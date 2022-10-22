Росія завдала потужного удару по центру і заходу України. Що відомо

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Волинькі новини Підпис до фото, Дим над Луцьком. Ранок 22 жовтня

Росія завдала нового ракетного удару в ніч на 22 жовтня. Під атакою опинилися інфраструктурні об'єкти в центральних і західних областях України.

Вибухає на Черкащині, Київщині, Рівненщині, Хмельниччині та на Волині.

"Чергові ракетні обстріли від терористів, які воюють з цивільною інфраструктурою та людьми. Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь", - так відреагував на обстріли керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

Удар на Черкащині

Близько 4 ранку в суботу про атаку на область повідомив керівник Черкащини Ігор Табурець.

"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом", - зазначив він.

Табурець не навів деталей, проте, за даними ВВС, Росія вдарила неподалік міста Сміла. Там бачили величезну пожежу.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе. "По одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини завдано удару", - наголосили в командуванні.

Рятувальні служби продовжують гасіння пожежі.

Водночас українським військовим вдалось знищить 10 ударних безпілотників над Миколаївщиною та ще 1 - над Кіровоградщиною.

Автор фото, Волинькі новини Підпис до фото, Дим над Луцьком. Ранок 22 жовтня

Ракети над західною Україною

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Через декілька годин атаки на інфраструктуру України продовжились.

Вранці 22 жовтня були атаковані західні області країни.

Керівники Хмельниччини та Київщини повідомили про вибухи та роботу ППО.

У Хмельницькому після ракетних атак зникло світло.

"Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - повідомила міська рада.

Також вибухи пролунали на Рівненщині, там теж проблеми зі світлом. Керівник області Віталій Коваль повідомив про влучання.

Журналісти публікують фотографії пожеж після удару по Волині. Вказують про сильну пожежу після прильоту в Луцьку. Там теж зникло світло.

Місцеве видання "Волинські новини" повідомляє про вибухи у Луцьку і Ковелі.

"В Ковелі така ж ситуація, видно стовп диму і в багатьох будинках немає електрики і водопостачання", - повідомляє ЗМІ.

Очільник Чернівецької області Руслан Запаранюк повідомив, що в його регіоні російську ракету вдалось збити.