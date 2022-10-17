Атака дронів на Київ. Як це було

1 година тому

Щонайменше четверо киян загинули під час атаки російських дронів іранського виробництва вранці 17 жовтня.

З-під завалів ураженого житлового будинку, куди влучив дрон, дістали тіла жінки та молодого подружжя.

"Молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності", - написав мер української столиці Віталій Кличко.

Загалом від ударів дронів-камікадзе в Києві вранці пошкоджено енергетичну інфраструктуру і житловий будинок у центрі.