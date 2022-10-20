Росія іранськими дронами нищить міста України. ЄС ввів санкції проти Ірану

1 година тому

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Акція протесту 17 жовтня біля іранського посольства у Варшаві. Мітингувальники вимагали санкцій проти цієї країни після атаки дронів на Київ.

Європейський союз вирішив ввести санкції проти Ірану. Причина полягає у використанні російськими військами іранських дронів для атак на Україну.

В четвер, 20 жовтня, Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників Росії.

Про це повідомило у Twitter головування Чехії у Раді ЄС.

Посли ЄС узгодили санкції проти компаній-постачальників іранських безпілотників, які вдарили по Україні. Письмова процедура завершена, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні", - зазначено в повідомленні.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Іранський дрон Shahed в небі над Києвом

Хто потрапив під санкції?

Відзначається, що країни ЄС вирішили заморозити активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за поставки безпілотників.

ЄС також готовий поширити санкції на ще 4 іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

За даними ЗМІ, під санкції потрапила Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського ударного безпілотника Shahed.

Саме він найчастіше використовується для атак по Україні. За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, з 13 вересня, коли їх вперше почали використовувати війська РФ, українські армійці збили вже 223 дрона.

Автор фото, EPA Підпис до фото, 17 жовтня у Києві іранський дрон зруйнував будинок у центрі і вбив 5 людей, серед них вагітна на 6-му місяці

За словами президента Володимира Зеленського, усього Росія замовила в Тегерану партію з 2400 безпілотників.

Розвідка ж повідомила, що Іран вже відправив Росії 1700 з них.

Санкції також введені проти начальника штабу Збройних сил Ірану генерал-майора Мохаммада Хоссейна Багері, командувача аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєда Агаджані та начальника логістики в міноборони Ходжатола Гореїші.

Заперечення Ірану і реакція України

Влада Ірану заперечує надання Росії дронів для атак на українські міста. Будь-які докази зворотного офіційні особи Тегерану називають "безпідставними".

"Ісламська Республіка Іран вважає опубліковані новини про постачання безпілотників у Росію для використання в конфлікті в Україні безпідставними та не підтверджує їх", — зазначає представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані в коментарі китайському агентству Xinhua.

Однак, верховний лідер Ірану, Аятола Алі Хаменеї побічно натякнув, що його країна пишається "небезпечністю" своїх безпілотників.

"Раніше говорили, що фото іранських безпілотних літальних апаратів — це фотошоп. Тепер кажуть, що вони дуже небезпечні", — цитує іранське агенстсво APA його слова.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Портрет Верховного лідера Ірану, Аятоли Алі Хаменеї на фоні балістичних ракет Zolfaghar ("меч пророка Мухамеда").

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Україна вважає дії Ірану недружніми. МЗС ініціювало розівання дипломатичних відносин з Тегераном.

Також, ще наприкінці вересня було вирішено позбавити акредитації в Україні іранського посла.

Рішення про європейські санкції міністр Дмитро Кулеба привітав.

"Я вітаю швидкі дії ЄС після мого заклику в понеділок запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії вбивати українців і завдавати шкоди нашій енергетичній інфраструктурі. За три дні ЄС погодив ряд обмежень, які набудуть чинності вже сьогодні", - зазначив він.

Тим часом український генштаб повідомив, що окрім безпілотників Іран надає РФ також інструкторів для ознайомлення з роботою цієї зброї.

"За попередньою інформацією, керівництво Ірану та російської федерації домовилися про направлення на територію російської федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2", - сказано в повідомленні генштабу ЗСУ за 20 жовтня.

Західні ЗМІ в свою чергу повідомляють про домовленість Тегерану надати російським військам балістичні ракети. Вони теж можуть бути використані для атак на українські міста.