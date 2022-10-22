Волинь знову під обстрілом, удар по енергетиці. Які наслідки другої за день атаки Росії

1 година тому

Автор фото, ANDRII NEBYTOV Підпис до фото, Уламки російської ракети, яку збили сили ППО на Київщині вдень 22 жовтня

Зранку і вдень 22 жовтня Росія завдала декілька хвиль потужних ракетних обстрілів. Основна ціль - об'єкти інфраструктури та енергетики. Найбільше постраждала Волинська область.

Перша ракетна атака, яка тривала приблизно з 7 до 10 ранку, призвела до влучань на Хмельниччині, Рівненщині, Одещині, Кіровоградщині і на Волині.

Зокрема, "прильоти" зафіксували в обласному центрі - Луцьку і потужному транспортному вузлі - Ковелі.

Пожежу в цьому місті вдалось локалізувати лише о 12:00.

Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що українським військовим вдалось збити 18 із 33 випущених російських ракет.

Жертвами атаки стали 4 цивільних. Троє з них отримали травмування внаслідок удару по Одещині, один - отримав опіки в Луцьку.

Автор фото, ANDRII NEBYTOV Підпис до фото, Уламки російської ракети, збитої 22 жовтня на Київщині

Повторна атака

Однак, з 11 до 13 години Росія завдала повторного удару по Україні.

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Згідно з інформацією ЗМІ і місцевої влади, більшість ракет під час атаки вдалось збити силами ППО. Але деякі все ж долетіли до цілі.

"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об'єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо - постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється", - повідомив очільник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

Місцеве видання "Волинські новини" зазначає, що удару знову зазнав Ковель.

Мер міста Ігор Чайка заявив, що жертв через обстріли немає. Але він висловив обурення, що громадяни оприлюднили координати прильотів.

"З хорошого. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих! Але також мені повідомили, що деякі телеграм-канали таки розмістили точні фото з місця прильотів".

Мер зазначив, що відповідні служби вже працюють над відновленням електропостачання на об'єктах критичної інфраструктури. Але житловий сектор, можливо, певний час буде без світла.

ОДА закликала усіх волинян економити енергію, особливо в пікові години.

Автор фото, Волинські новини Підпис до фото, Дим над Луцьком від ракетного обстрілу

Проблеми з електроенергією

Ракетні обстріли призвели до суттєвих проблем з електроенергією в Україні.

В "Укренерго" кажуть, що їхній масштаб "співставний чи навіть більший, ніж ударів 10—12 жовтня".

Ремонтні бригади "Укренерго" приступлять до відновлення щойно рятувальники ДСНС ліквідують наслідки ракетних влучань.

Але наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними атаками, кажуть в компанії.

Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про масштаби відключень по регіонам. Всього без світла приблизно 1,5 млн громадян:

в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів,

в Миколаївській - 188 400,

у Волинській області - 102 000,

в Черкаській - 242 000,

в Рівненській - 174 790,

в Кіровоградській - 61 913

в Одеській - 10 500.

"Укрзалізниця" повідомляє, що через ракетні удари деякі залізничні ділянки лишаються знеструмленими, відтак поїзди слідують під резервними тепловозами.

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, суттєво запізнюютьяся 14.

Через знеструмлення в Одессі також був тимчасово зупинений рух трамваїв.