Скільки треба спати, щоб зберегти здоров'я

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

1 година тому

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Якісний сон може значно знизити ризик появи хронічних захворювань, особливо у людей старшого віку.

Аналіз, проведений медиками, показав, що люди за 50, які регулярно сплять щонайменше 5 годин на добу, мають менше шансів отримати численні хронічні проблеми зі здоров'ям.

Доведено, що оптимальна тривалість сну для кожної людини - індивідуальна.

Погане самопочуття може призвести до безсонних ночей, але й поганий сон часто стає причиною поганого самопочуття, знесилення та є провісником розвитку різноманітних хвороб.

Сон допомагає відновлювати сили та омолоджує тіло й розум, а нестача і надлишок сну підвищують ймовірність виникнення серцево-судинних проблем і передчасної смерті.

Упродовж двох десятиліть британський щотижневий медичний журнал PLOS Medicine відстежував здоров'я і сон 8000 державних службовців Британії.

Їхнім завданням було фіксувати скільки в середньому вони сплять у будні дні. Деякі учасники експерименту носили годинники з функцією відстеження сну.

Впродовж багаторічного дослідження людей перевіряли на наявність хронічних захворювань, зокрема, діабету, раку та хвороб серця.

Виявилось, що у тих, хто спав п'ять годин на добу або менше у віці близько 50 років, ризик множинних захворювань був на 30% вищим, ніж у тих, хто спав по сім годин.

Коротший сон серед 50-річних також був пов'язаний з вищим ризиком смерті протягом всього періоду дослідження - переважно через підвищений ризик хронічних захворювань.

За словами дослідників з Університетського коледжу Лондона та Паризького університету, сім-вісім годин - оптимальна тривалість сну на добу.

Чому ми спимо?

Вчені не знають напевно, але очевидно, що сон допомагає мозку обробляти спогади та корисний для настрою, концентрації та метаболізму.

Сон також дає мозку можливість очиститись.

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Поради щодо гарного сну:

будьте активними протягом дня, але перед сном знижуйте навантаження;

уникайте денного сну;

підтримуйте регулярний графік сну;

переконайтесь, що ваша спальня розслаблює і сприяє сну - щільні штори або затемнені жалюзі, зручна кімнатна температура і постільна білизна, а також відсутність відволікаючих факторів, як-то смартфонів чи інших електронних гаджетів у ліжку;

зменште або уникайте напоїв з кофеїном та алкоголю перед сном;

якщо ви не можете заснути, не змушуйте себе і не засмучуйтеся - встаньте і зробіть щось розслаблювальне, наприклад, почитайте книгу, а потім поверніться, коли відчуєте сонливість.

Директор Суррейського центру сну професор Дерк Ян Дейк сказав BBC News: "Ця робота підтверджує, що короткий сон є шкідливим для організму. Хоча для деяких людей це - нормально. Їм достатньо спати лише кілька годин на день".

"Велике питання полягає у тому, чому деякі люди сплять менше. У чому причина, і чи можемо ми щось із цим вдіяти? Сон певною мірою є змінним чинником протягом життя".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Чому так важливий сон?

Тривалий період поганого сну може серйозно вплинути на самопочуття.