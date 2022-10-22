Битва за посаду прем'єра Великої Британії. Які шанси має Джонсон

19 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Борис Джонсон, Пенні Мордонт та Ріші Сунак

Битва за посаду прем'єр-міністра Британії, що звільнилася після відставки Ліз Трасс, розгортається.

Офіційно про намір балотуватися поки що оголосила лише лідерка Палати громад Пенні Мордонт. Фаворити - колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон та міністр фінансів у його уряді Ріші Сунак - мовчать, хоча Сунака вже підтримали мінімально необхідні 100 депутатів. Джонсон тим часом прилетів з відпустки до Лондона.

За підрахунками ВВС, до десятої ранку суботи про підтримку Сунака, суперника Трасс у фіналі нещодавніх виборів лідера Консервативної партії та прем'єра, заявили вже 102 депутати Палати громад від партії торі.

Щоб прискорити обрання нового лідера після раптового відходу щойно обраної Трасс, партія цього разу запровадила дуже високий прохідний бар'єр: балотуватися зможуть лише ті, хто заручиться підтримкою щонайменше ста членів фракції торі в Палаті громад.

Загалом у Консервативної партії зараз 357 мандатів у нижній палаті парламенту, і відповідно висунутись зможуть не більше трьох кандидатів.

Бориса Джонсона, за підрахунками ВВС, до ранку суботи публічно підтримали 47 депутатів (хоча насправді це число може бути більшим).

У суботу вранці експрем'єр прилетів до Лондона з Домініканської Республіки, де відпочивав із сім'єю. Як повідомляють очевидці, Джонсон прибув хоч і в оточенні належної йому, колишньому прем'єру, охорони, але економ-класом. Заяв одразу після прильоту він робити не став.

Пенні Мордонт, за даними ВВС, підтримав уже 21 депутат. Будучи аутсайдером, вона стала першою і поки що єдиною з претендентів, хто офіційно заявив про намір балотуватися. Вона навіть уже випустила перший передвиборчий ролик для пересічних членів партії, яким, можливо, доведеться голосувати наприкінці процесу виборів.

Ріші Сунак теж поки що нічого не сказав репортерам, що чекали його вранці біля будинку. Однак, за даними джерел ВВС, він незабаром оголосить про намір балотуватися в лідери партії.

Автор фото, PA Media

Місце прем'єр-міністра Британії звільнилося цього тижня після того, як Ліз Трасс після лише шести тижнів на посаді подала у відставку через провал перших її кроків в економічній політиці.

Нового лідера партії та прем'єра консерватори мають намір обрати до наступної п'ятниці, 28 жовтня.

Які шанси має Джонсон

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Поки точно не відомо, чи він вступить у боротьбу, але фахівці вважають, що, попри нещодавнє скандальне звільнення з посади прем'єра, шанси у нього непогані.

"Я змінив свою думку за останні 24 години. Я чув від двох-трьох людей, яких я дійсно поважаю і які зазвичай дуже гарні в цифрах, що він не лише подолає поріг у 100 депутатів, а й може отримати близько 140", - сказав в інтерв'ю програмі Today на BBC Radio 4 Тім Монтгомері, засновник вебсайту прихильників Консервативної партії ConservativeHome.

У Джонсона в партії чимало прихильників. З іншого боку, саме верхівка партії фактично вигнала його з посади прем'єра цього літа - на думку опонентів Джонсона, через скандали та звинувачення у брехні на публіці він став тягарем для партії, і з ним наступні вибори консерваторам не виграти.

Ці звинувачення нависають над Джонсоном і зараз: парламент продовжує розслідування питання, чи не збрехав Джонсон свідомо в Палаті громад, відмахуючись від звинувачень щодо "ковідних вечірок" на Даунінг-стріт. За підсумками цього розслідування, депутатські повноваження Джонсона можуть бути припинені або навіть анульовані, а це немислимо для прем'єр-міністра.

Коротко про інших претендентів

Ріші Сунак

Руші Сунак та Пенні Мордонт брали участь у перегонах за посаду голови партії Консерваторів і минулого разу, коли влітку Джонсон пішов у відставку. Перший раунд боротьби тоді залишився за Сунаком.

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Він став депутатом британського парламенту не так давно - у 2015 році. У 2019-му був призначений міністром фінансів і залишався на цій посаді до 5 липня цього року, коли оголосив про відставку слідом за своїм колегою, міністром охорони здоров'я Саджідом Джавідом.

Обидва пішли зі своїх посад, виступивши із різкою критикою дій Бориса Джонсона.

Сунак вважався найбільш вірогідним майбутнім лідером торі, але його репутація постраждала через скандал навколо податків його дружини - Акшату Мурті, яка володіє суттєвою часткою в індійській компанії свого батька Infosys і отримала 10 млн фунтів дивідендів минулого року. Її звинуватили в уникненні податків у Британії під приводом статусу нерезидента.

Сунак був змушений боротися із наслідками пандемії, спрямовуючи величезні обсяги коштів на підтримку економіки під час локдауну. Така політика дещо суперечила його поглядам (він вважає себе традиційним консерватором, який виступає за низькі податки та невисокі державні витрати), але допомогла підвищити його популярність.

Пенні Мордонт

2019 року Пенні Мордонт стала першою в історії жінкою на посаді міністра оборони Британії.

Автор фото, Reuters

Її політична кар'єра розпочалася ще за уряду Девіда Камерона, де вона обіймала посаду заступника міністра у справах збройних сил. А до Консервативної партії вона прийшла ще в юності, вступивши до лав молодіжного руху торі.

Зараз вона є лідеркою Палати громад та лордом-головою Ради з престолонаступництва. Тому вона брала участь у церемоніях, пов'язаних зі смертю королеви Єлизавети ІІ. Зокрема, її підпис стоїть на документі, в якому офіційно зафіксовано сходження Чарльза III на престол.

Прогнози на результат боротьби

Багато британських газет у п'ятницю писали, що повернення Бориса Джонсона на Даунінг-стріт не тільки можливе, хоча кілька місяців тому це здавалося неймовірним, але й основна боротьба, швидше за все, розгорнеться між ним і Сунаком.

Автор фото, Daily Express Підпис до фото, "Це неможливо. Чи можливо? Чи може Борис Джонсон повернутися на Даунінг-стріт, 10" - заголовок у Daily Express

Наприклад, Daily Mail пише, що саме ці двоє політиків "б'ються за душі торі", й Джонсон має всі шанси стати фаворитом. Видання визнає, що в партії є категоричні противники його повернення, але зазначає, що за нього виступають багато партійних важкоатлетів, які можуть застосувати свій вплив.

Times закликає не скидати з рахунків Пенні Мордонт, яка зробила сюрприз на минулих внутрішньопартійних виборах, вирвавшись у лідери партійного списку, і теж має вагу серед однопартійців.

Як припускає Daily Telegraph, яку вважають неформальним "голосом" консерваторів, Джонсон, ймовірно, зможе переконати більшість торі, що тільки під його керівництвом партія має шанси залишитися при владі після наступних загальних виборів.

Єдине, що може згуртувати зараз консерваторів, - це страх перед загальними виборами, повторює Financial Times.

До негайних позачергових виборів уже закликали всі опозиційні партії, а також влада Уельсу (де уряд сформували лейбористи) та Шотландії (якою керує Шотландська національна партія).