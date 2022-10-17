Відставка неминуча? Як довго Ліз Трасс зможе протриматися у кріслі прем'єра

Нік Ердлі

Головний політичний кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Ліз Трасс всього через місяць урядування нещодавно звільнила міністра фінансів і відмовилась від великих планів зниження податків. Уряд отримав нового міністра Джеремі Гранта, але у владі все більше говорять про неминучу відставку Ліз Трасс з посади керівника уряду.

Деякі депутати від Консервативної партії відчувають, що готові здатися, і після тижнів ринкових потрясінь і політичного хаосу настрій у партії похмурий.

"Усе скінчено… ми не зможемо перемогти", - заявив один міністр, прихильник Трасс. Він струшує пил зі свого резюме, бо розуміє, що втратить своє місце одразу, щойно настануть загальні вибори парламенту.

Протягом останніх кількох днів точаться дискусії про те, як довго Ліз Трасс зможе протриматися на Даунінг-стріт у кріслі прем'єра. Декілька депутатів-консерваторів публічно закликали прем'єр-міністра піти. Незабаром їх може побільшати.

У розмові з ВВС на вихідних багато парламентарів стверджували, що Трасс доведеться піти з посади до наступних виборів. Дехто вірив, що вона може протриматися ще кілька місяців. Але все більше людей стверджують, що їй лишилися тижні або навіть дні - хоча немає ясності щодо того, як саме вона піде або хто займе її місце.

Один колишній міністр резюмував: "Люди знають, що це кінець - питання лише в тому, як і коли".

На Даунінг-стріт кажуть, що вони перебувають у режимі очікування.

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Трасс, зі свого боку, провела більшу частину понеділка, намагаючись переконати міністрів і депутатів, що все ще не закінчено.

Своєю чергою, новий міністр фінансів Джеремі Гант цього тижня проведе переговори з парламентарями-консерваторами щодо важких рішень, які, за його словами, йому доведеться ухвалити протягом наступних двох тижнів.

Цілком можливо, що призначення Ганта виграє прем'єрці деякий час. Але чи вистачить цього часу?

Деякі члени парламенту від партії торі задоволені його призначенням і вважають, що всі ознаки свідчать про те, що тепер він керує економікою. "Він де-факто прем'єр-міністр", - вважає один колишній міністр.

Впливові фігури в партії на вихідних стверджували, що "повстанцям" слід почекати і подивитися, що він представить у своєму економічному плані на Гелловін. Це дасть уряду щонайменше два тижні.

Є також потужні депутати, які відчайдушно закликають до періоду спокою. Кажуть, що "значна частина" депутатів хочуть трохи знизити температуру. Дехто стверджує, що розбіжності можна подолати перестановками, залучивши різні крила партії.

Але крах програми Трасс був запаморочливим - дехто попереджає, що цього тижня можуть виникнути нові заворушення.

"Багато у чому це залежатиме від ринків, - каже один колишній міністр, який працював під керівництвом Бориса Джонсона. - Якщо на них не буде змін, це виграє їй трохи часу. Якщо ринки підуть у вільне падіння, вона піде протягом тижня".

Схожі думки висловлюють інші депутати, з якими BBC розмовляла цими вихідними.

Один з них був більш категоричним: "З нею покінчено… Я не бачу жодного варіанту, за якого б вона не зникла в недалекому майбутньому. Я більше не бачу в ній сенсу".

Багато консерваторів поділяють цю думку. Але це не означає, що вони погоджуються щодо того, що буде далі.

"Я не думаю, що це прем'єрство матиме якесь майбутнє - але як воно завершиться, цього я вам сказати не можу", - каже колишній міністр.

Згідно з чинними правилами Комітету 1922 року, Трасс захищена від вотуму недовіри протягом року. Правила можна змінити, але нещодавній прецедент показав, що комітет не бажає цього робити, сподіваючись, що лідер піде сам, перш ніж його виженуть. Джерела ВВС кажуть про те саме.

Багато парламентарів також налякані перспективою чергових тривалих дебатів про лідерство серед членів партії. У результаті точаться розмови про коронацію, де члени парламенту оберуть свого наступного лідера протягом кількох днів без консультацій з іншими членами партії.

Три імені, які широко обговорювалися цими вихідними - це Бен Воллес, Ріші Сунак і Пенні Мордонт. Але у кожного є свої проблеми.

Союзники Воллеса кажуть, що він не хоче цього прямо зараз; він вважає, що основна увага повинна бути зосереджена на стабільності, і прем'єр-міністру потрібно дати час, щоб досягти цього.

Сунак досі викликає великі розбіжності й навряд чи зможе здобути прихильність тих, хто вважає його відповідальним за падіння Бориса Джонсона. Деякі впливові фігури попереджають, що партія розколеться, якщо парламентарі призначать його лідером.

Дехто вважає Пенні Мордонт надто недосвідченою, щоб взяти на себе керівництво, особливо в період економічної кризи.

Серед інших обговорюваних кандидатів - Джеремі Гант та Грант Шеппс. Але чи міг би хтось із них об'єднати настільки розділену партію?

Що б не сталося цього тижня, Консервативна партія не перебуватиме не в найкращій ситуації. Після багатьох років внутрішніх дебатів їй доведеться ухвалити тверде рішення щодо того, що вона хоче робити при владі.

Це робить позицію Ліз Трасс неймовірно хиткою - але це також ускладнює інші варіанти.