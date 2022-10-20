Ліз Трасс подала у відставку з посади британського прем'єра

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ліз Трасс оголошує про свою відставку біля будинку уряду в Лондоні

Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс подала у відставку. Вона вступила на посаду лише на початку минулого місяця.

Про відставку оголосила сама Трасс.

Близько 15:30 за київським часом очільниця уряду виступила із заявою на Даунінг-стріт.

Трасс сказала, що повідомила королю Чарльзу, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії.

Ліз Трасс продовжує свою заяву біля номера 10.

В присутності десятків репортерів вона сказала, що прийшла на посаду в період "великої економічної та міжнародної нестабільності".

За її словами, країну надто довго стримували, і її обрала партія з "мандатом змінити це".

Вона сказала, що її уряд виплатив рахунки за електроенергію та скоротив національне страхування, а також виклав бачення "економіки з низькими податками та високим темпом зростання".

Вона додала: "Я визнаю... враховуючи ситуацію, що я не можу виконати мандат, на який мене обрала Консервативна партія".

Трасс додала, що залишатиметься прем'єр-міністром, доки не буде обраний наступник. Вибори нового керівника Консервтаивної партії мають бути вже на наступному тижні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Останніми тижнями Трасс була під тиском. Її закликали подати у відставку

Реакція на відставку

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Ліз Трасс перебувала на посаді лише 45 днів - це найкоротший термін перебування на посаді прем'єр-міністра Великобританії. Другим найкоротшим прем'єр-міністром був Джордж Каннінг, який пропрацював 119 днів після смерті в 1827 році.

Лідер лейбористів Кір Стармер зажадав проведення загальних виборів "негайно" після того, як Ліз Трасс оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра.

Лідер Палати громад і колишня претендентка на прем'єрство Пенні Мордаунт каже, що вона "зберігає спокій і продовжує роботу" і закликає інших робити те саме.

Ринки стримано відреагували на відставку очільника уряду.

Британський фунт спочатку піднявся відразу після заяви, а потім знову впав на позначку в 1,12 долара.

Перед тим, як Трасс виступила зі своєю заявою, один аналітик сказав, що ринки "спостерігають у якомусь приголомшенні, з відкритим ротом" за політичними подіями.