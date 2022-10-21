Вбиті діти Лиману, який оговтується від окупації. Фото

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Клер Пресс Підпис до фото, На лиманському кладовищі знайшли стихійні могили дітей: дівчаток 2008, 2019, 2021 років народження та хлопчиків 2011 та 2012 років народження

У Лиман на Донеччині починають повертатися мешканці, які евакуювалися навесні через бойові дії. Хоча місто практично повністю зруйноване, там немає електрики, води, тепла, не працюють жодні магазини.

З іншого боку, його постійно патрулюють військові, поліція, туди приїжджає Укрпошта.

Місто на початку жовтня звільнили ЗСУ.

Тим часом українська влада проводить ексгумацію всіх, хто помер і був похований у Лимані під час боїв за місто в травні й під час окупації.

Ідеться про близько 200 людей. Але ця цифра зростає.

Майже щодня поліцейські знаходять поодинокі стихійні могили в Лимані, Святогірську та селах навколо. Перевіряти доводиться кожен підозрілий насип чи пагорб у городах, дворах, на узбіччях.

Автор фото, Клер Пресс Підпис до фото, Щодня українські слідчі ексгумують загиблих людей. Далі - слідство з'ясує точну причину смерті.

Станом на 18 жовтня на цих територіях виявили 45 таких поховань. За попередніми даними, переважно ці люди загинули від мінно-вибухових травм.

Серед таких поховань слідчі виявили шість стихійних могил дітей: п'ять поруч із кладовищем та одну в дворі.

Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках.

Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.

Автор фото, Клер Пресс

Мешканцям Лимана допомагають волонтери, які роздають їм гуманітарну допомогу.

Автор фото, Клер Пресс

Лідер волонтерської організації "Дорожний контроль Вінниця" Володимир Затайдух доправляє допомогу на звільнені території Донбасу.

Автор фото, Клер Пресс

Найбільше люди радіють картоплі, каві, цигаркам. Просять також про буржуйки й спальники.

Автор фото, Клер Пресс

Місто практично повністю зруйноване.

Автор фото, Клер Пресс Підпис до фото, Світлана та Любов досі живуть у підвалі

Світлана та Любов сім місяців прожили у підвалі, бо залишилися без житла.

Автор фото, Клер Пресс

Автор фото, Клер Пресс