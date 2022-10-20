"Війна прийшла в Росію". Що означають укази Путіна про "воєнний стан"

1 година тому

Автор фото, Sergei Ilyin/Russian Presidential Press and Inform

Президент Володимир Путін вперше в сучасній російській історії ввів "воєнний стан" - поки що лише на окупованих територіях України, які Росія незаконно оголосила "приєднаними". Президент Росії також запровадив у решті російських регіонів режими різних "рівнів реагування", які також є певними елементами руху до "воєнного стану".

Усі губернатори Росії отримали повноваження запроваджувати обмеження на своїх територіях. Наприклад, у прикордонних регіонах указ передбачає заборону пересування для мешканців.

Поки що такі заборони губернатори обіцяють не вводити.

Про запровадження "воєнного стану" у чотирьох анексованих регіонах України Путін оголосив на початку засідання Ради безпеки.

Побоювання, що Кремль може піти на такий крок, висловлювали від початку вторгнення Росії в Україну. Але російська влада всі ці місяці говорила, що планів вводити воєнний стан ані на окремих територіях, ані по всій країні вона не мала.

"Нагадаю, що у Донецькій Народній Республіці, Луганській Народній Республіці, а також у Херсонській та Запорізькій областях до їхнього вступу до складу Росії діяв режим воєнного стану. І зараз нам необхідно оформити цей режим вже в рамках російського законодавства. Тому мною підписаний указ про запровадження воєнного стану у цих чотирьох суб'єктах", - заявив Путін на початку засідання.

У своїй промові президент Росії згадав "референдуми", за підсумками яких українські території були "приєднані до Росії", - їхню легітимність, як і саму анексію, не визнають ані Україна, ані абсолютна більшість світової спільноти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На так званих "референдумах" були присутні озброєні люди

Режим воєнного стану в Росії регулює однойменний федеральний конституційний закон 2002 року. Відповідно до його положень, підставою для запровадження такого заходу є "агресія проти Російської Федерації або безпосередня загроза агресії".

Путін вводить воєнний стан на тлі наступу України в Херсонській області. Окупаційна влада регіону почала вивозити звідти жителів, а командувач російського угрупування Сергій Суровікін заявив про "непросту ситуацію" під Херсоном і навіть припустив, що Росії доведеться ухвалити "непрості рішення".

Режим воєнного стану дає владі практично необмежені повноваження щодо скорочення прав і свобод громадян і, по суті, переводить регіони, в яких його вводять, у стан облоги.

Заходи, які можуть застосовувати під час воєнного стану, докладно перелічені у статті 7 закону "Про воєнний стан" - закон дозволяє вводити їх указами президента. У тій же статті зазначено, що референдуми та вибори до органів влади та місцевого самоврядування у період воєнного стану не проводяться.

Загалом у статті 7 цього закону перераховано 19 можливих заходів. Ось їх неповний список:

Введення особливого режиму в'їзду та виїзду з територій, на яких введено воєнний стан, та обмеження на свободу пересування ними

Заборона на виїзд громадян за межі Росії

Заборона проведення мітингів, зборів, пікетів та страйків

Введення воєнної цензури - зокрема контроль за телефонними розмовами та листуванням

Припинення діяльності партій та об'єднань (зокрема релігійних), які ведуть "пропаганду та агітацію"

Вилучення майна на потреби держави (власникам потім мають компенсувати його вартість)

Обмеження руху транспортних засобів та право на їхній огляд

Введення комендантської години

Заборона продажу зброї, введення особливого режиму обороту спиртних напоїв та ліків, що містять наркотичні та інші сильнодіючі речовини

Залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони - наприклад, відновлення пошкоджених воєнних об'єктів

Відселення мешканців "у безпечні райони"

Інтернування (примусова ізоляція, переселення чи обмеження свободи пересування) громадян держави, яка воює з Росією (тобто, у цьому випадку, українців). У примітці до статті 7 наголошується, що інтернування можна застосовувати лише у разі агресії проти Російської Федерації.

За всю історію існування закону його норми поки що жодного разу не застосовували.

Відповідно до положення закону, у разі запровадження воєнного стану Володимир Путін повинен повідомити генсеків ООН та Ради Європи про "відступ Російської Федерації від своїх зобов'язань за міжнародними договорами, пов'язаними з обмеженням прав і свобод громадян".

Істерика у "товаріщєй чєкістов"

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку Росії слід розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - прокоментував указ Путіна радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Відреагував на указ і сам Зеленський.

Автор фото, Пресслужба президента України

"Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну, - сказав він. - Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії".

"Інші заходи"

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Крім чотирьох анексованих суб'єктів, в указі Путіна про воєнний стан не згадуються інші регіони. Але в третьому пункті документа йдеться, що "за потреби" в період дії воєнного стану в Росії "можуть застосовувати інші заходи", передбачені законом 2002 року.

Це положення указу привернуло велику увагу - насамперед, тому що до кінця неясно, які саме повноваження воно дає владі і де їх зможуть застосовувати.

Пояснень щодо того, що саме влада вважає "іншими заходами", в указі немає. Але в тексті закону "Про воєнний стан" є 8-та стаття "про інші заходи", які влада може застосовувати при введенні воєнного стану - з метою "виробництва продукції" та надання послуг для потреб держави, армії чи населення.

Директор правозахисної організації "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко вважає, що указ Путіна вводить в дію саме цю статтю 8, хоча прямо в документі вона не згадується.

Серед "інших заходів", передбачених статтею 8, - право влади змінювати податкове регулювання та вводити обмеження на "економічну та фінансову діяльність", обіг майна, вільне переміщення товарів та послуг, пошук, виробництво та розповсюдження інформації.

У законі окремо зазначено, що такі "інші заходи" можна застосовувати як у регіонах, де запроваджено воєнний стан, так і на решті території країни.

Указ 756

Оголосивши воєнний стан на окупованих територіях, Путін повідомив, що вважає за необхідне "наділити додатковими повноваженнями керівників усіх російських регіонів".

Президент визнав, що "стан справ" і "коло завдань" у різних регіонах відрізняються, тому повноваження губернаторів повинні відрізнятися залежно від "рівнів реагування на ризики, що виникають".

Указ про такі повноваження - він отримав номер 756 - був опублікований відразу після виступу Путіна. У ньому перераховані заходи, які вже вжиті або можуть бути вжиті на всій території Росії і конкретно на анексованих територіях України та в прикордонних регіонах Росії, а також у всіх суб'єктах Південного та Центрального федеральних округів.

Перелік заходів, а також терміни та порядок їхньої реалізації, згідно з указом Путіна, визначатимуть губернатори. Також створюються оперативні штаби із представників силових структур. Рішення губернаторів та штабів будуть обов'язковими для громадян.

На всіх цих територіях будуть проводитися "мобілізаційні заходи" для потреб збройних сил та військових формувань, а також у сфері економіки, цивільної оборони та "потреб населення". Зокрема це може означати переведення підприємств на випуск військової продукції, пояснив ВВС Сергій Кривенко.

Поправки до закону "Про оборону" про спецзаходи у сфері економіки під час воєнних операцій "за межами території Росії" (на той момент окуповані території сходу України ще не були "приєднані" до РФ) були прийняті та набули чинності у липні.

Вони передбачають розконсервування мобілізаційних потужностей, розбронювання держрезерву.

Співробітників низки організацій та об'єктів цей закон дозволяє переводити на ненормований графік роботи у позаурочний та нічний час, у вихідні дні та заборону йти у відпустку.

Юридичним особам такі заходи забороняють відмовлятися від укладання контрактів держоборонзамовлення або на постачання товарів, робіт та послуг для армії. Ймовірно, положення цього закону влада РФ поширить і на воєнні операції на територіях, які вони тепер вважають російськими.

Набір заходів, передбачених указом 756, та рівні реагування в регіонах визначаються залежно від їхньої близькості до лінії фронту. Конкретні заходи в указі обрані з тієї ж статті 7 закону "Про воєнний стан".

По всій країні запроваджується посилена охорона громадського порядку та забезпечення безпеки - зокрема військових, державних об'єктів та об'єктів інфраструктури. Також запроваджується "особливий режим" для основної інфраструктури - транспорту, комунікацій, зв'язку, енергетики та інших небезпечних об'єктів. Усе це називається "рівнем базової готовності".

У Південному та Центральному федеральних округах - зокрема у Москві - вводиться "рівень підвищеної готовності", згідно з яким також можливі:

обмеження руху транспорту та запровадження його огляду

перехід під контроль влади та використання для потреб оборони об'єктів інфраструктури (транспорту, комунікацій, зв'язку, енергетики), а також друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем (зокрема приватних).

На анексованих територіях Криму, Севастополя та в прикордонних регіонах Росії - Краснодарському краї, Бєлгородській, Курській, Воронезькій та Ростовській областях ("середній рівень реагування") до всіх вищеперелічених додаються жорсткіші обмеження:

людей з цих територій примусово "тимчасово" відселятимуть у безпечні райони - у стаціонарне чи тимчасове житло

вводиться "особливий режим" в'їзду, виїзду та обмеження свободи пересування

"Максимальний рівень реагування" призначений для окупованих територій "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, де запроваджується воєнний стан. Там буде організована територіальна оборона - це регулюється законом "Про оборону" - і створені штаби тероборони.

У законі "Про оборону" є Стаття 22 "Територіальна оборона", але передбачене цією статтею положення про тероборону, яке має визначати порядок її організації, розгортання та ведення, у Росії досі не затверджено. Затвердити його, а також план тероборони, має президент.

Призначена Росією влада анексованих територій указом 756 набуває повноважень, передбачених законом "Про воєнний стан".

Автор фото, Getty Images

Перекреслені надії окупованого Донбасу

"Ці укази перекреслюють надії жителів Донбасу, що прийде Росія і в них з'явиться хоч якесь законодавство. Виявилося, що на цих територіях ситуація буде не покращена, а посилена, - коментує Кривенко. - Закон "Про воєнний стан" прямо вказує на можливість вилучення майна та заборону пересування".

Пункт указу про "особливий режим" - зокрема на об'єктах комунікацій та зв'язку в ЦФО - означає, що влада може взяти під контроль МТС, Білайн та інших операторів, а працівникам перерахованих в указі об'єктів можуть посилити графік роботи або заборонити на період дії указу відпустки, припускає Кривенко.

Загалом поширення указу 756 на Центральний федеральний округ "означає, що війна прийшла на територію Росії і, схоже, розпочалася підготовка до оборони Москви", розмірковує Кривенко. Експерт нагадав, що аналогічні заходи в залежності від близькості фронту запроваджувалися під час Великої Вітчизняної війни.

Тим часом губернатори прикордонних та інших регіонів, коментуючи отримані ними нові повноваження, практично в один голос заявили, що ситуація на їхніх територіях стабільна і контрольована, і обмежень для мешканців поки що запроваджувати не планується.

Кремль також запевнив, що закриття російських кордонів не планується, МЗС Росії додало, що планів запроваджувати додаткові обмеження на виїзд із країни теж немає.

Втім, ще 10 жовтня речник президента Дмитро Пєсков заперечував наявність у Кремля планів взагалі запроваджувати десь воєнний стан.