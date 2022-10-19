Starlink: чому інтернет від Ілона Маска такий важливий для України

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В Україні інтернет Ілона Маска використовують в цивільних та військових цілях, зокрема, для роботи дронів та корегування артилерійського вогню

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що й далі фінансуватиме зв'язок зі станцій супутникового зв'язку Starlink, які він надіслав українцям для допомоги у війні з Росією.

Станції Starlink, які мільярдер та засновник компанії Tesla подарував Україні на початку війни, дуже допомогли українцям - і військовим, і цивільним.

Потім частину з них люди вже купували за гроші.

Що таке Starlink і як він працює?

Система Starlink, якою володіє компанія Маска SpaceX, може надавати доступ до високошвидкісного інтернету у віддалених місцях.

Супутники перебувають на низькій навколоземній орбіті, приблизно за 550 кілометрів над поверхнею Землі, тому затримка сигналу майже непомітна — до 20 мілісекунд, на відміну від найближчих конкурентів, у яких сигнал може затримуватися на секунди.

Вважається, що з 2018 року SpaceX вивела в космос близько 3 тисяч супутників інтернет-зв'язку Starlink.

"Використання супутників долає проблему підключення до інтернету у віддалених місцях планети: у пустелях і горах", — каже Кріс Холл, редакційний директор технологічного вебсайту Pocket-lint.

"Це дозволяє не будувати величезну кількість інфраструктури, як-от кабелі та щогли, щоб дістатися до цих районів".

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Як Starlink допомагає Україні?

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Ілон Маск почав надавати послуги Starlink в Україні незабаром після того, як російські війська вторглися й закрили наземні інтернет-послуги та мережі мобільного зв'язку.

Партія терміналів Starlink прибула в Україну після того, як міністр цифрової трансформації країни Михайло Федоров звернувся до Маска з проханням під'єднати країну до супутникового інтернету.

За словами Маска, в Україну відправили близько 20 тисяч терміналів Starlink.

Михайло Федоров каже, що Starlink відіграв важливу роль у відновленні основних послуг після російських ракетних атак.

"Понад 100 крилатих ракет атакували енергетичну та комунікаційну інфраструктуру. Але за допомогою Starlink ми швидко відновили зв'язок у критичних областях", — написав він у твіттері.

Україна також використовує Starlink на полі бою.

"Українські збройні сили використовують його для зв'язку, наприклад, між штабом і військами на місцях", — каже Марина Мірон, дослідниця оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона.

"Його сигнали не можна глушити, як звичайні радіосигнали, а для налаштування комплекту потрібно лише 15 хвилин".

Українські підрозділи у найнебезпечніших місцях війни, як от у майже оточеному Сєвєродонецьку, чи інших гарячих точках без зв'язку, завдяки Starlink мали стабільний контакт зі штабом та навіть рідними.

Чому Маск погрожував зупинити Starlink в Україні?

На початку жовтня Ілон Маск поділився у твіттері своїми пропозиціями щодо миру в Україні та міркуваннями про те, як може завершитись війна.

Серед його пропозицій було провести новий референдум на окупованих Росією територіях під егідою ООН, віддати Крим Росії та забезпечити його водопостачання, а Україні ж Маск запропонував мати нейтральний статус.

На його думку, оскільки населення Росії приблизно втричі більше за населення України, перемога українців у цій війні є "малоймовірною", і ті, хто хвилюються за народ України, мають шукати миру.

До цього твіту Маск додав голосування, запропонувавши більш ніж 100 мільйонам своїх підписників підтримати чи відкинути цей сценарій.

Реакція не забарилася - Маску заочно відповіли високопоставлені політики, включно з президентом України, експерти, діячі культури та прості громадяни, а соцмережі вибухнули новими мемами.

Маск відповів, що з моменту вторгнення Росії Starlink в Україні коштував йому 80 мільйонів доларів, і що далі він не платитиме. А натомість запропонував зробити це уряду США.

Однак пізніше мільярдер передумав і заявив, що продовжить фінансувати супутники зв'язку Starlink в Україні.

"До біса з цим… хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд", - написав він у твіттері.

Де ще діє Starlink

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, SpaceX вивела на орбіту 49 супутників Starlink

Starlink надає послуги в 40 країнах світу, переважно в Північній Америці, Європі та Австралазії.

Однак у порівнянні зі стандартними інтернет-провайдерами Starlink коштує недешево.

Антена і маршрутизатор, необхідні для підключення до супутників, коштують 599 доларів США, а щомісячна абонплата -110 доларів.

Starlink заявив, що має наразі 700 тисяч передплатників.

"Більшість розвинених країн світу вже мають гарний інтернет-зв'язок, - каже професор Саїд Мостешар з Лондонського інституту космічної політики та права (ISPL). - Starlink покладається на невелику частку ринку для отримання прибутку".

Наступного року Starlink планує ще більше розширити своє покриття в Африці та Південній Америці, а також в Азії - регіонах світу, де інтернет - нерівномірний.

"Ціни Starlink можуть бути занадто високими для багатьох користувачів в Африці, - каже Кріс Холл. - Але ці супутникові інтернет-термінали можуть стати життєво важливим інструментом для шкіл і лікарень у віддалених районах".

Це нормально - запускати так багато супутників?

Starlink - не єдиний інтернет-провайдер, що має супутники на низькій навколоземній орбіті (ННО).

Крім SpaceX, у цьому напрямі працюють Amazon Джеффа Безоса та OneWeb.

За словами професора Мостешара, виведення такої кількості супутників на низьку навколоземну орбіту може спричинити проблеми.

"Супутники можуть зіткнутися з іншими космічними суднами та створити уламки, які, своєю чергою, можуть завдати значно більшої шкоди під час польоту на високій швидкості".

Останнім часом сталася низка інцидентів, пов'язаних із супутниками Starlink, зокрема, з китайською космічною станцією.

"Якщо буде надто багато уламків від зіткнень, це може зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання в майбутньому", - пояснює Люсінда Кінг, менеджер космічних проєктів у Портсмутському університеті.

"І ми, можливо, не зможемо вийти з низької навколоземної орбіти на вищі орбіти, де розташовані наші навігаційні супутники та супутники зв'язку".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Супутники Starlink часто видно на фото у вигляді смуг світла, що приховують зірки й планети

Крім того, супутники Starlink відбивають світло, що створює проблеми для професійних астрономів.

Їхні крила блищать на сонці, і коли сонце сходить і заходить, їх видно неозброєним оком.

Це може призвести до появи смуг на зображеннях телескопа, що заважають огляду зірок і планет.

Starlink заявляє, що намагається зменшити яскравість своїх супутників у небі, роблячи їх поверхні менш блискучими.