифровий контент.

5. Перша темношкіра жінка-продюсерка BBC

Підпис до фото, Уна Марсон, родом з Ямайки, увійшла в історію BBC

Уна Марсон увійшла в історію, ставши першою темношкірою жінкою-продюсеркою BBC.

Уна походила з Ямайки, і коли почала працювати на BBC у 1939 році, то вже була досвідченою журналісткою.

Спочатку вона працювала асистенткою у телевізійній студії Alexandra Palace, а у березні 1941 року вона приєдналася до ВВС на повний робочий день як асистентка програми у відділі "Програми імперії".

Її інтерес до поезії допоміг їй створити Caribbean Voices, щотижневий випуск у серії Calling the West Indies.

6. Закінчення Другої світової війни

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Члени Допоміжної територіальної служби (ATS) проїжджають Трафальгарською площею під час святкування Дня перемоги в Лондоні 8 травня 1945 року

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1 травня 1945 року ВВС оголосила про самогубство Адольфа Гітлера. О 19:00 наступні вечірні програми були перервані новиною про те, що німці капітулювали в Італії. 4 травня вони капітулювали в Данії, і війна майже завершилася.

Але кілька днів ніхто не був цілком упевнений. У понеділок, 7 травня, натовпи зібралися біля Букінгемського палацу, але новина, на яку нація чекала п'ять років, так і не прийшла. З'ясувалося, що британці чекали на підтвердження Росії та Америки про перемогу над нацистами.

О 18:00 BBC повідомила здивованим слухачам, що прем'єр-міністр Черчилль не буде виступати цього вечора, але потім о 19:40 програми перервало повідомлення про те, що наступного дня буде перший День Перемоги в Європі або день VE.

Війна в Європі дійсно закінчилася. Наступного дня заява Черчилля пролунала в Імперії, але багато хто був надто схвильований, щоб її слухати. Усі святкували.

BBC запустила 10 днів спеціальних репортажів, а Broadcasting House вперше підсвітили з 1937 року.

7. BBC TV об'єднує світ

Підпис до фото, The Beatles виконали відому пісню All You Need Is Love у новаторській телепрограмі Our World у 1967 році

У 1967 році телепрограма "Наш світ" (Our World) увійшла в історію.

До її виходу в ефір супутникове телебачення зв'язувало певні країни лише двосторонньо та переважно з експериментальною метою - наприклад, BBC була першою мовною компанією у світі, яка надала регулярні телевізійні послуги "високої роздільної здатності" ще в 1936 році.

Але "Наш світ" був іншим - у ньому демонстрували в прямому ефірі по телебаченню країни з кожного континенту в цікавій формі - вперше з'єднавши земну кулю за допомогою супутника.

Британію представили The Beatles, які виконали відому тепер пісню All You Need Is Love. Пізніше випустили вінілову платівку зі швидкістю 45 обертів на хвилину, і пісня одразу стала хітом.

Ця програма стала поштовхом для майбутніх телевізійних шоу, які ніколи не забудуться, які також об'єднали світ - зокрема концерт Live Aid у 1985 році.

Автор фото, Getty Images

Рок-концерт на кількох майданчиках організували Боб Гелдоф і Мідж Уре, щоб зібрати кошти для допомоги голодуючим в Ефіопії.

BBC була в центрі подій, оскільки забезпечила одну з найбільших супутникових телевізійних трансляцій усіх часів - за оцінками, її дивилися 400 мільйонів глядачів у 60 країнах.

8. Загадкова отруєна парасолька

Автор фото, International Spy Museum Підпис до фото, Це копія зброї, замаскованої під парасольку, якою вбили журналіста BBC World Service

На фото зображена копія зброї, замаскованої під парасольку, якою вбили журналіста BBC World Service Георгія Маркова.

7 вересня 1978 року Марков прямував на роботу в Буш-хаус у Лондоні, коли таємничий чоловік із парасолькою вдарив його по задній частині ноги, а потім утік.

Пізніше Марков серйозно захворів, і його госпіталізували до лікарні, де він сказав лікарям, що переконаний, що його отруїли співробітники болгарської секретної служби та КДБ.

Він помер через три дні у віці 49 років, залишивши дружину та дворічну дочку.

Характер вбивства та відверта критика Маркова комуністичного режиму в Болгарії натякали на причетність до вбивства радянського КДБ або болгарських спецслужб.

Документи таємної поліції того часу ідентифікували його вбивцю як агента під кодовим ім'ям "Пікаділлі".

Однак до відповідальності за вбивство ніхто так і не був притягнутий.

9. Трофей "Спортсмен року в Африці"

Цей трофей від ВВС є щорічною нагородою, яку присуджують спортивній зірці Африки; серед попередніх переможців був футболіст прем'єр-ліги з Єгипту Мохамед Салах, якого відзначили в 2018 році.

З 2001 року нагорода була відкрита лише для футболістів, але у 2021 році її знову започаткували як "Африканський спортсмен року", щоб відзначити, що світ спорту - і внесок Африки в нього - дуже змінився.

Трофей має щемку передісторію, оскільки оригінальну скульптуру створив колишній дитина-солдат із Сьєрра-Леоне, чиє життя змінилося, коли він відкрив свою пристрасть до мистецтва.

10. Девід Аттенборо і "Зелена планета"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ведучий Девід Аттенборо отримав багато нагород за свої документальні фільми BBC про дику природу

Британський телеведучий і натураліст добре відомий своїми документальними фільмами BBC про дику природу, які охоплюють вісім десятиліть, а також своїм голосом за кадром.

Його відомі передачі, як-от "Блакитна планета", "Життя" та "Світ природи", переглянули мільйони людей, а своєму авторові вони принесли багато нагород, зокрема "Еммі" та "Бафта".

Девід почав працювати ведучим на BBC у 1960-х роках і згодом став старшим менеджером корпорації.

Його робота з інформування людей про зміну клімату сприяла тому, що Програма ООН з довкілля назвала його Чемпіоном Землі у 2021 році.

Останній п'ятисерійний серіал Аттенборо "Зелена планета" розповідає про те, як він подорожує від тропічних лісів до крижаних пустель півночі, щоб дослідити, як рослини виживають у дуже різних і часом екстремальних середовищах.