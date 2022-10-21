Хто може стати новим прем'єром Британії. Серед претендентів є Джонсон

32 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Борис Джонсон, Пенні Мордонт и Ріші Сунак

Після заяви про відставку Ліз Трасс у Консервативній партії Великої Британії знову розгортається боротьба за лідерство. Найімовірнішими претендентами на посаду лідера партії та керівника уряду, на думку експертів, є колишній прем'єр Борис Джонсон, колишній міністр фінансів Ріші Сунак та лідерка Палати громад Пенні Мордонт.

Жоден з трьох політиків поки що офіційно не заявив про намір брати участь у прем'єрських перегонах.

Ліз Трасс подала у відставку в четвер на тлі провалу її економічної політики, пропрацювавши лише шість тижнів. Очікують, що ім'я нового прем'єра стане відомим до наступної п'ятниці.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ліз Трасс оголосила про відставку в четвер. Наступної п'ятниці Британія матиме нового прем'єра

Які шанси має Джонсон

Поки що незрозуміло, чи вступить він у боротьбу, але фахівці вважають, що, попри недавнє скандальне звільнення з посади прем'єра, шанси у нього - непогані. У четвер стало відомо, що Джонсон перервав свою відпустку на Карибських островах і терміново повертається до Лондона.

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"Я змінив свою думку за останні 24 години. Я чув від двох-трьох людей, яких я дійсно поважаю і які дуже добре розуміються на цифрах, що він не лише подолає поріг у 100 депутатів, але й може отримати близько 140", - сказав в інтерв'ю BBC Тім Монтгомері, засновник вебсайту прихильників Консервативної партії ConservativeHome.

Партія Джонсона має чимало прихильників. Міністр з питань підприємництва, енергетики та промислової стратегії Джейкоб Ріс-Могг закликав консерваторів у парламенті висунути саме його кандидатуру.

Підтримати Джонсона готова також Пріті Патель, яка очолювала в його уряді міністерство внутрішніх справ.

На думку його союзників, успішне повернення у велику політику Борису Джонсону може забезпечити примирення з Ріші Сунаком, колишнім міністром фінансів у його уряді, чия добровільна відставка у липні стала однією з причин провалу Джонсона.

Коротко про інших претендентів

Ріші Сунак

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Руші Сунак і Пенні Мордонт брали участь у перегонах за посаду лідера партії Консерваторів і минулого разу, коли влітку Джонсон пішов у відставку. У першому раунді боротьби тоді переміг Сунак.

Він став депутатом британського парламенту не так давно - у 2015 році. У 2019-му його призначили міністром фінансів, на цій посаді він залишався до 5 липня цього року, коли оголосив про відставку слідом за своїм колегою, міністром охорони здоров'я Саджідом Джавідом.

Обидва залишили свої посади, виступивши з різкою критикою щодо дій Бориса Джонсона.

Сунака вважали найбільш вірогідним майбутнім лідером торі, але його репутація постраждала через скандал навколо податків його дружини - Акшату Мурті, яка володіє суттєвою часткою в індійській компанії свого батька Infosys і отримала більш як 10 млн фунтів дивідендів минулого року. Її звинуватили в уникненні сплати податків у Британії під приводом статусу нерезидента.

Пенні Мордонт

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2019 року Пенні Мордонт стала першою в історії жінкою на посаді міністра оборони Британії.

Її політична кар'єра розпочалася ще за уряду Девіда Камерона, де вона обіймала посаду заступника міністра у справах збройних сил. А до Консервативної партії вона приєдналася ще у юні роки, вступивши до лав молодіжного руху торі.

Зараз вона очолює Палату громад та Раду з престолонаступництва. Тому вона брала участь у церемоніях, пов'язаних зі смертю королеви Єлизавети ІІ. Зокрема, її підпис стоїть на документі, у якому офіційно зафіксовано сходження Чарльза III на престол.