США: інструктори з Ірану навчають в Криму армію РФ як запускати дрони-камікадзе

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дослідження збитих безпілотників дозволило Україні та країнам Заходу зробити висновок, що Україну атакують іранські "Шахеди"

Влада США стверджує, що Іран направив військових експертів до анексованого Росією Криму для навчання російських військових та обслуговування дронів-камікадзе, якими армія РФ атакує Україну.

Американська розвідка дійсно має інформацію, що в анексованому Росією Криму перебувають іранські фахівці, які навчають російських військових керувати бойовими безпілотниками, а також інженерний персонал з Ірану для обслуговування цих дронів, підтвердив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Раніше про це написала газета New York Times із посиланням на анонімні джерела у розвідці. Офіційно Тегеран та Москва заперечують постачання бойових безпілотників Росії.

Росія перейменовує барражуючі боєприпаси (вони ж "дрони-камікадзе") "Шахед-136" на "Герань-2" і перефарбовує їх, повідомляла українська влада.

Кірбі підтвердив, що США мають інформацію про присутність іранців у Криму. Скільки їх там, він сказати не зміг. За його словами, безпосередньо в бойових умовах "Шахедами" керують все ж таки росіяни.

"Тегеран тепер безпосередньо бере участь: на місці та шляхом постачання озброєнь, що б'ють по мирному населенню та цивільній інфраструктурі в Україні. Сполучені Штати залучать усі засоби для розкриття та зриву поставок Іраном цих боєприпасів проти українського народу. Ми активно застосовуватимемо всі американські санкції, спрямовані проти як російської, так й іранської торгівлі зброєю", - заявив Кірбі.

У жовтні російські війська запустили десятки дронів-камікадзе, зокрема, по об'єктах критичної цивільної інфраструктури України. Українська влада заявила, що внаслідок останньої хвилі ударів було зруйновано близько 30% електростанцій, тому цього тижня в країні розпочалися планові відключення електрики.

"Шахеди" летять заздалегідь розробленим маршрутом. Це дешеві дрони, оснащені двигунами китайського виробництва, через характерний шум їх називають "мопедами". Наразі українці шукають способи боротьби з такими безпілотниками.

Санкції та визнання у прямому ефірі

Напередодні ЄС у рекордно короткі терміни погодив та затвердив пакет санкції щодо Ірану за постачання Росії дронів.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс також не має сумнівів щодо причетності Ірану до постачання.

Хоча Москва і Тегеран наполягають, що дрони, які використовує Росія, не були зроблені в Ірані, з'являється все більше доказів зворотного.

"Звинувачення на адресу Тегерана щодо постачання безпілотників Москві є низкою нічим не обґрунтованих висновків", - сказала напередодні речниця російського МЗС Марія Захарова.

Однак того ж дня член громадської ради при міноборони Росії, директор Центру аналізу стратегій та технологій Руслан Пухов став зіркою соцмереж, випадково обмовившись про іранські безпілотники.

"Сильно човен розгойдувати не будемо. Тому я дуже вас прошу щодо цих іранських [дронів]… адже це класика історії: дупа є, а слова немає. Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає", - сказав Пухов журналістам РБК ТВ, не знаючи, що вже в ефірі.

Наступного дня після ефіру Пухов сказав виданню "Подъем", що такого епізоду не пам'ятає. "Напевно, було, а може, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно було діло. Після ковіду погано із мозком", - цитує його "Подъем".

Джерела серед іранських чиновників і дипломатів цього тижня не лише підтвердили агентству Reuters постачання дронів Росії, а й повідомили про підготовку нової партії безпілотників і ракет.