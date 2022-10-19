Ящик горілки від Путіна. В Італії скандал через симпатії до Росії у війні проти України

1 година тому

Автор фото, EPA

В Італії спалахнув скандал через аудіозапис виступу колишнього прем'єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі.

Судячи з публікації газети La Presse, один з найвідоміших італійських політиків розповів однопартійцям, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками у вигляді ящика горілки та пляшок вина, а також "приємними листами".

На записі, що публікує газета La Presse, Берлусконі, зокрема, сказав: "Російські міністри вже кілька разів говорили, що ми з ними перебуваємо у стані війни, бо постачаємо Україні зброю та підтримуємо її. Я свою думку особисто висловити не можу, адже, якщо вона дійде до преси - буде катастрофа. Але я дуже, дуже стурбований".

Далі Берлусконі каже: "Я знову почав досить багато спілкуватися із Путіним - у тому сенсі, що на мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки і дуже приємний лист. Я відповів кількома пляшками Ламбруско і теж приємним листом".

За даними видання, цей виступ пролунав на закритій зустрічі Берлусконі з депутатами, які обралися до парламенту від його партії "Вперед, Італія!"

Вдень у середу на слова Берлусконі відреагувала Європейська комісія. Її представник заявив, що країни вільні самі вибудовувати двосторонні відносини, поважаючи при цьому політику та позицію Євросоюзу загалом, який у випадку із Путіним "зводить стосунки до мінімуму".

Контакти між європейськими та російськими політиками не заборонені, але пріоритетом має бути "донесення позиції ЄС щодо нелегітимного вторгнення та агресії проти України та заклики до російських колег негайно його припинити та розпочати дотримуватися міжнародного права", вважає ЄС.

"Європейський союз одностайно засуджує агресивну війну Росії проти України", - додав представник Єврокомісії.

Друг Сільвіо

Після того, як газета оприлюднила аудіозапис, партія "Вперед, Італія!" заявила, що вона - як сам Берлусконі - ставляться до війни Росії з Україною так само, як Європа та США. "Місця для невизначеності у цьому питанні немає і ніколи не було", - йдеться у заяві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін часто зустрічався із Берлусконі. Це фото 2019 року

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Офіційний представник партії також стверджує, що Берлусконі мав на увазі не останній свій день народження, 29 вересня 2022 року, а "розповів стару історію про епізод, який стався багато років тому".

86-річний Берлусконі не вперше говорить про свою близькість із Путіним. Обіймаючи посаду прем'єр-міністра, він не раз зустрічався з ним, а сам Путін називав Берлусконі своїм другом і союзником.

У вересні цього року Берлусконі заявив, що Москва хоче поставити при владі у Києві "пристойних людей", що також спричинило скандал.

"Путіна штовхнуло населення Росії, його партія, його міністри на те, щоб придумати цю спецоперацію, - сказав тоді Берлусконі. - Війська мали увійти, дійти до Києва за тиждень, змінити уряд Зеленського на "пристойних людей" - і потім піти". Натомість вони зіткнулися з опором, який підігріли всілякі постачання зброї із Заходу".

У вересні на запитання про коментарі Берлусконі радник президента України Михайло Подоляк відреагував досить стримано, сказавши, що колишній прем'єр Італії схильний "займати бік переможців, і це точно не Росія, і не Путін".

Скандал на тлі розподілу міністерських портфелів

Публікація аудіозапису, на якому Берлусконі розповідає про обмін подарунками з Путіним, викликала різку критику партій, що програли на нещодавніх виборах, і найближчим часом стануть опозиційними.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лоренцо Фонтана (у центрі) та Маттео Сальвіні (праворуч) у футболках з написом "Ні санкціям проти Росії!" під час засідання Європарламенту у вересні 2014 року

Перемогу під час голосування здобули праві на чолі з лідером партії "Брати Італії" Джорджі Мелоні, яка офіційно обійме посаду прем'єр-міністра наступного тижня.

Таким чином вперше у післявоєнній історії Італії владу отримають представники правого політичного руху.

"Вперед, Італія!" входить до коаліції більшості з "Братами Італії" та "Лігою" колишнього міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

За даними преси, рух Берлусконі претендує, з-поміж іншого, на посаду міністра закордонних справ країни, а також ще кілька міністерств.

Втім, Мелоні у минулому різко критикувала російську війну в Україні, називаючи анексію українських регіонів Москвою "проявом неоімперіалістичного радянського бачення". Вона також підтримувала запровадження санкцій проти Росії.

Однак Сальвіні, як і Берлусконі, до війни в Україні схвально висловлювався щодо Путіна та його політики, і навіть з'являвся на публіці у футболці з обличчям російського президента.

У вівторок новообраний спікер нижньої палати італійського парламенту Лоренцо Фонтана з партії "Ліга" закликав до обережності з санкціями щодо Росії, заявивши, що вони зашкодять економіці Європи. До такої риторики в минулому часто вдавалася російська влада.

Як нагадує газета Financial Times, Фонтана відомий як затятий противник одностатевих відносин і міграції, а також союзник Росії. За даними видання, у 2014 році Фонтана їздив в Крим як спостерігач на так званому "референдумі" про приєднання до Росії та носив футболку із гаслом "Ні санкціям проти Росії!"

FT також цитує слова Фонтани про те, що "народ Криму відчуває, що повернувся на батьківщину, і ЄС має пригальмувати із санкціями проти Росії".

При цьому спікером верхньої палати парламенту Італії став представник "Братів Італії" Іньяціо Ла Русса, який, з-поміж іншого, відомий тим, що любить колекціонувати фашистську символіку та бюсти диктатора Беніто Муссоліні.