"Зброю не дамо". Чому Ізраїлю все складніше балансувати щодо України

Том Бейтман

Кореспондент ВВС на Близькому Сході

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Росія використовує безпілотники іранського виробництва для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру

Ізраїль знову відмовився продавати Україні засоби ППО.

Українські міста в останні тижні неодноразово зазнавали атак дронів іранського виробництва, також відомих як дрони-камікадзе, та інших ракет, запущених Росією.

Тож Україна знову попросила Ізраїль продати системи протиповітряної оборони, які б допомогли країні захиститися від російських ракетних ударів, заявивши, що "співучасть" Тегерана має бути "червоною рискою" для Ізраїлю.

Ізраїль та Іран — закляті вороги, але ізраїльтяни поки що утримуються від надання зброї Україні - аби зберегти відносини з Москвою.

У середу міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що їхня позиція не змінилася.

"Наша політика щодо України зрозуміла — ми на боці Заходу, ми надавали гуманітарну допомогу, дбали про біженців та поранених", — сказав він ізраїльському радіо Kan.

Виступаючи пізніше перед дипломатами ЄС, Ганц заявив: "Ми не постачатимемо зброю Україні".

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в рамках наших обмежень, як ми це робили в минулому", - каже Ганц

Щонайменше вісім людей загинули в понеділок під час атаки дронів-камікадзе в Україні.

Українська влада звинувачує Іран в постачанні безпілотників та дронів-камікадзе Shahed-136, якими росіяни обстрілюють українські міста та енергооб'єкти.

США заявили, що постачання Іраном бойових безпілотників до Росії порушують санкції ООН і що Росію притягнуть до відповідальності за воєнні злочини, скоєні з використанням цих дронів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням "невідкладно" надати Україні системи ППО.

"Тепер, коли Іран фактично став співучасником злочину агресії проти України, я вважаю: якщо в Ізраїлі є хтось, хто ще має якісь сумніви щодо допомоги України, вони мають розвіятися", — сказав він.

"Ті самі безпілотники, що нищать сьогодні Україну, спрямовані й на Ізраїль", - додав голова українського МЗС.

"Свобода дій" у Сирії

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Останніми тижнями Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру українських міст далі від лінії фронту.

Минулої середи міністри оборони країн НАТО зібралися в Брюсселі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.

Країни НАТО постачають Україні оборонне озброєння від початку війни, а США і Європа нещодавно зобов'язалися надати більш досконалі системи.

Цього тижня Україна попросила Ізраїль продати системи протиповітряної оборони, які б допомогли країні захиститися від російських ракетних ударів. Зокрема, Київ хотів би придбати "Залізний купол", систему далекої дії "Барак 8", ЗРК Patriot та наземну лазерну систему Iron Beam ("Залізний промінь"), що працюватиме як доповнення до "Залізного купола".

Під час виступу в ізраїльському парламенті у березні президент України Володимир Зеленський закликав допомогти, заявивши: "Усі знають, що ваші системи ППО - найкращі".

Найвідомішим засобом ППО Ізраїлю є його "Залізний купол", розроблений разом зі США. Цей комплекс - один з трьох елементів багаторівневої системи протиракетної та протиповітряної оборони країни.

Його створення стало реакцією на повітряні атаки Лівану в 2006-2007 роках. За даними військових, під час недавніх конфліктів із бойовиками у Газі система перехопила близько 90% снарядів, що перетнули територію Ізраїлю та прямували до населених пунктів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Україна дуже зацікавлена в отриманні від Ізраїлю системи протиракетної оборони "Залізний купол"

Але аналітики кажуть, що вона навряд чи була б ефективною в Україні, чия територія приблизно в 30 разів більша, ніж в Ізраїлю, і яку Росія обстрілює за допомогою зброї значно більшої дальності, включно з крилатими ракетами.

Небажання Ізраїлю брати участь у продажу зброї Україні навіть на тлі повідомлень про те, що Росію озброює Іран, пов'язане з впливом, який це рішення може мати на Близькому Сході.

Як пише New York Times, Ізраїль відмовився продавати свою зброю, бо боїться, що після цього Росія буде перешкоджати його повітряним ударам по цілях в Сирії, де російська армія досі присутня.

"Росіяни сидять біля наших кордонів, в районі Голанських висот, у Сирії та вздовж берегів Середземного моря, військово-морські сили постійно поряд. Ізраїль [не може] перебувати у відкритому конфлікті з росіянами", - заявив ВВС ізраїльський військовий аналітик Алекс Фішман.

Ізраїльські військові інформують Росію про майбутні авіаудари в Сирії, використовуючи гарячу лінію, офіційно відому як "спільна російсько-ізраїльська робоча група із запобігання небезпечним інцидентам у Сирії".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Російські війська розміщені в Сирії для підтримки уряду президента Башара Асада

Збереження того, що в Ізраїлі називають військовою "свободою дій" у Сирії, є пріоритетом для служби безпеки Ізраїлю. Його турбує, з-поміж іншого, те, що роздратування Москви призведе до подальшого зміцнення позицій Ірану в Сирії.

Турбота про єврейську громаду

Однак президент Зеленський знову тиснув на Ізраїль, минулого місяця він заявив, що "шокований" тим, що "Ізраїль нам нічого не надав. Нічого. Нуль".

На думку військового аналітика Фішмана, історичні зв'язки Ізраїлю як з Росією, так і з Україною, є такими ж важливими, як і дипломатичні та військові обмеження.

"Пріоритетом ізраїльської зовнішньої політики є єврейська громада", - пояснює він.

Ізраїль став свідком масового приїзду євреїв із СРСР після його розпаду у 1989 році.

Вторгнення РФ в Україну знову спровокувало масову міграцію єврейського населення - станом на серпень 2022 року 165 тисяч євреїв виїхали з Росії, з них 20 500 емігрували до Ізраїлю.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У Росії вимагають ліквідувати через суд єврейське агентство "Сохнут"

Україна також має одну з найбільших єврейських громад у Європі. Приблизно 15 тисяч українських біженців живуть в Ізраїлі, третина з яких має право на отримання ізраїльського громадянства.

Точкою напруги у відносинах Росії та Ізраїлю є єврейське агенство "Сохнут", що займається забезпеченням зв'язків між євреями всього світу, а також питаннями репатріації.

У липні міністерство юстиції Росії звернулося до суду з вимогою ліквідувати цю автономну некомерційну організацію, звинувативши її в порушенні законів про конфіденційність.

Це спровокувало дипломатичний конфлікт між Ізраїлем і Росією.

"Якщо ми продамо українцям зброю, першим кроком буде те, що росіяни ліквідують єврейське агентство", — каже Фішман.