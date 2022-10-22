Підрив дамби Каховської ГЕС – чому це невигідно Україні та ЗСУ

Ілля Абішев

ВВС

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Росія і Україна звинувачують одна одну у підготовці підриву дамби на Каховському водосховищі. І в Москві, і в Києві переконані, що стихійне лихо, до якого це призведе, вигідне протилежній стороні.

На думку прокремлівських джерел, українська армія розраховує повністю оточити російські війська на правому березі Дніпра. Сторонні експерти вважають, що підрив дамби із затопленням територій лівобережжя допоможе Росії зупинити просування ЗСУ на південь.

У середу ввечері генерал армії Сергій Суровікін, нещодавно призначений командувачем об'єднаного угрупування російських військ в Україні, заявив, що українські війська готують масований ракетний удар по дамбі Каховської ГЕС.

Заява Суровікіна збіглася за часом з оголошенням окупаційної влади Херсонської області про масову евакуацію на російську територію.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію у підготовці масштабної катастрофи на півдні України. За словами Зеленського, російські війська замінували дамби та агрегати Каховської гідроелектростанції. На його думку, такі дії слід прирівняти до застосування зброї масового ураження.

Американський Інститут вивчення війни прогнозує, що підрив російськими військами Каховської дамби після відступу з Херсонської області дозволить їм звинуватити Україну в затопленні навколишніх населених пунктів, прикрити свій відступ і затримати просування ЗСУ через Дніпро, а також відвернути увагу від повідомлень про свої втрати.

Чим може обернутися підрив Каховської дамби

Інтерактивні мапи наслідків можливого прориву Каховської дамби, які публікують різні медіа, показують: затоплять великі території, насамперед на лівому, пологому березі Дніпра, який перебуває під контролем російської армії.

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Фахівці-гідрологи описують приблизно той самий сценарій. Є розбіжності у прогнозах масштабів лиха, але у загальній картині сумніватися немає підстав.

Якщо це станеться зараз, то мільйони кубометрів води хлинуть з Каховського водосховища у напрямку Херсона й Дніпровської затоки і знесуть усі тимчасові переправи, що слугували логістичними шляхами для російських військ на правому березі.

Частину російського угруповання між Дніпром і лівим берегом річки Інгулець відріжуть відразу. Першими закінчаться запаси паливно-мастильних матеріалів, потім боєприпаси для важкого озброєння, а невдовзі й інше.

Підрозділи на правому березі Інгульця будуть в такому ж положенні, але в них залишиться варіант швидкого відходу до Херсона, перетворення міста на фортецю та облаштування кругової оборони.

Забезпечувати оточене місто можна буде лише повітрям, надавати вогневу підтримку буде важко, оскільки рівнини на південь від Херсона опиняться під водою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З початку осені українські війська захопили ініціативу на багатьох напрямках, зокрема, на південному

Але чи зацікавлена у такому розвитку подій українська армія?

З початку вересня, коли ЗСУ перехопили ініціативу й почали наступати за різними напрямами, військові експерти звернули увагу на особливості тактики українських військ. Її навіть назвали "почерком Залужного" - не влаштовувати криваву бійню там, де її можна уникнути, а змушувати супротивника відступити або здатися в полон під загрозою оточення з подальшим знищенням.

Українці фактично дали вийти російським військам з Ізюма й Лимана. Нехай не всім, але виглядає як така собі джентльменська угода. Можливо, це не тактика, а стратегія.

Перевага ЗСУ, коли вони не поспішають замкнути кільце оточення, полягає в тому, що втрати зводяться до мінімуму, території швидко звільняються, супротивник змушений відходити, кидаючи важку техніку і боєприпаси, він вимотаний, деморалізований і часто не встигає облаштувати нові оборонні рубежі, що дозволяє українцям рухатися далі, не гаючи часу та людські резерви на ліквідацію оточених російських підрозділів.

Сценарій з підривом дамби Каховської ГЕС не вписується в тактику (або стратегію) ЗСУ. Доведеться розбиратися з угрупованнями в Херсоні та Бериславі - влаштовувати ту саму криваву бійню, то ще й усі наступні наступальні рухи будуть паралізовані.

Як можна планувати наступальні операції, якщо територія на південь від Дніпра перетвориться на болото? Звісно, було б нерозумно зводити перешкоди на своєму шляху.