Зеленський про підрив Кримського мосту: "Ми такого точно не замовляли"

1 година тому

Автор фото, CTV Підпис до фото, Зеленський під час інтерв'ю канадському телеканалу CTV

Президент Володимир Зеленський заперечує причетність України до підриву Кримського мосту. Раніше Росія звинуватила в цьому Київ.

Голова української держави дав інтерв'ю канадському телеканалу CTV.

На запитання, чи погоджується він зі звинуваченнями з боку очільника Кремля Володимира Путіна щодо ситуації з вибухом на мосту, Зеленський наголосив, шо не причетний до цього.

"Ми цього точно не замовляли, наскільки мені відомо", - заявив він.

На думку Зеленського, ця ситуація могла бути пов'язана з внутрішніми "розборками" російських військових і спецслужб.

"Там багато вертикалей влади, там дуже велика система... Там багато гілок, які постійно вирішують, хто з них головний".

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Підрив мосту і звинувачення Кремля

Вибух на Кримському мосту, який був побудований Росією після анексії українського півострова, відбувся вранці 8 жовтня.

Майже одночасно вибухнула вантажівка, що прямувала з Краснодарського краю РФ в бік Крими, і потяг, що перевозив пальне.

Інцидент призвів до руйнування декількох прольотів автомобільного полотна дороги. Також було пошкоджене залізничне полотно.

Загинуло четверо людей. Один з них - суддя Арбітражного суду Москви Сергій Маслов.

Вже через декілька годин російські силовики заявили, що "розкрили злочин". Голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доповів президенту Володимиру Путіну, що за цим стоять спецслужби України, але також "громадяни Росії та зарубіжних держав, які допомагали у підготовці теракту". Путін із викладеною Бастрикіним версією погодився.

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За версією російського слідства, вибуховий пристрій закамуфлювали у рулонах із будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22 770 кг і на початку серпня відправили з українського морського порту Одеси до болгарського міста Русе.

Як вважає слідство, вантаж розмитнили у Єревані за правилами ЄврАзЕс, після чого відбулася підміна документів, згідно з якими його відправником стала вірменська компанія, а одержувачем - московська.

Потім на зареєстрованому в Грузії вантажному автомобілі DAF 4 жовтня вантаж нібито перетнув російсько-грузинський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а 6 жовтня доставлений та розвантажений на оптовій базі Армавіра Краснодарського краю.

7 жовтня документи на вантаж знову були змінені, відправником вказали ТОВ "ПЕК-34" (м. Ульяновськ) , а одержувачем - неіснуючу фірму у Криму.

Як твердить слідство, того ж дня палети завантажили у вантажний автомобіль 50-річного громадянина Росії Махіра Юсубова Махіра, який виїхав до Сімферополя, а 8 жовтня о 06:03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив.

"При цьому контроль за пересуванням вантажу усім маршрутом та контакти з учасниками злочинної схеми транспортування здійснював співробітник ГУР МОУ, який представлявся "Іваном Івановичем", - заявили у ФСБ РФ.

Голоним організатором підриву моста росіяни назвали керівника української військової розвідки Кирила Буданова.

За підозрою в "теракті" російські силовики затримали і арештували 8 громадян.

Російський уряд постановив відновити Кримський міст до липня наступного року.

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Реакція України

Через кілька годин після підриву Кримського мосту на цей інцидент вже відрегаували українські посадові особи. Щоправда, прямо на себе відповідальність ніхто не взяв.

Зранку 8 жовтня радник голови офісу президента України Михайло Подоляк написав у твіттері.

"Крим, міст, початок. Все незаконне має бути знищено, все вкрадене має бути повернуто Україні, все окуповане Росією має бути вигнано".

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Але вже за декілька годин радник ОП пише новий твіт, де фактично називає попередню свою заяву жартом. Він каже, що ймовірна версія підриву мосту - розборки між міністерством оборони РФ і ФСБ.

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В день вибуху на Кримському мосту цей інцидент побічно згадав і Зеленський у своєму щоденному відеозверненні:

"В Криму (сьогодні) було хмарно, але і тепло. Але якими б не були хмари, українці знають, що робити і знають, що наше майбутнє сонячне. Це майбутнє без окупанта на всій нашій території, зокрема і в Криму. Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них".

Американське видання The New York Times, з посиланням на джерела, заявило, що до вибуху причетна Служба безпеки України.

СБУ на це відповіла, що не коментує такі події. Однак в соцмережах пресслужба відомства опубліковала картину палаючого мосту і жартівливий вірш.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов іронічно прокоментував пожежу на мосту. Він запостив легендарне відео "З Днем народженням, пане президенте!", на якому Мерилін Монро привітала Кеннеді, натякнувши таким чином на ювілей російського президента напередодні.

Військові аналітики кажуть, що підрив мосту суттєво ускладнив логістику російських військ, що ведуть бої на півдні України.