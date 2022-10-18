З'явилися перші кадри зруйнованого Північного потоку

Мерлін Томас

BBC News

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Blueye Robotics Підпис до фото, Підводні кадри показують скручений зігнутий метал у каламутних водах на дні Балтійського моря

Щонайменше 50 метрів підводного газогону, яким російський газ надходив до Німеччини, зруйновані внаслідок вибуху минулого місяця.

Оператори глибоководного безпілотника з норвезької компанії Blueye Robotics дісталися однієї з точок розриву "Північного потоку - 1" на дні Балтійського моря та показали перші знімки місця витоку. На них також видно порожню траншею, з якої випала частина труби.

Фото зроблені на глибині 80 метрів. Підводна камера зафіксувала пошкодження труби.

За словами компанії, частини трубопроводу або відсутні, або поховані під морським дном.

"Лише екстремальна сила може зігнути метал такої товщини так, як ми бачимо", - сказав оператор дрона Тронд Ларсен.

Данська поліція вважає, що таке могло статися лише внаслідок "потужних вибухів". Загалом два газогони "Північного потоку" були зруйновані в чотирьох місцях, у кожному - по дві пробоїни.

Досі невідомо, хто чи що спричинив вибухи на тлі підозр у диверсії.

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Після вибухів 26 вересня постачання газу припинене.

Кремль звинуватив західних слідчих у прагненні покласти відповідальність за інцидент на Росію.

"Елементарна логіка" показує, що пошкодження газогону - не на користь Росії, заявив у вівторок представник Кремля Дмитро Пєсков.

Західні лідери утримуються від прямих звинувачень Росії, але ЄС раніше заявляв, що Росія використовує постачання газу як зброю проти Заходу через її підтримку України.

Висновки данської поліції, схоже, підтверджують висновки шведської влади, яка також розслідує витік.

"Перевірки підтвердили, що газогонам "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" в економічній зоні Данії завдано значної шкоди", - заявила данська поліція.

Влада Німеччини, Данії та Швеції розслідує інцидент, але шведська прокуратура, як повідомляється, відмовилася від спільного розслідування через побоювання розкриття конфіденційної інформації щодо національної безпеки.

Росія раніше вимагала участі у будь-яких розслідуваннях, заявляючи, що збитки завдано у міжнародних водах, але Данія та Швеція відмовилися.

У серпні російський "Газпром" оголосила про безстрокове закриття газогону "Північний потік-1", заявивши, що він потребує технічного обслуговування.

Він простягається на 1 200 км дном Балтійського моря - від узбережжя Росії неподалік Санкт-Петербурга на північний схід Німеччини.

"Північний потік - 2" все ще чекав на дозвіл на використання, коли Росія вторглася в Україну в лютому.