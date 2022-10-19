Starlink: чому інтернет від Ілона Маска такий важливий для України
Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що й далі фінансуватиме зв'язок зі станцій супутникового зв'язку Starlink, які він надіслав українцям для допомоги у війні з Росією.
Станції Starlink, які мільярдер та засновник компанії Tesla подарував Україні на початку війни, дуже допомогли українцям - і військовим, і цивільним.
Потім частину з них люди вже купували за гроші.
Що таке Starlink і як він працює?
Система Starlink, якою володіє компанія Маска SpaceX, може надавати доступ до високошвидкісного інтернету у віддалених місцях.
Супутники перебувають на низькій навколоземній орбіті, приблизно за 550 кілометрів над поверхнею Землі, тому затримка сигналу майже непомітна — до 20 мілісекунд, на відміну від найближчих конкурентів, у яких сигнал може затримуватися на секунди.
Вважається, що з 2018 року SpaceX вивела в космос близько 3 тисяч супутників інтернет-зв'язку Starlink.
"Використання супутників долає проблему підключення до інтернету у віддалених місцях планети: у пустелях і горах", — каже Кріс Холл, редакційний директор технологічного вебсайту Pocket-lint.
"Це дозволяє не будувати величезну кількість інфраструктури, як-от кабелі та щогли, щоб дістатися до цих районів".
Як Starlink допомагає Україні?
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Кінець подкаст
Ілон Маск почав надавати послуги Starlink в Україні незабаром після того, як російські війська вторглися й закрили наземні інтернет-послуги та мережі мобільного зв'язку.
Партія терміналів Starlink прибула в Україну після того, як міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров звернувся до Маска з проханням під'єднати країну до супутникового інтернету.
За словами Маска, в Україну відправили близько 20 тисяч терміналів Starlink.
Михайло Федоров каже, що Starlink відіграв важливу роль у відновленні основних послуг після російських ракетних атак.
"Понад 100 крилатих ракет атакували енергетичну та комунікаційну інфраструктуру. Але за допомогою Starlink ми швидко відновили зв'язок у критичних областях", — написав він у твіттері.
Україна також використовує Starlink на полі бою.
"Українські збройні сили використовують його для зв'язку, наприклад, між штабом і військами на місцях", — каже Марина Мірон, дослідниця оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона.
"Його сигнали не можна глушити, як звичайні радіосигнали, а для налаштування комплекту потрібно лише 15 хвилин".
Українські підрозділи у найнебезпечніших місцях війни, як от у майже оточеному Сєвєродонецьку, чи інших гарячих точках без зв'язку, завдяки Starlink мали стабільний контакт зі штабом та навіть рідними.
Чому Маск погрожував зупинити Starlink в Україні?
На початку жовтня Ілон Маск поділився у твіттері своїми пропозиціями щодо миру в Україні та міркуваннями про те, як може завершитись війна.
Серед його пропозицій було провести новий референдум на окупованих Росією територіях під егідою ООН, віддати Крим Росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус.
На його думку, оскільки населення Росії приблизно втричі більше за населення України, перемога українців у цій війні є "малоймовірною", і ті, хто хвилюються за народ України, мають шукати миру.
До цього твіту Маск додав голосування, запропонувавши більш ніж 100 мільйонам своїх підписників підтримати чи відкинути цей сценарій.
Реакція не забарилася - Маску заочно відповіли високопоставлені політики, включно з президентом України, експерти, діячі культури та прості громадяни, а соцмережі вибухнули новими мемами.
Маск відповів, що з моменту вторгнення Росії Starlink в Україні коштував йому 80 мільйонів доларів, і що далі він не платитиме. А натомість запропонував зробити це уряду США.
Однак пізніше мільярдер передумав і заявив, що продовжить фінансувати супутники зв'язку Starlink в Україні.
"До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він у твіттері.
Де ще діє Starlink
Starlink надає послуги в 40 країнах світу, переважно в Північній Америці, Європі та Австралазії.
Однак у порівнянні зі стандартними інтернет-провайдерами Starlink коштує недешево.
Антена і маршрутизатор, необхідні для підключення до супутників, коштують 599 доларів США, а щомісячна абонплата -110 доларів.
Starlink заявив, що має наразі 700 тисяч передплатників.
"Більшість розвинених країн світу вже мають гарний інтернет-зв'язок, - каже професор Саїд Мостешар з Лондонського інституту космічної політики та права (ISPL). - Starlink покладається на невелику частку ринку для отримання прибутку".
Наступного року Starlink планує ще більше розширити своє покриття в Африці та Південній Америці, а також в Азії - регіонах світу, де інтернет - нерівномірний.
"Ціни Starlink можуть бути занадто високими для багатьох користувачів в Африці, - каже Кріс Холл. - Але ці супутникові інтернет-термінали можуть стати життєво важливим інструментом для шкіл і лікарень у віддалених районах".
Це нормально - запускати так багато супутників?
Starlink - не єдиний інтернет-провайдер, що має супутники на низькій навколоземній орбіті (ННО).
Крім SpaceX, у цьому напрямі працюють Amazon Джеффа Безоса та OneWeb.
За словами професора Мостешара, виведення такої кількості супутників на низьку навколоземну орбіту може спричинити проблеми.
"Супутники можуть зіткнутися з іншими космічними суднами та створити уламки, які, своєю чергою, можуть завдати значно більшої шкоди під час польоту на високій швидкості".
Останнім часом сталася низка інцидентів, пов'язаних із супутниками Starlink, зокрема, з китайською космічною станцією.
"Якщо буде надто багато уламків від зіткнень, це може зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання в майбутньому", - пояснює Люсінда Кінг, менеджер космічних проєктів у Портсмутському університеті.
"І ми, можливо, не зможемо вийти з низької навколоземної орбіти на вищі орбіти, де розташовані наші навігаційні супутники та супутники зв'язку".
Крім того, супутники Starlink відбивають світло, що створює проблеми для професійних астрономів.
Їхні крила блищать на сонці, і коли сонце сходить і заходить, їх видно неозброєним оком.
Це може призвести до появи смуг на зображеннях телескопа, що заважають огляду зірок і планет.
Starlink заявляє, що намагається зменшити яскравість своїх супутників у небі, роблячи їх поверхні менш блискучими.