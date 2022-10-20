Швидкоплинна леді. Британія випроваджує Ліз Трасс у відставку

Олексій Калмиков

ВВС

35 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Прем'єрство Ліз Трасс розпочалося з чорної смуги. Білої вона може і не дочекатися

Британський прем'єр-міністр Ліз Трасс щойно оголосила про відставку. Їй вистачило п'яти тижнів на те, щоб поглибити політичну й економічну кризу, в яку Британія поринула після рішення залишити Євросоюз.

Уряд Трасс тріщав по швах, і відставка прем'єрки була лише питання часу, необхідного на пошук заміни.

За п'ять тижнів Трасс втратила двох головних міністрів, підтримку парламентської фракції та електорату. Її рейтинг ледве дотягує до 15% - це нижче, ніж будь-який з британських прем'єрів у сучасній історії. Гірше того, її план реформ у дусі брекзиту не знайшов розуміння на ринках, що поставило під загрозу фінансову стабільність, пенсійну систему та економіку загалом.

Під питанням і влада партії торі, що керує Британією вже понад 12 років.

За останні чотири роки змінилися три прем'єри, а за останні чотири місяці - чотири міністри фінансів. Це вже хаос, адже глава мінфіну (він же канцлер) - права рука прем'єра, головний міністр уряду. За ними закріплена навіть сусідня з очільником уряду резиденція на Даунінг-стріт, будинок 11.

Події останніх тижнів та дії Ліз Трасс поставили ядерну державу із сімки найрозвиненіших країн планети на межу соціального, політичного та економічного колапсу.

Це найкоротше прем'єрство в сучасній історії Британії. Попередній рекорд належав Джорджу Каннінгу, який несподівано помер у 1827 році, пробувши на посаді п'ять місяців.

Зухвала ставка та швидка відставка

Все почалося з того, що ідеолог брекзиту Борис Джонсон забрехався і був змушений піти у відставку. Йому на зміну партія (а не народ, такі правила) обрала Ліз Трасс.

Трасс заручилася підтримкою правого крила парламентської фракції Консервативної партії, який виступає за жорсткий брекзит, повне дерегулювання економіки, скорочення податків та соціальних видатків.

Трасс представила свій економічний план саме в цьому ключі - зниження податків на багатих, скасування запланованого підвищення податків на бізнес та підтримка населення грошима у відповідь на зростання цін на світло й тепло у зв'язку з енергетичною війною Володимира Путіна проти Європи.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Протест на з'їзді торі: "Хто за це голосував?" Трасс без загальних виборів скасувала частину передвиборчих обіцянок

Радикальний план Трасс коштував приблизно чверть трильйона фунтів, проте ні вона, ні її міністр фінансів Квазі Квартенг не повідомили, звідки візьмуть гроші. Пообіцяли розповісти наприкінці листопада.

Серед тих, хто вкладав особисті та чужі гроші у британську економіку, розпочалася паніка. Перспектива бути кредитором країни з діркою у бюджеті у чверть трильйона фунтів налякала інвесторів. План Трасс-Квартенга замість процвітання вів країну до краху, і треба було щось робити.

Трасс спочатку відкидала всі претензії й відповідала гаслами з трьох слів. Буквально: "Зростання, зростання й зростання". Або: "Зробимо, зробимо, зробимо".

Не допомогло. Довелося жертвувати. Жертвою став міністр фінансів Квартенг. Знову не допомогло.

І преса, і депутати парламенту вже майже тиждень ставлять Трасс одне запитання: чому ви досі тут?

"Повний бардак"

Після першої відставки події почали стрімко розвиватися.

На місце звільненого Квартенга призначили Джеремі Ганта, який ще недавно виступав проти Трасс у партійних перегонах за прем'єрську посаду. Попри статус чужинця, новачка та правої руки Трасс, він негайно посунув прем'єрку та повністю переписав її програму.

Усі оголошені реформи Трасс відправили на смітник. Зниження одних податків, відмова від підвищення інших - і навіть підтримка населення перед нечуваними рахунками за газ і світло були повністю або частково скасовані. На додаток, Гант не відкидав подальших змін, що суперечили лібертаріанському курсу Трасс.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Інфляція у Британії досягла 40-річних висот - понад 10%

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Такого ще не було в історії британської демократії, щоб чинний прем'єр прийшла до влади, оголосила новий курс, але їй негайно дали по руках і скасували всі починання - а вона б залишилася при владі.

Саме тому опозиція на першому щотижневому звіті прем'єрки перед парламентом у середу неодноразово цікавилася: якщо все, з чим прем'єр прийшла у владу, відправили на смітник, а першу скрипку в уряді грає не вона, а канцлер, чому Трасс досі не подала у відставку?

Вона у відповідь казала, що народ страждає, і не час міняти коней на переправі. Опозиція голосно сміялася у відповідь. Трасс замість відповідей по суті переходила на особистості, а її соратники по партії вдавали, що нічого не відбувається і запитували прем'єрку про її зустріч із жіночою збірною з футболу та що вона думає про забіг по перетятій місцевості серед військовослужбовців.

Не встигли закінчитися дебати в парламенті як другий ключовий міністр уряду Суелла Браверман подала у відставку з посади міністра внутрішніх справ, пропрацювавши лише шість тижнів.

Офіційно - за злив закритого урядового документа з особистого мобільного телефону. Але з заяви про відставку стало зрозуміло, що навіть найближчі ідеологічні соратники Трасс залишають корабель, що тоне.

Тепер уже ексміністр внутрішніх справ Браверман прозоро натякнула, що Трасс самій пора на вихід, тому що потрібно визнавати помилки й "не можна вдавати, що ми не помилялися, і все чарівним чином якось само собою виправиться".

"Це повний бардак", - передав загальний настрій експертів один з керівників дослідницького центру Eurasia Group Мідж Рахман.

"Найголовніше завдання влади зараз - відновити економічну стабільність. Вони лише на півдорозі. Тепер потрібно: Перше. Позбутися Трасс..." - склав він свій план дій, у якому ще три пункти: вибори нового лідера торі членами фракції, а не всієї партії, новий збалансований бюджет і відновлення єдності в партії, що гризеться між собою.

До чого тут брекзит

Відставка Трасс - логічне продовження проєкту розлучення з Євросоюзом.

Завдяки єдиному економічному простору Британія за 40 років перетворилася з "хворої людини Європи" на розвинену економіку та ворота для інвестицій у ЄС. Однак в останнє десятиліття зростання добробуту зупинилося.

За 12 років правління консерваторів Британія пережила масштабне скорочення соціальних витрат у відповідь на світову фінансову кризу 2008 року, "ні" на референдумі про незалежність Шотландії й "так" на референдумі про вихід із ЄС.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Джонсон прийшов до влади під гаслом "Завершимо брекзит". Минуло три роки, а віз і нині там

Брекзит поставив хрест на кар'єрі прем'єра Девіда Кемерона, що організував референдум. Йому на зміну партія торі обрала Терезу Мей. Вона спробувала розв'язувати головне питання брекзиту: як розпрощатися з найближчим і найбагатшим ринком, при цьому не збідніти й не допустити розколу країни через відсутність кордону між Північною Ірландією, частиною Сполученого Королівства та республікою Ірландією, членом ЄС.

Мей обрала єдиний доступний варіант - "напівбрекзит". Коли Британія залишається в митному просторі ЄС, щоб уникнути морського кордону з Північною Ірландією. Цей варіант не влаштував консерваторів, і їй на зміну обрали ідеолога та обличчя брекзиту Бориса Джонсона.

Він підписався під морським кордоном усередині країни, представив це як остаточне розв'язання питання з брекзитом, виграв вибори й забезпечив більшість у парламенті до 2024 року. А саме слово "брекзит" зникло з британського політичного лексикону.

Однак проблеми нікуди не поділися. Згодом стало зрозуміло, що запропонований Джонсоном варіант не працює, а передомовитися з ЄС не виходить. Обіцяний дивіденд від брекзиту ніяк не надходив, країна біднішала.

За розрахунками Economic and Social Research Institute, брекзит спричинив скорочення торгівлі з ЄС на 20%.

У Британії нині низька продуктивність праці, найшвидша інфляція та найповільніше зростання серед конкурентів. Обсяг британської економіки, як і раніше, на 0,2% нижчий, ніж був до ковіду, тоді як у єврозоні - на 1,8% вищий, а США взагалі відновилися ще минулої зими.

Виборці це відчувають на собі.

Згідно з прогнозом Банку Англії, найближчого року громадянам світить найбільше падіння рівня життя за всю 60-річну історію таких розрахунків.

Навіть якщо торі знайдуть спосіб змінити Трасс найближчим часом, перед ними постає нетривіальне завдання повернути країну на шлях процвітання та соціальної гармонії. Прості рецепти вичерпані. Попереду - складні рішення.

Згідно з розрахунками британського наукового центру Resolution Foundation, країна стоїть на порозі найбільшого підвищення податків з 1993 року, і це не кінець. Для досягнення заявлених цілей доведеться скоротити десятки мільярдів фунтів витрат на школи, лікарні, поліцію, ремонт доріг, доступне житло та соціальну допомогу.

Новий канцлер Гант оголосить терміновий план економії 31 жовтня. Він розповість, кому і де доведеться утиснутись, менше їсти, рідше топити. Але навіть цей непоказний політик зараз популярніший за самовпевнену Ліз Трасс, яка обіцяла всім зниження податків і світле майбутнє.

Трасс намагалася наслідувати Маргарет Тетчер. "Залізна леді" була при владі десять з лишком років. Для Трасс навіть десять тижнів на посаді прем'єр-міністра Великої Британії стали б досягненням.