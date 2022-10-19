Що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія хоче їх зараз знищити в Україні

Олег Черниш

BBC News Україна

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дим над Києвом від обстрілу ТЕЦ-6 на лівому березі міста, 18 жовтня 2022 року.

Знищення української енергосистеми - нова ціль російських атак. З початку жовтня ракети, снаряди і ударні дрони атакують електропідстанції, ТЕС і ТЕЦ по усій країні. Але українці їх ремонтують - і споживачі знову зі світлом. У чому сенс таких обстрілів?

"Від 10 жовтня 30% українських електростанцій зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", - Володимир Зеленський характеризує нову тактику росіян як "терористичну".

Дійсно, об'єкти енергетичної інфраструктури передусім направлені на забезпечення цивільного населення, а не військових потреб.

Атаки на них заборонені міжнародними конвенціями.

Володимир Путін публічно визнав, що планувалось вразити 29 "об'єктів, намічених міністерством оборони", й майже всі - успішно.

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Пожежники намагаються загасити об'єкт інфраструктури в Києві

Що таке ТЕЦ і ТЕС?

Ракетних ударів, інколи - навіть повторних, зазнали ТЕЦ-5 на Видубичах і ТЕЦ-6 на Троєщині (обидві - в Києві), Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині. Постраждали також десятки електропідстанцій.

Деякі регіони, зокрема і Київ, декілька годин були без електропостачання. Але загалом ситуацію вдалось виправити і фактично застосовувати віялові відключення споживачів тривалий час не знадобилось. А самі вражені об'єкти вже активно ремонтуються і повертаються в стрій.

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Тож чому РФ вибрала саме ТЕЦ, ТЕС і підстанції як основні мішені нового етапу війни?

ТЕС (теплоелектростанція) - це об'єкт, що генерує електроенергію шляхом спалення палива, наприклад, газу чи вугілля, в спеціальних котлах. В них також по трубах циркулює вода, що під час нагріву перетворюється в пару. А вона обертає турбіни, які і генерують струм.

Вперше таку станцію запустили майже 150 років тому в США. А на території колишнього СРСР масова електрифікація почалася з середини 1920-х років.

ТЕЦ (теплоелектроцентраль) - це станція, що виробляє одночасно і електроенергію і тепло для споживачів. Нагріта вода за допомогою помп подається в помешкання споживачів.

Слід зауважити, що останніми роками доля генерації електроенергії саме від ТЕЦ і ТЕС в Україні зменшувалась. До цього зокрема призвели високі ціни на природний газ і недостатня кількість вугілля.

Натомість зростає процент атомної генерації. Станом на 2021 рік чотири АЕС забезпечували 55% виробництва струму по країні, а майже пів сотні ТЕЦ і ТЕС - лише 29%. Те, що залишилось, покривала вітрова, сонячна і гідрогенерація.

Підстанції призначені для приймання, розподілення і перетворення електроенергії. Це фактично приміщення або територія з набором трансформаторів, які перетворюють струм високої напруги, отриманий з ТЕС чи АЕС, в електроенергію меншої напруги для живлення електроприладів.

Автор фото, Укренерго Підпис до фото, Електропідстанція в Сумах

Україна має певний запас трансформаторів, генераторів та іншого обладнання для ремонту цих об'єктів. Крім того, Україна оперативно отримує допомогу від західних партнерів.

Наприклад, 17 жовтня "Укренерго" повідомило, що Польща і Бельгія передали трансформатори з власних аварійних запасів, а також генератори і ізолятори для ліній електропередач. Допомагати з відновленням енергоінфраструктури зголосилась також і Японія.

Автор фото, Укртеплоенерго Підпис до фото, ТЕЦ-6 є однією з найбільших в Україні. Вона забезпечує електроенергією і теплом мешканців 5 районів Києва

Як вода врятувала Київ від знеструмлення

Але будь-який ремонт - це час. Особливо, враховуючи те, що РФ застосовує тактику повторних атак на енергетичні об'єкти.

На період, поки такий об'єкт не генерує електроенергію, споживачів підключають до іншого. Так, до прикладу, коли російські ракети вразили ТЕЦ в Києві містян виручила ГЕС (гідроелектростанція). В ГЕС замість пару вода під тиском обертає турбіни, що і генерує струм.

Щоправда, спуск води з Київського водосховища через турбіни ГЕС призвів до підвищення рівня води в Дніпрі, зокрема в межах Києва.

"Підняття рівня води було зумовлено тим, що почали виділяти більше енергії станції Дніпровського каскаду, і цим було компенсовано нестачу електроенергії в даний конкретний момент часу саме в столичному регіоні", - пояснює ВВС News Україна експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

Автор фото, Олександр Кіліверді Підпис до фото, Підтоплення набережної в Києві

Експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук підтверджує ці дані, але й наводить свої застереження.

Він каже, що активне використання ГЕС може призвести до критичного зниження води у водосховищі, що може після цього тривалий час наповнюватись для відновлення роботи.

"Насправді погано, що вони в "Укргідроенерго" спускають свої запаси води… Нас чекає ще весна і там ще необхідно дочекатися паводку, щоб вода прийшла і дала ресурси для вироблення електроенергії", - вказує аналітик.

Однак, генерація енергії з ГЕС допомагала лише покрити пікові навантаження у вечірні і ранкові години, основний об'єм струму надають атомні станції. Зокрема, для Київського регіону - це Рівненська АЕС.

Але атомна генерація також має свої особливості.

"Атомні блоки не можуть збільшувати своє навантаження впродовж доби, вони працюють з постійним навантаженням, забезпечують базове споживання електроенергії", - пояснює Рябцев.

Відповідно, має бути додаткове джерело генерації, яке і покриватиме пікові години впродовж дня. Зазвичай, саме це робили ТЕС і ТЕЦ.

Однак, наразі вони пошкоджені. Влада вирішили вийти з ситуації таким шляхом, що закликала громадян зменшити навантаження на систему в ранкові і вечірні години.

Альтернатива цьому - примусове відключення частини споживачів в ці часові проміжки.

Юрій Корольчук однозначно виступає за цей шлях: "Заклики до споживачів економити електроенергію дають менший ефект. Примусові відключення - це єдиний правильний варіант".

Автор фото, ДСНС Підпис до фото, Рятувальник під час гасіння пожежі на київській ТЕЦ

Навіщо Росія атакує ТЕС і ТЕЦ

Отже, ТЕС, ТЕЦ і підстанції - це об'єкти, часткове ураження яких не призводить до критичного розбалансування всієї енергосистеми країни.

Крім того, слід зауважити, що побудовані в радянські часи теплоелектростанції - це доволі міцні об'єкти, які непросто вщент зруйнувати навіть ракетними обстрілами.

Однак, експерти бачать іншу мету в постійних російських ударах. Це не так руйнування, як "пристрілка".

Оскільки такі самі ракетні удари по українських ТЕЦ, але вже під час опалювального сезону можуть призвести до більш катастрофічних наслідків, ніж декілька годин без світла.

"Якщо будуть зруйновані ТЕЦ, коли на вулиці -10…-15 градусів, то існує небезпека виходу з ладу всієї трубопровідної системи, яка транспортує теплоносій від цієї станції до споживача", - каже Рябцев.

"Якщо замерзне вода в цих трубах, вона розірве просто труби, відновити її буде неможливо. - зазначає він і нагадує такий випадок в українській історії. - Була така проблема в Алчевську (в січні 2006 року, - Ред.), коли через вихід з ладу ТЕЦ повністю була зруйнована система централізованого теплопостачання. Вона просто самоліквідувалася. Це дуже небезпечно".

Опалювальний сезон в столиці має початися вже 20 жовтня. "Рішення про старт сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі", - пояснив мер Віталій Кличко.

Юрій Корольчук вважає, що РФ спеціально показує українському керівництву, що може статися під час холодів, і змушує його піти на російські умови припинення війни.

"Я б розцінив так, що всі ці удари мають підготовчий характер до опалювального сезону. Вони скеровані більше на момент переговорів, це таке намагання примусити Україну до переговорів".

Крім того, на думку експерта, Росія намагається знайти слабкі місця і "розхитати" українську енергосистему. За його даними, насправді завдані удари вразили не 30%, а 10% української енергогенерації, але вже мали відчутні наслідки.

"Технічно шкода завдається, але на такому рівні, щоб система функціонувала. Я це порівнюю з розхитуванням огорожі. Тобто ти береш і потроху хитаєш-хитаєш її, колись вона може впасти", - розмірковує експерт.

В контексті стратегії "розхитування" особливу роль, на його думку, відіграють постійні атаки дешевими дронами на електропідстанції. Кожне ураження трансформаторів змушує зупиняти розподілення енергії, відновлювати обладнання і запускати його знову.

Автор фото, Reuters

Що може зробити Україна?

І незалежні експерти, і влада сходяться в одному: найкращий захист об'єктів енергетичної інфраструктури України - це посилення систем протиракетної і протиповітряної оборони безпосередньо над ними.

"Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об'єктами", - публічно закликає міністр енергетики Герман Галущенко західних партнерів.

Практичні рекомендації до українців - це вже згадані заклики скоротити споживання електроенергії протягом дня, а особливо - у години вечірнього піку - ‪з 17-00‬ до 23-00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", - пояснює міністр.

Це дає певний результат. Наприклад, 10 жовтня, в день масових ракетних ударів, українці у вечірні години добровільно зменшили споживання на близько 10-11%.

Ще один варіант, який обговорюється, - імпорт електроенергії в Україну з країн Європейського Союзу. До 11 жовтня ситуація була протилежною - Київ, маючи надлишок енергії, експортував її до ЄС.

Атаки на енергосистему змусили припинити цей експорт.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль зазначив, що можливість імпорт енергії з Європи є, але поки що немає такої необхідності.

"Наразі немає потреби ні в аварійній допомозі з боку європейських країн, ні в імпорті електричної енергії. Така можливість за потреби у нас є", - вказує він.

Експерт з енергетики Юрій Корольчук скептично ставиться до такої потенційної можливості. За його словами, європейські сусіди України насправді можуть надати "невеликі об'єми" електроенергії, крім того, є технічні проблеми з тим, як доправити її до українських споживачів.

"Той обсяг електроенергії з ЄС, він дійсно може закрити якусь частину від потреби. Але якщо буде, наприклад, блекаут в Україні, то її просто прийняти не зможуть тут".

Наразі головним гарантом стабільної роботи української енергосистеми залишається лише безпечне небо, надійне захищене від російських ракет.