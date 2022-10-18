Удари Росії по енергооб'єктах України. Ситуація – "критична", зима буде суворою

Х'юго Бачега і Пол Кірбі

з Києва та Лондона

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ранок вівторка розпочався з масової повітряної тривоги

Російські війська знову обстріляли енергетичні об'єкти України, залишивши частину Києва та інші міста без світла й води.

Помічник президента України заявив, що наразі ситуація - критична.

Унаслідок ракетного удару в Києві загинули троє людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Без світла й води залишився Житомир, серйозно пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури у Дніпрі .

"Всі мають бути готові, по-перше, до економії електроенергії, а по-друге, у разі продовження нападів також можливі відключення електрики, - сказав заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. - Всі мають готуватися до суворої зими".

Президент Володимир Зеленський написав у твіттері, що з 10 жовтня внаслідок російських ударів було зруйновано 30% електростанцій - це спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук заявив, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено критично важливі для роботи об'єкти двох ТЕС компанії.

Він додав, що внаслідок влучень в електростанції компанії є семеро постраждалих працівників, один загинув.

Автор фото, DSNS Ukraine Підпис до фото, Росія продовжує обстрілювати міста України

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Останніми тижнями Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру українських міст далі від лінії фронту. Влада активно лагодить пошкодження, але удари напередодні зими викликають серйозні занепокоєння.

У понеділок, 17 жовтня, внаслідок ударів дронів у Київській, Дніпропетровській та Сумській областях України постраждали критично важливі об'єкти, у сотнях міст та сіл була відключена електрика, повідомила українська влада.

Загинули щонайменше вісім людей - четверо у Києві та четверо у Сумах.

Вночі 18 жовтня сили РФ обстріляли Миколаїв ракетами С-300, одна з них влучила у двоповерховий житловий будинок. Під завалами знайшли тіло одного загиблого, повідомив голова ОВА Віталій Кім. У місті також зруйновано квітковий ринок.

Внаслідок сьогоднішньої атаки у Києві, за словами помічника президента Кирила Тимошенка, без електрики та води залишилися масив Троєщина та інші райони столиці.

Ось інші наслідки російських обстрілів міст України 18 жовтня:

у Житомирі немає світла й води, лікарні працюють на резервному живленні, повідомив міський голова Сергій Сухомлин;

без електрики, за словами місцевої влади, також залишилися 11 сіл Житомирщини;

через влучання в об'єкт критичної інфраструктури у центрі Дніпра були перебої в подачі електроенергії та води. У зв'язку з цим вуличне освітлення буде відключене;

повідомляють також про обстріл на північному сході Харкова;

постраждала інфраструктура Запоріжжя. За попередніми даними місцевої влади, жертв немає.

Через війну цьогорічна зима в Україні може стати найскладнішою за усі роки незалежності. У деяких містах українці купують електрогенератори та портативні газові плити, а по всій країні закликають зменшити споживання енергії в години пік. Деякі міста вже стикаються з аварійними відключеннями світла.

Крім того, Україна звинуватила Росію у викраденні гендиректора Запорізької АЕС, найбільшої в Європі атомної електростанції.

ЗАЕС окупована російською армією, але на ній продовжують працювати українські фахівці.

Автор фото, Kyrylo Tymoshenko Підпис до фото, Наслідки обстрілу Миколаєва

"Ми очікували, що Росія посилить атаки на енергетичну і цивільну інфраструктуру та посилить війну в містах ближче до осені, і ось ми маємо саме такий сценарій", - сказала ВВС депутатка українського парламенту Леся Василенко.

У своєму останньому зведенні британська розвідка заявила, що після невдач на полі бою Росія, дуже імовірно, завдаватиме все більше ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Тож український уряд вкотре закликав західних партнерів надати системи протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити інфраструктуру.

Shahed-136

Українська влада звинувачує Іран в постачанні безпілотників та дронів-камікадзе Shahed-136, якими росіяни обстрілюють українські міста та енергооб'єкти.

США заявили, що постачання Іраном бойових безпілотників до Росії порушують санкції ООН і що Росію притягнуть до відповідальності за воєнні злочини, скоєні з використанням цих дронів.

США згодні з думкою Франції та Британії про те, що постачання цих безпілотників порушує резолюцію 2231 Ради безпеки ООН, заявив Держдепартамент.

Ця резолюція, пов'язана з іранською ядерною угодою, забороняє передачу Іраном певних військових технологій.

"Ми вважаємо, що ці БПЛА, які були передані Іраном Росії і використовувалися Росією в Україні, належать до озброєнь, які залишаються під ембарго відповідно до резолюції 2231", - заявив представник Держдепартаменту Ведант Патель.

Іран заперечує постачання дронів до Росії, але Патель сказав, що США "викрили те, що Росія отримала безпілотники з Ірану, що це було частиною плану Росії щодо імпорту сотень іранських БПЛА різних типів".

І Росія, і Іран заперечують використання іранських безпілотників. ЄС заявив, що збирає докази та готовий діяти.