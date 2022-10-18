Високоточна зброя добігає кінця? Чим Росія обстрілює Україну

Команда Reality Check

BBC News

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Результати ударів по столиці України

На початку тижня Росія завдала масованих ударів по території України, при цьому основною зброєю стали відносно недорогі дрони-камікадзе, які, як стверджують у Києві, росіянам постачає Іран.

Експерти з безпеки стверджують, що російські запаси сучасних високоточних ракет дуже обмежені.

Яку зброю застосовує Росія

Після вибуху на Кримському мосту Росія завдала масованого ракетного удару по українській енергетичній інфраструктурі. Це викликало питання про тип зброї, яку вона застосовує.

На думку експертів, використання росіянами ракет класу "земля-повітря" для ураження наземних цілей є ознакою нестачі більш відповідних боєприпасів.

"Найпомітніше в [останніх атаках] - це ширше використання різноманітних ракет проти наземних цілей, - каже Дуглас Баррі, старший науковий співробітник з військово-космічних питань Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

"Крилаті ракети для ударів по наземних цілях - ось де, на наш погляд, є проблеми. Принаймні, в деяких місцях, запаси якщо й не закінчилися, то закінчуються", - додає він.

Аналіз: іранські дрони як нова загроза для України та симптом браку ракет

Павло Аксьонов, ВВС

Ще однією ознакою того, що Росія намагається знайти заміну своїм крилатим ракетам, стало те, як часто в Україні використовують безпілотники іранського виробництва.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Іранський дрон у небі над Києвом 17 жовтня

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З середини вересня у небі над Україною з'явилися дрони "Герань-2", а останнім часом їхній менший варіант "Герань-1". Так у Росії називають БПЛА іранського виробництва, відповідно, "Шахед-136" та "Шахед-131". Це недорогі та порівняно прості апарати, які здатні, проте, пролітати значні відстані та вражати великі та вразливі стаціонарні цілі.

Іран витрачав великі зусилля на виробництво безпілотних систем з кінця 1980-х років, але з появою на ринку у більш-менш вільному доступі деталей для виробництва дронів та навігаційних систем іранські безпілотники перетворилися з диверсійних засобів для ураження окремих об'єктів на справжню стратегічну зброю.

Як і будь-яка нова зброя на війні, вони не зіткнулися з активною протидією. Хоча ЗСУ і заявляє про те, що збиває більше половини "Шахедів", ці безпілотники все ще досить важко перехопити - вони не дуже добре помітні радарам, їх досить важко вразити.

В умовах, коли Росії явно бракує дорогих крилатих і балістичних ракет, важко відмовитися від такого простого і доступного засобу.

Щоправда, дія зазвичай народжує протидію, і, швидше за все, над завданням щодо нейтралізації загрози дронів зараз працює багато фахівців. Дешеве рішення не так часто буває надефективним, і з ними навчаться боротися.

Але поки цього не сталося, ймовірно, ракет в українському небі буде менше, а дронів більше.

На початку війни Росія використала багато високоточних ракет для ураження наземних цілей по всій Україні, але влітку ці удари припинилися. Деякі західні чиновники заявили, що ці запаси - значно виснажені.

"Ми знаємо - і російські командири на місцях знають - що їхні запаси та боєприпаси вичерпуються", - заявив очільник центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг.

Візуальні докази

Російський ракетний арсенал належить до державної таємниці, і ми не знаємо, на яких матеріалах західні розвідувальні служби ґрунтують свої оцінки, але є деякі підказки на фото, що з'явилися внаслідок останніх атак.

Судячи із зображень уламків, розміщених в інтернеті, росіяни завдають ударів ракетами С-300.

Таке використання техніки - неефективне, оскільки ЗРК С-300 призначені для ураження літаків.

У соцмережах стверджували, що ракети С-300 Росія перепрофілювала саме для ураження наземних цілей.

Ми уважно вивчили серію зображень в інтернеті та перевірили три фото уламків від ракет С-300 "земля-повітря".

Автор фото, ВВС

Ми також зіставили написи на уламках із зображеннями ракет С-300 та виявили, що маркування на ракетах та їхні розміри збігаються.

Деякі експерти вважають, що Росія перепрофілює ці боєприпаси, оскільки відчуває дефіцит точніших ракет.

"Я переконана, що вони переглянули свої запаси, оцінили свої можливості… і зрозуміли, що найкраще, що вони можуть зробити, - це перепрофілювати ракети С-300", - каже Луїза Джонс з McKenzie Intelligence Services.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що активне використання Росією С-300 може свідчити про виснаження запасів потужніших ракет.

Застосування боєприпасів класу "земля-повітря" для ураження наземних цілей також можна пояснити оперативними обмеженнями, з якими стикаються російські військово-повітряні сили в Україні. Адже від початку вторгнення російська авіація так і не змогла встановити контроль в українському небі.

Чи можуть це бути українські ракети?

І Росія, і Україна мають на озброєнні С-300 і звинувачують одна одну в завданні шкоди за допомогою цих боєприпасів.

Українці використовують їх, щоб збивати російські ракети, а росіяни кажуть, що це уламки від української ППО падають на землю і спричиняють жертви серед цивільного населення, як це було під час останніх атак.

Автор фото, ввс

Представник російського парламенту Євген Попов заявив ВВС, що завдання шкоди цивільним територіям, зокрема, дитячим майданчикам, начебто було "роботою [українських] протиракетних систем".

За словами експертів, дуже складно визначити походження ракети за її уламками.

"Осколково-фугасна бойова частина, подібна до боєголовок більшості типів ракет, сумісних із С-300, у будь-якому випадку створюватиме подібні уламки… тож гадаю, відповідь на це запитання є досить невизначеною", — вважає Сідхарт Каушал з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Однак Ян Вільямс з Центру стратегічних та міжнародних досліджень каже, що не бачив жодних доказів того, щоб українська ППО дала осічку під час недавніх атак.

За його словами, тут треба враховувати багато змінних, тому важко дати точну оцінку щодо обмежених зображень уламків, але малоймовірно, щоб українці розміщували свою ППО в центрі міст.

"Зазвичай їх ставлять на околицях територій, які захищають… будь-які [українські] перехоплювачі навряд чи розіб'ються у міській місцевості".

Україна в останній місяць повідомляла про масовані атаки ракетами С-300 по низці українських міст сходу та півдня - Харкову, Миколаєву, Запоріжжю.

Українська система ППО, яка кажуть експерти, має проблеми з перехопленням таких ракет, які летять з невеликих відстаней по прифронтових містах.

Яку ще зброю застосувала Росія

Росія почала напад на Україну шквалом ракетних ударів. За оцінками Пентагону, за перші 11 днів конфлікту росіяни випустили близько 600 ракет.

Атаки тривали з землі, моря й повітря, причому більшість повітряних атак здійснювалась з безпечної території РФ.

Тип зброї - балістичні та крилаті ракети з пускових платформ "Іскандер", а також крилаті ракети "Калібр" з кораблів та підводних човнів, що дислокуються в Чорному морі.

Автор фото, ввс

Крім цього, Росія випустила по Україні крилаті ракети повітряного базування Х-101 та Х-555. У квітні ракетний удар з комплексу "Точка У" по залізничному вокзалу в Краматорську на Донеччині забрав життя понад 50 людей.

Автор фото, ввс

ВВС також проаналізувала ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці, під час якої загинуло щонайменше 20 людей, і дійшла висновку, що тоді використали або ракети Х-22, або сучасніший варіант Х-32.

Ці ракети призначені для ураження кораблів, а не наземних цілей, що ще більше посилило думку про те, що російські запаси сучасної зброї вичерпуються.

Підрахунки України

Свою версію ракетних запасів Росії 14 жовтня оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по ураженню військових об'єктів", - написав Резніков у твіттері.

За інформацією міноборони, до початку повномасштабної війни Росія мала 900 ракет для "Іскандерів", залишилося 124 ракети.

Також в арсеналі Росії було 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Залишилося 272 та 213 відповідно.

Резніков не розповів, звідки взяли дані щодо кількості ракет.

Інформація Джоша Чітема, Кріса Партріджа, Томаса Спенсера, Джейка Хортона та Даніеля Палумбо.