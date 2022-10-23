Клімакс. Що потрібно знати

Філіппа Роксбі

кореспондентка з питань охорони здоров'я, BBC News

43 хвилин(и) тому

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Менопауза, або клімакс - це період у житті жінки, коли в організмі змінюється гормональний баланс, зменшується, а потім повністю зникає можливість завагітніти, припиняються менструації. Яєчники виробляють менше статевих гормонів внаслідок старіння.

Оскільки організм кожної жінки - унікальний, то і менопауза у кожної жінки відбувається по-своєму.

Середній вік настання менопаузи 48-50 років.

Менопауза та її етапи

Менопауза символізує кінець репродуктивного періоду й початок нового етапу життя жінки.

Місячні стають нерегулярними, виникають фізіологічні й психологічні відчуття, яких раніше не було. Цей етап називають пременопаузою. Починається він в середньому з 46 років.

Менопауза визначається лікарями як останній менструальний цикл жінки, який точно можна встановити, якщо після останньої менструації минув рік, а також не спостерігалося інших підстав для цього.

У деяких це може статися раніше - природним шляхом або після лікування іншого захворювання.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Припливи є поширеним симптомом напередодні менопаузи

Що викликає менопаузу?

Змінюється рівень гормонів, особливо естрогену, який контролює менструальний цикл.

З віком яєчники виробляють менше яйцеклітин, рівень естрогену коливається, а потім поступово знижується, що призводить до появи симптомів менопаузи.

Однак це не відбувається відразу.

Може минути кілька років, перш ніж рівень цього найважливішого гормону впаде до низького, а потім залишиться таким, викликаючи одночасно зміни в організмі.

Коли яєчники повністю перестають виробляти яйцеклітини, вагітність стає неможливою - настає менопауза.

Які симптоми?

Падіння рівня естрогену в організмі жінки впливає на її мозкову активність, регулярність місячних, стан шкіри, м'язів та емоційний фон.

Є багато можливих симптомів менопаузи - протягом різного часу у жінки можуть з'являтися деякі з них, всі або жодного.

Ось найпоширеніші з них:

нерегулярні місячні

припливи

надмірне потовиділення вночі

перепади настрою

сухість піхви

повторювані інфекції сечовивідних шляхів

Під час цього переходу до менопаузи багато жінок також скаржаться на погіршення пам'яті й концентрації, які зазвичай називають мозковим туманом, а також на болі в суглобах і сухість шкіри.

Симптоми спостерігаються не у всіх, а у близько 75% жінок.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Оскільки з віком яєчники виробляють менше яйцеклітин, організм виробляє менше естрогену

Чверть жінок, що переживають менопаузу, повідомляють про серйозні симптоми.

Вони можуть тривати в середньому сім років, причому кожна третя жінка відчуває їх навіть довше.

Якщо жінка вживає протизаплідні засоби, визначити менопаузу може бути складніше, оскільки вони можуть по-різному впливати на місячні та маскувати симптоми менопаузи.

Що викликає припливи?

Нестача естрогену. Він впливає на роботу гіпоталамуса, який є своєрідним термостатом організму. Він задає певну температуру тіла, стимулюючи її підвищення або, навпаки, стимулює потовиділення.

Зазвичай організм добре справляється з температурними перепадами, але коли естрогену не вистачає, термостат дає збої, і мозок думає, що тіло перегрівається, коли насправді це не так.

Естроген також може впливати на настрій. Гормон взаємодіє з хімічними речовинами в рецепторах мозку, які контролюють емоційний стан, і при низьких рівнях він може викликати тривогу та поганий настрій.

Чи залучені інші гормони?

Так, прогестерон і тестостерон, але вони не мають такого впливу, як низький рівень естрогену.

Прогестерон допомагає щомісяця підготувати організм до можливої вагітності, його рівень знижується, коли зникає овуляція та припиняються місячні.

Тестостерон, який жінки виробляють у високій кількості, пов'язаний зі статевим потягом і рівнем енергії.

Починаючи з 20-х років, він зменшується, і деяким жінкам потрібно його поповнювати.

Чи є тест на менопаузу?

Тести для діагностики менопаузи продаються, але експерти сходяться на думці, що для жінок після 45 років вони не мають користі.

Найкращий спосіб — поговорити з медпрацівником про характер місячних та симптоми, які відчуває жінка.

Тести вимірюють рівень гормону під назвою ФСГ (фолікулостимулюючий гормон). Однак рівень гормонів постійно зростає і знижується, навіть протягом дня, тому тест не може точно визначити, що відбувається.

При нерегулярному циклі місячних жінки можуть завагітніти, тому експерти радять не відмовлятись від засобів контрацепції до 55 років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Здорове харчування, фізичні вправи, відмова від куріння та алкоголю зменшують вплив менопаузи на організм жінки

Чи можна лікувати клімакс?

Щоб зменшити прояви клімактеричного синдрому, фахівці рекомендують використовувати замісну гормональну терапію (ЗГТ).

Вона допомагає підвищити кількість гормонів, як-от естроген, рівень яких починає знижуватися під час менопаузи.

Але це може не підійти тим жінкам, що мають в анамнезі деякі види раку, тромбоз та високий кров'яний тиск.

Покращити самопочуття під час менопаузи можна також за допомогою:

збалансованого харчування з низьким вмістом жиру та високим вмістом кальцію для зміцнення кісток і захисту серця

регулярних фізичних вправ, що зменшують тривогу, стрес і захищають від серцевих захворювань

відмови від куріння, щоб запобігти хворобам серця та припливам

відмови від алкоголю, щоб зменшити припливи

Існують навіть дослідження, які свідчать про те, що споживання рослинних естрогенів, які містяться в сої та червоній конюшині, може полегшити симптоми клімаксу, а харчові добавки з вітаміном D можуть покращити здоров'я кісток.

Що відбувається після менопаузи?

Протягом кількох років після припинення останньої менструації в організмі все ще відбуваються серйозні зміни, які роблять його вразливим.

Дуже обережними треба бути тим, у кого вже були хронічні хвороби, особливо гінекологічні та ендокринні. У цей період проявляються найяскравіші симптоми нестачі естрогенів: атрофія слизових оболонок, вікові зміни м'язової й кісткової тканин.

Багато з цього є невіддільною частиною старіння.

Але боятися клімаксу не потрібно. Зі збільшенням середньої тривалості життя жінки тепер живуть більше третини свого життя після менопаузи.

Дбайливе та уважне ставлення до себе допоможе пережити цей непростий період і залишитися здоровою та бадьорою ще на роки вперед.