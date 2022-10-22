"Росіяни готуються до вуличних боїв у Херсоні". Що відбувається на Херсонщині

13 хвилин(и) тому

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Херсонська область готується до вирішальної битви. Російські окупаційні війська переміщують населення з обласного центру, а українські військові намагаються закріпитись на нових позиціях і вражають логістичні шляхи противника.

Про початок "евакуації" з правобережжя Херсонщини назначені Росією "керівники області" оголосили ще 18 жовтня. Українське військове командування, в свою чергу, зазначає про відхід саме місцевих "чиновників і силовиків" з правого берега Дніпра, зокрема в районі Бериславу.

Ситуація в цій області для росіян почала стрімко погіршуватись ще в середині літа, коли ЗСУ ракетними ударами вивели з ладу усі переправи з лівого на правий берег Херсонщини - Антонівський автомобільний і залізничний міст, а також міст на дамбі Каховської ГЕС.

Після цього логістика "правобережного" угруповання ЗС РФ стала максимально ускладненою.

Зранку 22 жовтня генштаб Збройних сил України повідомив, що обласний центр вже залишила більшість населення.

Переміщення через Дніпро

"За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв", - сказано в щоденному зведенні військового командування.

Крім того, вказує генштаб, станом на 21 жовтня російські військові звільняють приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

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Пізно ввечері 20 жовтня українські військові завдали ракетного удару по переправі під Антонівським мостом. Російська влада заявила, що жертвами обстрілу стали цивільні особи, зокрема колишній журналіст російських держЗМІ Олег Клоков.

Оперативне командування "Південь" підтвердило удари по мосту. Речниця Наталя Гуменюк у ефірі телемарафону зазначила, що вогонь по Антонівському мосту вівся під час комендантської години, тому цивільних там не було. Постраждати могли російські військові в цивільному одязі.

"Маємо реальні підтверджені дані від місцевих, що під час так званої "евакуації" серед цивільних переправляються на інший берег представники силових структур окупанта", - підтверджує ці дані заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Ввечері 21 жовтня декілька телеграм-каналів повідомили про нові вибухи в районі Антонівського мосту поряд з Херсоном.

Канали публікують зняті на телефони відео, на яких чути далекі вибухи, видно вогні населеного пункту та щось подібне до запусків ракет ППО. Чи це Херсон і район мосту, поки достеменно встановити неможливо.

Про вибухи, ймовірно, в районі Антонівського мосту повідомляє і маловідомий проросійський телеграм-канал "Головне про Херсон", додаючи з посиланням на якогось "кореспондента", що українці випустили "близько шести ракет".

Українська влада ці повідомлення поки не коментувала.

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Відступ чи хитрість?

Російські війська розпочали відступ із заходу Херсонської області, який, ймовірно, може розтягнутися на кілька тижнів, але цьому можуть перешкодити ЗСУ, якщо вирішать атакувати противника.

Про це йдеться у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Експерти інституту зазначають, що для прикриття відступу з Херсона російські військові можуть підірвати греблю Каховської ГЕС.

Українське оперативне командування "Південь" повідомляє, що у п'ятницю росіяни "досить активно" відвозили спорядження із західного берега Дніпра на поромах.

Автор фото, уніан Підпис до фото, Каховська ГЕС

Відступ вимагає, щоби на передній лінії його прикривали від українських атак. Для цього потрібні добре підготовлені військові, готові пожертвувати собою задля порятунку товаришів по службі, зазначається в зведенні ISW.

Але, за твердженнями українських військових, російська сторона, навпаки, намагається вивезти з небезпечної зони свої найбільш боєздатні підрозділи.

Британська розвідка у щоранковому короткому звіті про війну зазначає, що російська армія спорудила міст-переправу на цивільних баржах біля пошкодженого обстрілами Антонівського мосту через Дніпро біля Херсона.

"Хоча застосування мостів на важких баржах майже напевно було включено до радянських планів операцій у Європі, схоже, що це перший за десятки років випадок, коли російським військовим насправді довелося спорудити такий міст. Росія за час вторгнення втратила істотну кількість військової техніки для спорудження переправ, як і саперів, і використання цивільних барж, напевно, дає їй додаткові логістичні вигоди", - пише британська розвідка.

Коли і якщо баржі, на яких покладено міст, ушкоджуватимуться обстрілами, - міркують британці, - їх швидко замінюватимуть, оскільки переправи через Дніпро для росіян вкрай важливі: тиск української армії на російські сили на правому березі наростає.

Херсон був окупований російською армією в перші дні вторгнення в кінці лютого 2022 року. Це єдиний український обласний центр, який вдалося захопити РФ. Очільник Кремля Володимир Путін 30 вересня підписав укази про "приєднання" Херсонської області до Росії.