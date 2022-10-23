"Відбій енергетичної тривоги". Як Україна повертає електрику після російських обстрілів

1 година тому

Автор фото, ДСНС

Після масованих обстрілів Росією об'єктів інфраструктури та енергетики по всій Україні регіони поступово відновлюють електропостачання. "Укренерго" повідомило про відновлення живлення Хмельниччини, тривають роботи для відновлення енергопостачання Рівненщини, Черкащини та на Волині.

"Наразі по всій країні 70 наших ремонтних бригад ремонтують інфраструктуру після ракетних обстрілів. Сотні наших співробітників працюють 24/7, для якнайшвидшого відновлення енергопостачання в усіх постраждалих регіонах", - йдеться в заяві "Укренерго".

Водночас з полудня обмежили постачання споживачів Києва, Київської області, Чернігівщини, Черкащини та Житомирщини.

"Це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж в цих регіонах", - пояснили в компанії.

22 жовтня Росія завдала дві серії потужних ударів по на Хмельниччині, Рівненщині, Одещині, Кіровоградщині і на Волині.

Ракетні обстріли призвели до суттєвих проблем з електроенергією в Україні. Довелося запровадити обмеження на постачання електрики в Києві та 11 областях

В "Укренерго" кажуть, що масштаб наслідків від останніх обстрілів "співставний чи навіть більший, ніж ударів 10—12 жовтня".

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що масовані російські атаки, що почалися з 10 жовтня завдали шкоди 30-40% української енергетичної інфраструктури, а Україна втратила близько 4000 МВт потужності електромереж.

У Києві світло є, але відключення за планом

Постачальник струму в столиці, ДТЕК Київські електромережі, вранці повідомив, що за ніч відновив подачу світла у всіх районах Києва.

"Усі домівки в Києві зі світлом", - повідомили в компанії зранку.

Водночас там попередили, що "ситуація в енергосистемі лишається складною", і закликали до ощадливого споживання електроенергії.

Про "відбій енергетичної тривоги" у Києві написав і керівник YASNO Сергій Коваленко у фейсбуці.

Проте ближче до полудня у ДТЕК повідомили про нові можливі відключення:

"За розпорядженням НЕК Укренерго, у Києві з 11.13 будуть відбуватися стабілізаційні відключення світла", - йдеться в повідомленні.

Водночас там запевнили, що максимально дотримуватимуться графіків, які можна подивитися за посиланням.

Брак потужностей та зупинка "Рівнеазоту"

Автор фото, ДСНС

Надзвичайно складна ситуація з енергетикою склалася на Рівненщині. Голова місцевої обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що "для забезпечення звичних потреб споживачів зараз не вистачає близько 30% потужності".

Він також повідомив, що після 10-ї ранку почало зростати навантаження на електромережі, що призвело до аварійних вимкнень, зокрема в центральній частині Рівного та у Рівненському районі.

"Це свідчить про те, що абоненти продовжують вмикати енергоємні електроприлади, чого не витримують електромережі", - наголосив голова ОВА.

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Також у неділю стало відомо, що ракетна атака напередодні призвела до часткового знеструмлення великого місцевого підприємства "Рівнеазот", що належить Дмитру Фірташу, і аварійної зупинки ключових цехів з виробництва мінеральних добрив, повідомляє пресслужба Group DF.

Внаслідок відсутності електроенергії було зупинено цехи: аміаку, азотної кислоти, вапняково-аміачної селітри та аміачної селітри. Завдяки зусиллям працівників зупинка цехів була проведена згідно з регламентами, а екологічна ситуація на підприємстві знаходиться в межах норм, зазначають в компанії.

На Волині і Хмельниччині ситуацію також поступово стабілізують.

Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що на ранок 23 жовтня в області відновлено електропостачання 91 тисячі споживачів і використовуються всі можливі резервні схеми живлення.

Проте частково без електрики залишаються Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району, а там, де електрика є, спостерігається знижений рівень напруги.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що "станом на ранок в Шепетівському районі без електроенергії залишаються приблизно 20% абонентів. По місту Хмельницькому відновлено електропостачання на 96%, водопостачання на 100%".